Modelo se sometió a cirugías de alargamiento de piernas

Theresia Fischer, una modelo e influencer Alemana de 31 años de edad, ha llamado la atención de sus seguidores en las redes sociales no por sus publicaciones sobre viajes y su vida glamurosa, si no por mostrar su cirugía de alargamiento de piernas, informó The Sun.

La mujer tras una dolorosa operación las aumentó en 14 centímetros, pasando de medir 1.70 cm de altura a 1.84 cm. Aunque en su historia dice sentirse feliz con los resultados obtenidos, no deja de criticarse la razón que la motivó a hacerlo.

En el 2022, Fisher destinó cerca de 150 mil dólares para realizarse la intervención quirúrgica, y todo por acallar las constantes criticas de su esposo en ese entonces que le decía: “Theresia, sabes que me gustan las mujeres grandes. Así que esto me gustaría mucho. Podrías medir hasta 14 centímetros más. No puedes hacer nada sin mí. Me necesitas”, según el portal Vistazo.

“Y si te dicen eso 20, 30, 60, 70 veces entonces crees que no eres nada sin él”, aseguró Fischer, en declaraciones citadas por El Tiempo.

De acuerdo con People, Theresia indica que a pesar de haberle dado gusto a su marido, la relación de abuso y maltrato psicológico constante zanjaron la relación de pareja y finalmente se separó de él.

“Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido”, explicó en una entrevista con la radio alemana, MDR Jump. “Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso”, confesó.

¿Cómo fue la cirugía?

Las declaraciones de la modelo son de que hace siete años, entró a la sala de operaciones para que los huesos de sus miembros inferiores fueron extendidos a través de la fractura de los mismos, y la posterior fijación de una varilla metálica que con su presión y rotación permitía que cada día sus piernas se fueran extendiendo unos centímetros, informó Viastazo.

“Los médicos solo usaron varillas telescópicas para mí en la cirugía. Ya no tengo dolor”, destacó la joven en su publicación de Instagram. Explica que una segunda cirugía la llevó a cabo en marzo de 2022 con el fin de dar armonía y proporción a sus piernas, esta vez la intervención fue en sus muslos inferiores y pantorrillas.

“Quiero recuperar mi imagen de anatomía original, y la parte inferior de la pierna tiene que ser ajustada proporcionalmente a la longitud del muslo”, explicó en su cuenta de Instagram, de acuerdo con El Tiempo.

De acuerdo con el diario olombiano, su caso ha llamado la atención de medios locales e internacionales, y ha causado curiosidad en miles de internautas, quienes constantemente opinan sobre dichos procedimientos.

“Publicaciones como esta son la razón por la que muchos jóvenes desarrollan trastornos alimenticios, depresión y otros problemas de salud mental porque creen que necesitan ser igual de delgados o altos”, comentó algo.

“Cómo se pueden romper las piernas voluntariamente y cuáles son las consecuencias que probablemente tiene en la vejez…”, son algunos de los comentarios que dejan usuarios en sus redes.

A un año de su cirugía y con una nueva pareja, la modelo dijo a sus más 143 mil seguidores, que ahora es feliz, y que sus piernas largas le permiten hacer cosas que antes no podía realizar.

Inclusive, señaló en una entrevista concedida al portal ‘Bild’, que noto que sus largas piernas trajeron algo positivo a su vida sexual al momento de tener relaciones. “Desde mi extensión de piernas, mi sexo es mejor”, afirmó en el medio citado.

