El video del hombre que “destruyó” boletas de Trump es de un usuario de TikTok

El video que se ha vuelto viral en las redes sociales el cual muestra a un supuesto “trabajador electoral” destruyendo una de las boleta del presidente Donald Trump, fue originalmente grabado y compartido por el usuario de TikTok Big Choppa (BigChoppaDoe), quien luego dijo en una publicación por medio de su cuenta de Facebook que solo hizo el video como una broma mientras vestía un uniforme de Amazon.

Dijo que estaba usando su uniforme de Amazon y que todo fue una broma

Puede ver una grabación de YouTube del video original de TikTok a continuación, en el que está etiquetado la cuenta de TikTok de @BigChoppaDoe. El video tiene el mensaje “Send Viral” con un emoji de cara llorando de risa.

En el video, el hombre habla de recibir votos y separarlos. Muestra una de las boleta y dice que era para “Donald J. Dumb Trump” y luego la rompe.

La grabación que se volvió viral y que la gente rastreó hasta la página de Facebook del usuario de TikTok aparentemente pertecene a Dale Harrison. Harrison escribió en Facebook que vestía un atuendo de Amazon y que todo era una broma. Él dijo: “¡Así que hice este video con mi atuendo de Amazon porque todos saben que siempre estoy bromeando! ¡Y está obteniendo vistas! Ellos A ** me encuentran en cada aplicación !!!! Entonces, ¿cuándo me mudo a Hollywood ??? Jajaja “.

Afirmó que no odia a Donald Trump

El creador ahora que se ha hecho viral en TikTok entró en más detalles en otra conversación en Facebook cuando alguien le preguntó sobre el video.

En la conversación, dijo en una serie de respuestas: “Es una broma. Nunca he trabajado para ellos … ¡esa es mi ropa de Amazon! ¡Pero me está dando visitas! … ¡Realmente no odio a Trump! ¡¡¡De hecho me dio un cheque !!! ¡¡¡Pero sí, solo les dejo que se lo coman !!!! ”

A veces se burla de Trump en su canal de TikTok, como en un video en el que imita a Trump en una ubicación que parece que puede ser el mismo lugar donde grabó el video donde “rompe las boletas”. Desde entonces, su cuenta de TikTok se puso privada.

Otras personas pensaron que los videos fueron grabados en la misma habitación.

El video de las boletas electorales fue eliminado de TikTok, pero muchas personas lo guardaron y fue así como se volvió viral.

Incluso la gente del sitio web TheDonald.win que apoya a Trump dudó de la autenticidad del video. Una persona escribió: “Es un bromista de tiktok. No un trabajador electoral. Sus nombre bigchoppadoe es falso.” Otra persona escribió: “Creo que es falso. Entonces, si alguien intenta usar esto como evidencia, todas las demás acusaciones serán desacreditadas “.

Según su propia versión en otro sitio, todo fue una broma. Todavía no ha dicho lo mismo en su red social de TikTok.

Este fue uno de los muchos videos desacreditados que han aparecido en las redes sociales desde el día de las elecciones. Por ejemplo, el mismo día de las elecciones se difundieron rumores de que aparecían ladrillos en las ciudades. Las fotos de los ladrillos fueron desmentidas, ya que eran fotos antiguas o habían pertenecido a obras de construcción.

