Nueve muertos y cientos de heridos tras terremoto en Taiwán

Taiwán fue sacudido esta mañana del miércoles 3 de abril de 2024, por un potente movimiento telúrico que hasta el momento ha dejado al menos nueve personas fallecidas, 882 heridos y cientos de personas atrapadas entre las ruinas, así lo reportó The Washington Post.

También los daños estructurales son cuantiosos, edificios y carreteras fueron destruidos totalmente. Las autoridades taiwanesas señalaron que el terremoto de 7.4 en la escala de Richter sucedido a las 7:58 hora local, y las consecuentes réplicas han sido las más intensas que ha experimentado la isla en un cuarto de siglo.

De acuerdo con El Colombiano, “el terremoto fue cerca de la tierra y es poco profundo. Se sintió en todo Taiwán y las islas (…). Es el más fuerte en 25 años”, declaró a periodistas Wu Chien-fu, director del Centro Sismológico taiwanés, en referencia al sismo de magnitud 7.6 de septiembre de 1999 que dejó 2.400 muertos.

El epicentro del sismo se ubicó a unos 18 kilómetros (11 millas) al sur-suroeste de Hualien, y tuvo una profundidad de unos 35 km (21 millas). El temblor provocó una alerta de tsunami que más tarde se levantó.

Según el San Diego Tribune, el sismo se sintió en Shanghái y varias otras provincias de la costa suroriental de China, según la prensa local. China y Taiwán están a unos 160 km (100 millas) de distancia. China no emitió ninguna alerta de tsunami para su territorio continental.

En islas del Japón también se sintió el fuerte remezón, por lo que inicialmente se alertó de posible tsunami.

“¡Evacuen!”, indicaba un cintillo en la televisión nacional japonesa NHK. “Viene un tsunami, por favor evacuen inmediatamente”, expresó un presentador de esa red nipona. “No se detengan, no se devuelvan”, aconsejó.

También el instituto sismológico de Filipinas recomendó “fuertemente” a los pobladores de 23 provincias costeras desplazarse a zonas altas del interior por el riesgo de “grandes olas de tsunami”.

Hay personas muertas y atrapadas

Las personas que resultaron muertas por el evento se registraron en el condado de Hualien, sitio más cercano al epicentro del sismo. El cuerpo de bomberos informó que en esta ciudad hubo muchas personas heridas, sin determinar su gravedad, así como señalaron del colapso de dos edificios en donde creen se encuentran varias personas atrapadas entre los escombros.

Una mujer que se había salvado del sismo principal, al querer regresar a su apartamento en rescate de su gato, murió al caerle una placa de cemento al momento de presentarse una replica.

“Entró y no volvió a salir. Parece que quedó atrapada en un bloque de cemento y murió”, dijo Jian Hong, capitán del equipo especial de búsqueda y rescate del Departamento de Bomberos de Hualien, de acuerdo con El Tiempo.

Por su parte, 20 Minutos, informó que los temblores que han sacudido este miércoles por la mañana la isla ha provocado que más de mil personas hayan quedado atrapadas en las montañas. Asimismo, varios edificios también han colapsado, mientras que otras infraestructuras también han resultado dañadas.



En el Parque Nacional de Taroko también se registran cerca de mil personas atrapadas en las montañas. Según las estimaciones de las autoridades del lugar, al menos 654 personas, entre turistas y empleados, se encontraban en Taroko en el momento del seísmo, pero más tarde varios centenares ingresaron al parque, lo que ha elevado la cifra de varados hasta cerca del millar.

De acuerdo con Euro News, tres excursionistas murieron por desprendimientos de rocas en este Parque.

Pánico entre los habitantes

Pese a que Taiwán está acostumbrado a este tipo de eventos por estar ubicado entre dos placas tectónicas, y que lo obliga a estar preparado a este tipo de eventos realizando constantemente simulacros, el terremoto de esta mañana alcanzo a impactar a sus habitantes.

“Yo quería salir corriendo pero no estaba vestido. Así de fuerte estuvo”, comentó Kelvin Hwang a France 24, un huésped de un hotel céntrico, que finalmente encontró refugio en el vestíbulo del ascensor de la novena planta. “Fue feo, fue rara la sensación de no saber cómo estaba todo afuera. Uno dentro del edificio (de la universidad) no es del todo consciente de la magnitud que está teniendo todo fuera, no sabía si había muchos destrozos, hasta dónde estaba todo bien o todo mal para yo transmitir tranquilidad a mis allegados en Argentina”, explicó.

“Este fue el terremoto más fuerte que viví en Taiwán, nos despertó a todo el piso. Luego por las noticias nos enteramos de que en las ciudades del este hubo muchos daños. Por el momento todo el grupo de paraguayos con el que tengo contacto está bien”, señaló Mauricio Garcete, estudiante paraguayo de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán (NTUST), según El Imparcial.

“Era la primera vez en mi vida que sentía un terremoto de tal magnitud. Las paredes se tambaleaban, se han caído libros y lámparas y, cuando el seísmo principal se ha detenido, no teníamos ni electricidad ni agua en el apartamento”, contó según InfoBae, el investigador español Rubén Almendros, quien notó con fuerza el seísmo desde el distrito de Nangang en Taipéi.

