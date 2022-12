¿Qué tiendas Tops Friendly Market están abiertas hoy en Buffalo?

Tops Friendly Market está abriendo gradualmente sus tiendas para servir a la comunidad del condado de Erie, incluido Buffalo. ¿Qué tiendas Buffalo Tops Friendly Market están abiertas hoy, 27 de diciembre de 2022, mientras Buffalo se recupera de la ventisca de 2022?

Tops ha publicado una lista actualizada de sus tiendas abiertas en los condados de Erie y Niagara en una página web especial. Lo puedes encontrar aquí. En Buffalo, enumeró estas tiendas Buffalo Tops como abiertas:

Tienda 113 – 425 NIAGARA STREET, BUFFALO, NY 14201 – ABIERTO

Tienda 213 – 1460 S. PARK AVENUE, BUFFALO, NY 14220 – ABIERTO

Tienda 232 – 2101 ELMWOOD AVENUE, BUFFALO, NY 14207 – ABIERTO

Tienda 239 – 1740 SHERIDAN DRIVE, BUFFALO, NY 14223 – ABIERTO

Tienda 250 – 1275 JEFFERSON AVENUE, BUFFALO, NY 14208 – ABIERTO

Tienda 66 – 1989 SENECA STREET, BUFFALO, NY 14210 – ABIERTON

También hay tiendas abiertas en Amherst y otras comunidades aledañas. Vea la lista completa a continuación.

Estas tiendas de Tops Friendly Market están abiertas el martes 27 de diciembre de 2022

Tops escribió en el sitio web: “Todas las ubicaciones de Tops del condado de Niagara están actualmente abiertas. Como podemos reabrir tiendas de manera segura en el condado de Erie (NY), las enumeraremos aquí. Si no está seguro de si su ubicación está abierta, comuníquese con asuntos del consumidor al 1-800-522-2522 antes de aventurarse”.

Esta es la lista completa de tiendas abiertas en el área afectada por la ventisca:

Tienda 9 – 1000 PORTAGE ROAD, NIAGARA FALLS, NY 14301 – ABIERTO

Tienda 21 – 5827 S. TRANSIT RD., LOCKPORT, NY 14094 – ABIERTO, NO GAS

Tienda 22 – 7200 NIAGARA FALLS BLVD., NIAGARA FALLS, NY 14304 – ABIERTO

Tienda 32 – 2956 SAUNDERS SETTLEMENT, SANBORN, NY 14132 – ABIERTO

Tienda 38 – 3949 LOCKPORT-OLCOTT RD., LOCKPORT, NY 14094 – ABIERTO

Tienda 39 – 2555 MAIN STREET, NEWFANE, NY 14108 – ABIERTO

Tienda 41 – 3980 MAPLE ROAD, AMHERST, NY 14226 – CIERRA A LAS 11:00 PM

Tienda 42 – 3500 MAIN STREET, AMHERST, NY 14226 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 44 – 3870 HARLEM ROAD, CHEEKTOWAGA, NY 14215 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 49 – 355 ORCHARD PARK RD., WEST SENECA, NY 14224 – CIERRA A LAS 5:00 PM

Tienda 50 – 315 ORCHARD PARK ROAD, WEST SENECA, NY 14224 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 54 – 4600 EAST GENESEE STREET, DEWITT, NY 13234 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 55 – 211 N. WINTON ROAD, ROCHESTER, NY 14610 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 58 – 470 AURORA STREET, LANCASTER, NY 14086 – ABIERTO

Tienda 59 – 805 CAYUGA STREET, LEWISTON, NY 14092 – ABIERTO

Tienda 66 – 1989 SENECA STREET, BUFFALO, NY 14210 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 70 – 7375 BOSTON STATE RD, N BOSTON, NY 14110 – ABIERTO

Tienda 108 – 3201 SOUTHWESTERN BLVD., ORCHARD PARK, NY 14127 – CIERRA A LAS 10:00 PM

Tienda 113 – 425 NIAGARA STREET, BUFFALO, NY 14201 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 114 – 5175 BROADWAY, DEPEW, NY 14043 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 115 – 906 CENTER STREET, LEWISTON, NY 14092 – ABIERTO

Tienda 118 – 65 GREY STREET, EAST AURORA, NY 14052 – ABIERTO

Tienda 119 – 2140 GRAND ISLAND BLVD, GRAND ISLAND, NY 14072 – ABIERTO

Tienda 130 – 4235 MILITARY ROAD, TOWN OF NIAGARA, NY 14305- ABIERTO

Tienda 131 – THRUWAY PLAZA 700 THRUWAY PLAZA DRIVE, CHEEKTOWAGA, NY 14225 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 202 – 3865 UNION ROAD, CHEEKTOWAGA, NY 14225 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 206 – 2401 W. STATE STREET, OLEAN, NY 14760 – ABIERTO

Tienda 207 – 3035 NIAGARA FALLS BLVD., AMHERST, NY 14228 – CIERRA A LAS 10:00 PM

Tienda 209 – 1800-2000 WASHINGTON ST., JAMESTOWN, NY 14701 – OPEN

Tienda 210 – 1345 AMHERST STREET, BUFFALO, NY 14207 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 212 – 800 HARLEM ROAD, WEST SENECA, NY 14224 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 213 – 1460 S. PARK AVENUE, BUFFALO, NY 14220 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 215 – 4250 MCKINLEY PARKWAY, HAMBURG, NY 14075 – ABIERTO

Tienda 220 – 4777 TRANSIT ROAD, DEPEW, NY 14043 – ABIERTO

Tienda 224 – 2351 MAPLE ROAD, AMHERST, NY 14221 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 226 – 890 YOUNG ST., TONAWANDA, NY 14150 – ABIERTO

Tienda 227 – 9660 TRANSIT ROAD, AMHERST, NY 14051- CIERRA A LAS 6:00 PM

Tienda 228 – 150 NIAGARA STREET, TONAWANDA, NY 14150 – ABIERTO

Tienda 232 – 2101 ELMWOOD AVENUE, BUFFALO, NY 14207 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 233 – 184 SOUTH CASCADE, SPRINGVILLE, NY 14141 – ABIERTO

Tienda 236 – 6150 SOUTH PARK AVE, HAMBURG, NY 14075 – ABIERTO

Tienda 237 – 6363 TRANSIT RD, DEPEW, NY 14043 – CLOSED AT 7PM

Tienda 238 – 658 W. MAIN STREET, ARCADE, NY 14009 – ABIERTO

Tienda 239 – 1740 SHERIDAN DRIVE, BUFFALO, NY 14223 – CIERRA A LAS 6:00 PM

Tienda 240 – 301 MEADOW DRIVE, N. TONAWANDA, NY 14120 – ABIERTO

Tienda 245 – 390 W. MAIN STREET, BATAVIA, NY 14020 – ABIERTO

Tienda 246 – 128 W. MAIN STREET, LEROY, NY 14482 – ABIERTO

Tienda 247 – 2382 ROUTE 19, WARSAW, NY 14569 – ABIERTO

Tienda 248 – 11200 MAPLE RIDGE RD, MEDINA, NY 14103 – ABIERTO

Tienda 249 – 111 BOLIVAR ROAD, WELLSVILLE, NY 14895 – ABIERTOEN

Tienda 250 – 1275 JEFFERSON AVENUE, BUFFALO, NY 14208 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 261 – 12775 BROADWAY, ALDEN, NY 14004 – ABIERTO

Tienda 262 – 9049 ERIE RD., ANGOLA, NY 14006 – ABIERTO

Tienda 264 – 3955 VINEYARD DRIVE, DUNKIRK, NY 14048 – ABIERTO

Tienda 268 – 6914 ERIE ROAD, DERBY, NY 14047 – ABIERTO

Tienda 270 – 64 SOUTH ERIE STREET, MAYVILLE, NY 14757 – ABIERTO

Tienda 271 – 64 E. WASHINGTON STREET, ELLICOTTVILLE, NY 14731 – ABIERTO

Tienda 272 – 110 SOUTH WORK STREET, FALCONER, NY 14733 – ABIERTO

Tienda 273 – 51 MAIN ST., RANDOLPH PLAZA, RANDOLPH, NY 14772 – ABIERTO

Tienda 274 – 738 FOOTE AVENUE, JAMESTOWN, NY 14701 – ABIERTO

Tienda 275 – 7134 ROCHESTER ROAD, LOCKPORT, NY 14094 – ABIERTO

Tienda 276 – 5274 MAIN ST. & UNION RD., WILLIAMSVILLE, NY 14221 – CERRADO TEMPORALMENTE

Tienda 277 – 150 PROSPECT STREET, ATTICA, NY 14011 – ABIERTO

Tienda 278 – 1140 CENTRAL AVENUE, SILVER CREEK, NY 14136 – ABIERTON

Tienda 279 – 121 EAST MAIN STREET, WESTFIELD, NY 14787 – ABIERTO

Tienda 451 – 408 WEST AVENUE, ALBION, NY 14411 – ABIERTO

Al menos 26 personas han muerto en la ventisca de Buffalo 2022

Al menos 26 personas han muerto como resultado de la ventisca de Buffalo 2022. Incluyen a una mujer joven, Anndel Taylor, cuya familia dijo que murió después de quedar atrapada en su automóvil.

William Clay, quien murió afuera, es la otra víctima nombrada por la familia. Vea un resumen de víctimas aquí.

El ejecutivo del condado dijo en la conferencia de prensa del 26 de diciembre de 2022 que las víctimas murieron a causa de eventos cardíacos mientras paleaban nieve, exposición, en su casa y en su automóvil.

