Hoy es día crucial sobre el futuro de vacunas COVID: ¿Qué decidirán?

Desde que se inició el programa de vacunación contra el COVID en Estados Unidos, en diciembre pasado, las autoridades de salud del país han hecho todo tipo de seguimiento al medicamento, a fin de garantizar que sea muy seguro y además, que ofrezca protección suficiente contra el coronavirus, para evitar enfeemedad grave y la eventual muerte, en caso de contagios.

Y un par de días después de que la farmaceútica Pfizer entregara datos e información de sus ensayos clínicos sobre la necesidad de una tercera dosis de refuerzo, que incluso ya se ha aplicado en más de 2 millones de personas con condiciones de salud serias, este viernes 17 de septiembre se discutirá el futuro de la vacuna.

Así lo reportaron medios como CNN, donde se aseguró que el comité asesor independiente de la Administración de Alimentos y Medicamentos estará reunido todo este viernes en una audiencia pública, donde revsarán los datos proporcionados por Pfizer, que indican la necesidad de una tercera dosis para estar pelnamente protegidos.





Tras escuchar y revisar minuciosamente la información obtenida en los ensayos clínicos, el comité de la FDA deberá hacer una votación, donde decidirán si aprueban o no la tercera dosis de refuerzo.

Esta vez el panorama sobre lo que la FDA decida parece incierto, dado que a diferencia de ocasiones anteriores en las que se reunió el comité independiente para analizar la vacuna, hay dudas en el ambiente médico sobre la verdadera necesidad de la tercera dosis y sus efectos en la salud.

“Hay muchos estudios potencialmente relevantes, pero la FDA no ha revisado ni verificado de forma independiente los datos subyacentes o sus conclusiones”, dijo la agencia federal el miércoles pasado, sin comprometerse.





Pfizer defiende la necesidad de una tercera dosis, asegurando que la protección que ofrece la dosis de refuerzo es vital para que el sistema inmune tenga una protección “robusta” contra el COVID, ya que con el paso de los meses, la protección dada por las dod dosis iniciales se reduce.

“Estos datos sugieren que una tercera dosis podría restablecer los niveles de eficacia mostrados un mes después de dos dosis, prolongar la duración de la protección y aumentar aún más la amplitud de la protección”, dijo Pfizer en el documento que entregó a la FDA, según informó ABC News.

La farmaceútica insistirá en que hay suficiente evidencia que demuestra que si no se aplica una tercera dosis, se pondría en riesgo la protección dada por la vacuna.

La reunión comenzó a las 9:00 de la mañana e rá hasta las 4:45 de la tarde, cuando se espera se emita algún pronunciamiento al respecto.

Organismos como la Organziación Mundial de la Salud y otras voces clínicas han asegurado que no es tan urgente poner la tercera dosis de la vacuna COVID ahora, y en vez de ello, deberían priorizarse esas dosis en países pobres donde muchos ciudadanos ni si quiera han accedido a la primera.

Así lo aseguró el mes pasado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según reportó Forbes, mencionando que el funcionario hizo un llamado a postergar la aplicación de terceras dosis, y ayudar a naciones que solamente cuentan con el 1 o 2% de personas vacunadas.