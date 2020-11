Texas – Resultados y Mapa en Vivo: Sigue la carrera por el Senado 2020

¿Quién ganará la elección en Texa por un escaño en el Senado, el senador actual John Cornyn, la demócrata Mary Jennings Hegar, o será uno de los dos candidatos de los partidos independientes David Collins o Kerry McKennon?

Este estado históricamente republicano ha visto antes contiendas apretadas, como la de hace dos años entre Beto O’Rourke y Ted Cruz, pero esta vez parece más intensa que de costumbre. Aquí puedes seguir los resultados en vivo sobre la pelea por ser un senador que representa a Texas en Washington D.C.

Según el prestigioso sitio de encuestas 538, una encuesta realizada en Texas por Morning Consults, entre el 22 y el 31 octubre, le daba a Cornyn ventaja sobre Hegar, con 47% sobre 43%. Otra, realizada entre el 29 y el 31 de octubre por Emerson College le daba a Cornyn una ventaja de cuatro puntos, con 51% sobre 47%. Una encuesta de Data for Progress, hecha entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, tenía a Hegar de segunda con 47% frente al 50% de Cornyn. Esto quiere decir que aunque todas tienen al candidato republicano de primero, la demócrata aun tenía espacio para maniobrar y superar el margen de error.

Pero ¿cuándo sabrán el resultado los electores? En la ciudad de El Paso, las urnas cierran a las 8 p.m. En el resto del estado, será 7 p.m. Eso quiere decir que a esa hora se comenzarán a conocer los resultados iniciales de la elección al Senado.

Sin embargo, eso no significa que se sabrá con certeza quién es el triunfador. Lo cierto, es que la velocidad con la que se sabrá el nombre del nuevo senador por Texas dependerá de cuán apretada está la contienda. En 2016, el ganador fue reportado por el Texas Tribune justo después de las 8 pm, pero en la elección entre Cruz y O’Rourke se tuvo el resultado final a las 9.30 pm.

Pero incluso, si la diferencia de votos es muy pequeña, los electores tendrían que esperar hasta que sean contados todos los votos enviados por correo. En Texas, los electores pueden mandar sus boletas electorales hasta el día de las elecciones a las 7 pm y serán contadas siempre y cuando sean recibidas antes de las 5 pm del día siguiente. Los votos militares en el exterior se esperan hasta el 9 de noviembre.

Sigue abajo los resultados de la elección de 2020 en Texas por el Senado, cortesía de nuestros socios de Decision Desk HQ :

Mientras esperas saber quién será el próximo Senador que Texas mandará al Congreso puedes ver aquí el debate que tuvieron Cornyn y Hegar hace tres semanas.

Full US Senate Debate: John Cornyn and MJ HegarRepublican John Cornyn and Democrat MJ Hegar vie for a U.S. Senate seat from Texas. 2020-10-10T01:42:05Z

While the Senate race is always attention-grabbing, the Texas Senate race that recently got the most attention was the one between Sen. Ted Cruz and former Rep. Beto O’Rourke. In that race, Cruz edged out a narrow win with 50.9% of the votes to O’Rourke’s 48.3%. This came out to 4,260,553 votes to O’Rourke’s 4,045,632 votes. This was much closer than some thought a Senate race in Texas could be, and left the door open to wonder about Presidential and Senate results in Texas in the years to come. Although O’Rourke fared so well in the Senate race, those results did not translate into his presidential run.

Según Texas Tribune, varios récords se rompieron en Texas, incluso antes de que comenzara el día formal de elecciones. Para entonces ya habían votado ocho millones de personas.