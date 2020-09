¡Ideal en año electoral! Telemundo lanza nueva plataforma de verificación de datos

View this post on Instagram

📣 ¿Quieres saber quién miente en la carrera presidencial? Te lo contamos por @whatsapp en nuestro #FactChat en español.⁠ ⁠ Nos unimos a 11 organizaciones para combatir la desinformación durante las elecciones en un proyecto de @factchecknet.⁠ ⁠ Por primera vez, la dos grandes cadenas hispanas del país @uninoticias y @telemundonews se unen para verificar la información electoral que más importa a los latinos de Estados Unidos.⁠ ⁠ Entra al link de nuestra BIO para recibir información verificada a cualquier hora y busca por tema los #factchecks más recientes.⁠ ⁠ #Decision2020