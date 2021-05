Tragedia en Massachusetts: 2 niños se ahogaron en un lago donde jugaban

En un hecho que ha causado mucho dolor y tristeza entre los habitantes del estado de Massachusetts, dos niños, de 11 y 13 años, perdieron la vida tras ahogarse en un lago, mientras estaban dando un paseo.

Los niños, quienes eran primos, y quienes fueron identificados como Tiago Depina y Rafael Andrande, murieron el sábado cuando saltaban sobre unas piedras en el lago Waldo Lake, en el parque D.W. Field Park, en Brockton, Massachusetts, y terminaron cayendo a las aguas profundas, de donde no pudieron rescatarlos con vida.

La noticia fue revelada por el noticiero NBC 10 Boston, que citó a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Plymouth, agencia que confirmó el parentesco de las víctimas.





El citado medio destacó que tras caer al agua los niños fueron reportados como desaparecidos, a eso de las 7:30 p.m. del sábado.

La línea 911 recibió varias llamadas por parte de los adultos que estaban con los niños, quienes reportaron que uno de los pequeños se deslizó sobre un desnivel empinado y cuando el otro quiso ayudarlo ambos se ahogaron.

Las autoridades reportaron en su informe que ninguno de los dos pequeños sabía nadar.

Tras el arribo de equipos de socorristas al área, una hora después de comenzadas las labores de búsqueda de los niños en las aguas del lago, fue hallado el cuerpo de Rafael, a casi 10 pies de profundidad, mientras que su primo Tiago fue encontrado unos 40 minutos después, a la misma profundidad.

Esta información fue corroborada por el capitán de bomberos de Brockton, Steve McLean, quien agregó que los niños fueron trasladados hasta el Centro Médico Good Samaritan, donde fueron declarados muertos.





El citado medio agregó que cuando los niños cayeron al agua, dos hombres intentaron rescatarlos al oír los gritos desesperados de la familia, pero no tuvieron éxito.

“Todo el tiempo que estuve en el agua buscándolos, le estaba preguntando a Dios, ‘¿Por qué?’”, comentó Yannick DePina, uno de los buenos samaritanos que intentó ayudar. “Cuando salí del agua y no pude encontrarlos, todavía estaba preguntándome, ‘¿Por qué?'”.





El alcalde de Brockton, Robert F. Sullivan, lamentó la tragedia y envió un mensaje de aliento a los familiares de los niños fallecidos.

“Mi título es alcalde, pero mi trabajo es papá. Soy padre de tres hijos y ni siquiera puedo comprender por lo que está pasando esta familia hoy”, comentó el mandatario en conferencia de prensa. “Es simplemente trágico. Nuestros corazones aquí en la ciudad están destrozados”.