¡Se empiezan a probar tests anales para detectar el coronavirus!

China está examinando a algunos de sus residentes para detectar el coronavirus utilizando un test anal en lugar de un test de garganta o nasal, ya que los científicos señalan que el test anal podría ser más preciso. En Beijing, China está presionando para realizar pruebas a millones de personas después de que se detectaran dos casos de una cepa más virulenta del virus.

Algunos expertos han dicho que los tests anales son más precisos, aunque los tests nasales y de garganta todavía se usan en muchos casos debido a la velocidad y conveniencia, informó Newsweek. Se supone que alrededor de 1,6 millones de personas en Daxing deben someterse a pruebas de anticuerpos y frotis de garganta, nasal o rectal.

