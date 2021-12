¿Está abierto Times Square para celebrar el Fin de Año?

Times Square dará la bienvenida una vez más a los visitantes durante el Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. Los privilegiados que puedan asistir al acto podrán ver la caída de la bola que marcará el inicio de 2022.

En 2020, Times Square se cerró al público por primera vez en casi 120 años, según CBS New York.

La cuenta de Instagram de Times Square anunció: “¡Comenzó la víspera de Año Nuevo! Estamos implementando medidas adicionales de salud y seguridad para crear el ambiente más seguro posible para la gente festiva que lo quiera celebrar en #TimesSquare”.

Como el COVID-19 todavía está en auge, el sitio web oficial de Times Square ha publicado instrucciones de seguridad.

La “gente festiva” debe proporcionar pruebas de estar completamente vacunada con una identificación y foto. Para un fácil acceso, los asistentes también pueden usar la aplicación NYC COVID SAFE para cargar sus registros de vacunación.

Además, se les pide a los visitantes que usen mascarillas y practiquen el distanciamiento social. Las festividades suelen recibir alrededor de 58.000 visitantes, pero este año se limitará a 15.000, según Deadline. Se les permitirá ingresar a Times Square a partir de las 3 PM, Hora del Este.

Times Square explicó la preparación de la fiesta en las redes sociales

Antes de la caída de la bola, la cuenta de Instagram de Times Square habló sobre los preparativos de la fiesta. “2022 está a la vuelta de la esquina”, escribió la cuenta el 26 de diciembre de 2021.

Al día siguiente, @timessquarenyc reveló que la bola poseía 192 cristales de Waterford para mostrar el diseño de este año.

Para conmemorar el Good Riddance Day el 28 de diciembre de 2021, el actor Jonathan Bennett ayudó a “recordar todo lo que dejamos atrás en 2021”.

La estrella de Mean Girls regresará para su quinta aparición como presentador del webcast oficial Times Square New Year’s Eve 2022.

Ya en estos últimos días, Times Square probó los cañones de confeti y la caída de la bola.

“¡La caída de la bola de NYE de 2022 fue un ÉXITO! La pelota caerá mañana a la medianoche”, reveló la cuenta el 30 de diciembre de 2021.

Hay una gran cantidad de cobertura televisiva para la víspera de Año Nuevo

Los espectadores podrán sintonizar caída de la bola a través de una extensa cobertura de la Nochevieja.

Además del webcast de Bennett, Anderson Cooper y Andy Cohen se reunirán una vez más para presentar New Year’s Eve Live en la CNN. Fox News transmitirá All-American New Year 2022, presentado por Will Cain, Rachel Campos-Duffy y Pete Hegseth de Fox and Friends Weekend.

Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve celebrará 50 años en ABC, con su presentador de siempre Ryan Seacrest. Deadline informó que LL Cool J recientemente tuvo que retirarse como cabeza de cartel de la noche después de dar positivo por COVID-19.

No toda la programación de Nochevieja se centra en Times Square. No es el caso de New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash de CBS, 2021: It’s Toast! de NBC y La fiesta de fin de año de Miley organizada por Miley Cyrus y Pete Davidson de Peacock.

FOX canceló su especial New Year’s Eve Toast and Roast, presentado por Ken Jeong y Joel McHale, que se emetía desde Times Square, según Deadline.