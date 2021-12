Escuelas de EE.UU. cancelan clases por amenazas de tiroteos en TikTok [VIDEOS]

Varias amenazas de tiroteo en diferentes escuela de Estados Unidos, le están dando la vuelta a la red social TikTok por ello, están cerrando las escuelas en todo el país hoy, 17 de diciembre de 2021, pero las autoridades dicen que no ven evidencia de que sea real.

Según ABC7, la policía de Chicago, donde algunas escuelas cerraron debido a la amenaza de TikTok sobre tiroteos o amenazas de bomba, no cree que esto sea creíble. Sin embargo, las escuelas en muchos estados advirtieron a los padres o cerraron sus puertas el viernes por precaución.

El Departamento de Seguridad Nacional escribió en Twitter: “El DHS está al tanto de los informes públicos que sugieren posibles amenazas a las escuelas el 17 de diciembre de 2021. El DHS no tiene ninguna información que indique amenazas específicas y creíbles para las escuelas, pero recomienda que las comunidades permanezcan alerta”.

DHS is aware of public reporting that suggests possible threats to schools on December 17, 2021. DHS does not have any information indicating any specific, credible threats to schools but recommends communities remain alert.

— Homeland Security (@DHSgov) December 17, 2021