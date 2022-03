Conductor de Tesla sale volando por las calles de Los Ángeles – Video viral

El video de una arriesgada maniobra del conductor de un auto Tesla se volvió viral en las redes sociales. Se presume que el conductor realizo un challenge para redes sociales.

La policía de Los Ángeles ofrece una recompensa de $ 1,000 mientras busca al conductor de un Tesla alquilado que intentó realizar un truco peligroso la madrugada del domingo en Echo Park pero chocó contra dos autos estacionados. Vea aquí las imágenes.https://t.co/sssUO4ZFkt — TELEMUNDO 52 (@TELEMUNDO52) March 21, 2022

A continuación se exhibirá el video que fue difundido en redes sociales. Allí se ve cómo un auto Tesla S-BLM negro modelo 2018 se eleva varios metros antes de chocar contra autos estacionados en un vecindario de Echo Park, en Los Ángeles.





Play



Video shows Tesla flying 50 feet into air in Los Angeles Video of a Tesla flying 50 feet into the air has gone viral. Subscribe to FOX 11 Los Angeles: youtube.com/channel/UCHfF8wFnipMeDpJf8OmMxDg?sub_confirmation=1 Watch FOX 11 Los Angeles Live: foxla.com/live FOX 11 delivers breaking news, live events, undercover investigations, police chases, true crime files, business news, celebrities and entertainment on Good Day LA (GDLA) and local stories from… 2022-03-21T17:42:45Z

Tal como informó la cadena de noticias CNN, el hecho ocurrió el pasado sábado 19 de marzo en horas de la madrugada. El video fue difundido este lunes.

La maniobra supuso una grave infracción a las normas de tránsito. Se trata ni más ni menos que de un automóvil volando por una zona residencial. Cualquier persona que se hubiera cruzado en su camino habría perdido la vida casi de forma instantánea.

Tesla challenge

Como suele ocurrir con consumidores de productos especfícos, los autos Teslas desarrollaron una especie de comunidad cerrada entre sus propietarios. Al menos así ocurre en ciudades como Los Ángeles.

Cada cierto tiempo se reúnen en un lugar convenido a realizar challenge que luego suben a las redes sociales. Los conductores de estos autos eléctricos ejecutan maniobras, se ponen a prueba entre ellos.

Dramatic video shows a driver trying to pull off a dangerously high-speed stunt in a Tesla but ends up crashing in an Echo Park neighborhood. https://t.co/irjBHL9AHl — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 21, 2022

Según informó el sitio de noticias de la cadena Telemundo, el video del Tesla negro se registró en ocasión de un challenge.

Según informó la prensa angelina, el Tesla en cuestión quedó completamente destruido tras haberse elevado por los aires.

Ofrecen recompensas para juzgar al conductor

Aunque no trascendió el nombre del conductor, la Policía de Los Ángeles ya lo tiene identificado gracias a su usuario de redes sociales.

Según informó CNN, ofrecen 1000 dólares a testigos que se presenten y testifiquen que efectivamente la persona identificada con ese alias en las redes era el conductor del Testa negro, autor de una acrobacia temeraria.

Si bien la Policía de Los Ángeles conoce la identidad del conductor, el mismo se dio a la fuga tras la acrobacia en el Tesla. De momento, las autoridades policiales no conocen el paradero de esta persona.

Los investigadores dieron con el nombre de la persona por sus posteos en la red social TikTok. Al parecer, el deseo por mostrarse ante su comunidad primó por sobre el riesgo de ser capturado por la policía.

De ser encontrado por la policía, el conductor del Tesla enfrentará la corte.

LEER MÁS: Miami Beach: Tres heridos de bala durante Spring Break – Video

Sigue a AhoraMismo en Instagram