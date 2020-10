Texas en toque de queda nocturno

Mientras que Estados Unidos registró una de las cifras más altas por coronavirus, desde el inicio de la pandemia, con 68.700 casos diarios en la semana que acaba de terminar, y en medio del revuelo político que ha desencadenado la aceptación del presidente Donald Trump de no poder detener el coronavirus, el estado de Texas acaba de entrar en una cuarentena casi total que incluye el toque de queda.

En vista de la situación actual del país, en donde los casos de contagio van en aumento en muchos de los estados, algunos de los jefes estatales se han puesto en vigilancia y prestos a tomar las medidas respectivas para proteger a sus habitantes.

Tal es el caso de El Paso, Texas, en donde el incremento de los infectados por coronavirus tiene a los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad, en el tope de su capacidad, lo que ha llevado a que los funcionarios estatales y en palabras del juez del condado de El Paso, Texas, Ricardo Samaniego, a decretar el toque de queda nocturno en las próximas semanas, en un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana.

"El Paso County Judge Ricardo Samaniego on Sunday issued a curfew from 10 p.m. to 5 a.m…" #Texas #pandemic https://t.co/MbZPEPMNOI

