Taylor Schabusiness: asesinó y despedazó a su amante durante un encuentro sexual

Taylor Schabusiness es una mujer de Wisconsin acusada de decapitar y desmembrar a su amante durante un acto sexual inducido por drogas, dejando atrás una escena que recuerda a una película de terror, dice la policía. Ella fue encontrada con partes de su cuerpo en una caja de barro después de que la madre de la víctima encontrara la cabeza de su hijo dentro de un balde en su casa, según la policía. La víctima ha sido identificada por su familia como Shad Thyrion, de 25 años.

Schabusiness, una mujer de Green Bay de 24 años, fue acusada de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado, según registros policiales y judiciales. Está acusada de matar a Thyrion el día 22 de febrero de 2022. Los detalles sangrientos del caso surgieron en los registros judiciales publicados el 2 de marzo de 2022, cuando se presentó una denuncia enmendada. Según la policía, Thyrion y Schabusiness habían estado involucrados en actos sexuales en el sótano de la casa de su madre antes de que lo mataran. La madre de Thyrion encontró la cabeza de su hijo en un balde que había sido cubierto con una toalla y le dijo a la policía que Schabusiness fue la última persona que vio con él, según la denuncia.

Cuando la policía registró la minivan de Schabusiness, encontraron partes del cuerpo humano, incluidas las piernas, dentro de una caja, según la denuncia penal. Cuando se le preguntó qué sucedió, Schabusiness le dijo a la policía que no podía recordar porque se desmayó y dijo: “esa es una buena pregunta”, según documentos judiciales. Schabusiness le dijo a la policía que ella y la víctima habían estado fumando metanfetamina. Ella llamó a la metanfetamina “la perra” y dijo “eso es bastante jodido” cuando le dijeron que la cabeza de Thyrion había sido encontrada en la casa de su madre, según la denuncia.

Schabusiness está detenida con una fianza de $2 millones de dólares en la cárcel del condado de Brown, según los registros en línea. No quedó claro de inmediato si está siendo representada por un abogado que pueda comentar en su nombre. Schabusiness, cuyo nombre de nacimiento es Taylor Denise Coronado, comparecerá ante el tribunal el próximo 22 de marzo de 2022, según muestran los registros judiciales en línea.

Esto es lo que necesita saber sobre Taylor Denise Schabusiness y el asesinato de Shad Thyrion. Advertencia, esta historia contiene detalles gráficos de documentos judiciales:

1. Taylor Schabusiness le dijo a la policía: “No puedo creer que me haya dejado la cabeza”





Según la denuncia penal, la policía de Green Bay fue llamada a una casa en Stony Brook Lane alrededor de las 3:25 a.m. del 23 de febrero de 2022, luego de que una mujer informara que encontró una “cabeza cortada” en un balde en su sótano. El oficial que respondió dijo que fue al sótano y encontró un balde de plástico en el piso cubierto con una toalla. Cuando levantó la toalla vio una “cabeza humana dentro del balde”, y también vio sangre seca en un colchón cercano, según la denuncia.

Los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para la casa de Stony Brook Lane. Según la denuncia, encontraron que la cabeza había sido “cortada del cuello” y estaba en un balde cerca de las escaleras que bajaban al sótano. El médico forense dijo que “se observó evidencia visual de estrangulamiento”. Según la denuncia, “en el mismo cubo también se encontraba un órgano masculino, junto con fluidos corporales y dos cuchillos. Se encontraron otras partes del cuerpo en el sótano en otras bolsas, incluidas bolsas de compras de plástico, junto con tres cuchillos, incluido un cuchillo de pan similar a los cuchillos de cocina”.

La policía dijo en la denuncia que la parte superior del torso de la víctima fue encontrada en una bolsa de almacenamiento. El torso tenía “numerosos cortes rígidos” donde le habían quitado la cabeza, dijo la policía. También se encontraron un cuchillo de trinchar y “varios órganos internos” en el bolso, según la denuncia. La policía dijo que vio “manchas de sangre significativas” en el colchón de una cama en el sótano y lo que parecía haber sido sangre que se limpió de una superficie de concreto debajo de la cama. Según la denuncia, “se observaron pruebas de uso de drogas”, incluida “una pipa de vidrio y una bolsa de gemas que contenía material de poder de color claro”. También se encontró sangre en una ducha y un baño, dijo la policía.

La madre de la víctima le dijo a la policía que Schabusiness recogió a su hijo alrededor de las 9:30 p.m. del lunes 21 de febrero de 2022. Esa fue la última vez que lo vio con vida, según la denuncia. El novio de la madre de la víctima le dijo que vio a Schabusiness y a la víctima entrar al sótano el lunes por la noche o el martes temprano en la mañana, y la madre de la víctima dijo que escuchó a Schabusiness hablando durante el día del martes 22 de febrero. Dijo que también vio una minivan que estaba estacionado afuera, pero no estaba segura de si era la camioneta de Schabusiness.

La madre de la víctima le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 2:30 o 3 a.m. del 23 de febrero después de escuchar un portazo. Dijo que luego escuchó un vehículo y asumió que era la camioneta de Schabusiness, según la denuncia. La madre de la víctima dijo que luego vio que la luz en su sótano estaba encendida y fue a ver si su hijo estaba allí porque pensó que Schabusiness se había ido, dice la denuncia. La madre de la víctima dijo que no vio a nadie en el sótano y comenzó a subir las escaleras, “cuando notó un balde al pie de las escaleras… quitó una manta que estaba sobre el balde y descubrió la cabeza de la víctima.”

Según la denuncia, los oficiales también fueron a la casa de Schabusiness en Eastman Avenue en Green Bay después de enterarse de que la vieron por última vez con la víctima. La policía dijo que mientras investigaban la camioneta de Schabusiness, ella salió de su apartamento y se detuvo cuando vio a los oficiales. Según la denuncia, los oficiales dijeron que Schabusiness había secado sangre en la parte delantera de su sudadera con capucha y en sus pantalones de chándal y que sus “manos también parecían estar manchadas de sangre”. Cuando un oficial le preguntó a Schabusiness si sabía por qué estaban allí, ella dijo: “Por mi orden de arresto”.

La policía dijo que registraron la camioneta de Schabusiness y encontraron una caja de crockpot en el asiento del pasajero trasero que estaba encima de una canasta de ropa y encontraron “partes adicionales del cuerpo humano, incluidas las piernas”, según la denuncia. Luego, Schabusiness fue llevada de regreso a una estación de policía para ser entrevistada por los detectives, quienes observaron que tenía un corte en el pulgar izquierdo y rasguños en los brazos y la mano, según la denuncia.

Cuando un detective le dijo a Schabusiness que encontraron la cabeza de la víctima en la casa de su madre, ella respondió: “Eso es bastante jodido”, según la denuncia. Schabusiness dijo que había dejado el resto del cuerpo en el sótano. Cuando el detective le preguntó qué había sucedido, Schabusiness respondió: “esa es una buena pregunta” y dijo que se había desmayado, según la denuncia.

Mientras los detectives lo entrevistaban, Schabusiness dijo: “Maldita sea la cabeza” y “No puedo creer que me haya dejado la cabeza”. Cuando se le preguntó dónde estaba el resto del cuerpo de la víctima, Schabusiness dijo que “la policía se divertiría tratando de encontrar todos los órganos mientras desmembraba el cuerpo”.

Según la denuncia, Schabusiness dijo que había planeado llevar consigo todas las partes del cuerpo de la víctima cuando saliera de su casa, pero “se volvió perezosa y solo terminó metiendo la pierna/pie en la camioneta y se olvidó de la cabeza”.

Cuando se le preguntó cómo desmembró el cuerpo, Schabusiness dijo a los detectives que usó cuchillos de la cocina de la casa de la víctima y que “un cuchillo de pan funcionó mejor debido a la hoja dentada”. Dijo que mientras cortaba el cuerpo de la víctima se volvió “paranoica y perezosa”, y dijo que pensaba que era la “droga” la que la volvía paranoica, según la denuncia.

2. Schabusiness dice que estranguló a la víctima con una cadena como parte del acto sexual, se volvió “loca” debido a las drogas y continuó realizando actos sexuales con él después de su muerte, según la denuncia

Schabusiness le dijo a la policía que ella y un amigo recogieron a la víctima en su camioneta el día que lo mataron y luego fueron a su apartamento en Eastman Avenue donde fumaron marihuana y metanfetamina, según la denuncia. Luego, su amiga se fue y Schabusiness dijo que ella y la víctima se “inyectaron” con trazodona. Luego condujeron a la casa de su madre y entraron en su sótano, según la denuncia.

“Schabusienss declaró que ella y la víctima estaban fumando ‘la perra’, lo que el detective Graf pudo aclarar con Schabusiness que creía que ella se refería a la metanfetamina”, según la denuncia. “Schabusiness afirmó que la víctima tenía una cadena que se había puesto alrededor del cuello. Sachabusiness dijo que estaban llegando a las relaciones sexuales. El estrangulamiento fue parte del acto sexual, según Schabusiness. Schabusiness declaró que ella y la víctima habían utilizado la estrangulación durante las relaciones sexuales en el pasado”.

Ella le dijo a la policía que la víctima tenía dos cadenas, que describió como de plata y eslabones de cadena, y también como un collar de estrangulamiento para perros, y dijo que una era para él y otra para ella, según la denuncia. Ella dijo que “simplemente se volvió loca” y comenzó a estrangular a la víctima. “Schabusiness dijo que podía sentir el corazón de la víctima todavía latiendo mientras lo estaba estrangulando, así que siguió tirando y estrangulándolo con más fuerza, pero la víctima no moriría y él simplemente seguía ‘reconstruyéndose en músculo’”, dice la denuncia.

Schabusiness le dijo a la policía que se dio cuenta de que estaba muerto cuando comenzó a salir sangre de su boca y su rostro se puso morado, pero ella continuó asfixiándolo. Según la denuncia, Schabusiness le dijo a los detectives que siguió jugando con el cuerpo de la víctima después de su muerte y realizó actos sexuales con él después de su muerte.

Según la denuncia, ella le dijo a la policía que vio morir a la víctima y dijo en lo que los detectives describieron como un tono de voz más bajo, “sí, me gustó”, y dijo que seguía asfixiándolo porque “ya estaba tan lejos”. Dijo que le tomó entre tres y cinco minutos morir y que quería ver qué pasaba, según la denuncia. “Schabusiness dijo que disfrutó asfixiándolo e hizo comentarios a los detectives preguntándoles si sabían lo que era amar tanto a algo que lo matas. Schabusiness dijo que jugó con el cuerpo de la víctima durante dos o tres horas”, según la denuncia. También dijo que pasó todo el día del martes en el sótano con el cuerpo y luego comenzó a desmembrarlo desde el martes por la noche hasta el miércoles por la mañana, según la denuncia.

3. Schabusiness tiene arrestos previos por cargos que incluyen fuga y elusión de oficiales, delito grave de fianza, posesión de parafernalia de drogas, resistencia a un oficial, agresión a un oficial de la ley y operación con una licencia suspendida

Schabusiness tiene arrestos anteriores en el condado de Brown, Wisconsin, ambos en 2020, según el registro judicial en línea. Fue arrestada en junio de 2020 y acusada de agresión o amenaza a un oficial de la ley, un delito grave y resistir u obstruir a un oficial. Schabusiness fue declarado culpable después de no declararse culpable, según muestran los registros. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional y 60 días de cárcel, según los registros judiciales.

En agosto de 2020, Schabusiness fue acusado de saltarse la fianza y resistirse a un oficial. El cargo de saltarse la fianza fue desestimado como parte del caso de junio. También en agosto de 2020, fue acusada de un delito menor de posesión de parafernalia de drogas, resistencia a una oficina y delito grave de huir de un oficial en un vehículo. Fue sentenciada a dos años de libertad condicional en ese caso.

Schabusiness cambió su nombre de Taylor Denise Coronado a Taylor Denise Schabusiness en 2018, según registros judiciales. Los registros públicos muestran que también ha vivido en San Antonio, Houston y Temple y Cotulla, Texas, y en Suamico, Wisconsin.

4. Schabusiness está casada y tiene un hijo recién nacido. Su esposo está en la cárcel por cargos no relacionados, según muestran los registros

Schabusiness dice en Facebook que está casada y tiene un hijo que nació en 2021. Su esposo está en la cárcel en Wisconsin por cargos no relacionados y estaba bajo custodia en el momento en que mataron a la víctima, según muestran los registros. Según publicaciones de amigos en Facebook, Schabusiness no tenía la custodia de su hijo.

La página de Facebook del esposo de Schabusiness la llama “Reina Taylor Schabusiness”, y en ella escribió: “Confío en mi hermosa esposa, haré cualquier cosa para protegerla, mantente fuerte, bebé Boo, ¡te amo!”. Han estado juntos desde 2017, según su página de Facebook. Escribió en la página su trabajo es:

Para asegurarme de que mi Reina sepa que no importa si estamos separados o no, que haré lo que sea necesario para tenerla de vuelta junto a mí, nunca me rendiré con ella, ni perderé la confianza en nuestro Schabusiness Empire. . Mi palabra ha sido mi palabra para ella, mi palabra para ella nunca cambiará, ella sabe mejor que nadie que ¡digo en serio lo que digo y digo lo que quiero decir! Ahora bebé, te prometo que iré a buscarte, es tu año dorado y lo mejor es que creas que estarás en mis brazos para eso, bebé, mantente fuerte y siempre debes saber que tu Rey sabe cómo hacer una cosa y una sola cosa, así es, lo que mejor conocemos, The Schabusiness Shuffle Hustle❤️❤️. ¡Ahora cálmate, sonríe y dite a ti mismo con confianza que estás haciendo un buen trabajo! Es solo cuestión de tiempo antes de que estés en casa bebé, hasta entonces, sé que estoy aquí para ti, nunca me he rendido ni me rendiré con nosotros, superaremos este obstáculo/lucha juntos, nena, ha sido difícil no tenerte a mi lado, pero eres lo que me motiva a mantenerme cuerdo, porque nada ni nadie podría reemplazar la sensación que tengo cuando estoy al lado de tu sexy trasero 😘😘 aunque de verdad. Prepárate, porque iré a buscarte pronto, te lo prometo, cariño. Te amo y te extraño mucho hermosa. XOXO ❤️Amor❤️, Rey PapiiBoo Schabusiness√.

La última publicación pública de Taylor Schabusiness en Facebook fue el 13 de enero de 2022. Ella escribió: “Se fue y le dijo a un adicto: ‘Nunca dejaré de comprarte droga, para poder sentarme a verte morir’”.

También el 13 de enero escribió en Facebook: “Me enganché para demostrarles mi compromiso, lealtad y dedicación. Que nunca iba a ser como solía ser. Luego se dan la vuelta y me follan. No hay forma de que vuelva a tener otra relación. #nopuedoconfiarennadie”

Un amigo escribió en la página de Facebook de Schabusiness después de su arresto: “Sabía que tenía problemas de salud mental y adicción a las drogas, pero la verdad es que no conocía el lado de las drogas que tenía cuando salíamos, no estaba drogada. Esta es la niña que lloró cuando le dije que tenía un tumor en la pierna, que lloró lágrimas de felicidad agradeciendo a Dios cuando mi familia recibió un milagro de Navidad. Ella siempre fue muy amable conmigo y mi familia. Pero el último mes apenas había oído hablar de ella y asumí que estaba en una borrachera de drogas. Y, para ser sincero, estaba preocupado por ella, pero no de la forma en que pensaba que era algo de lo que ella era capaz. Ojalá hubiera podido ayudarla a enderezar su vida. Realmente lo hago, pero ahora es demasiado tarde y me sentiré culpable por no estar más ahí para ella”.

El amigo agregó: “Soy uno de los pocos amigos sobrios que tenía. No hay muchos de nosotros con los que ella se asoció que estuviéramos sobrios. Así que es difícil. Tomó una decisión y desafortunadamente tendrá que vivir con ella el resto de su vida y me rompe el corazón por todos los involucrados. Simplemente estoy teniendo muchas emociones y me duele. Esta niña dormía en mi casa jugaba con mis hijos. La conozco desde hace casi 9 años. Es difícil aceptar que alguien que pensé que era una cosa fuera capaz de tal cosa”.

5. La familia de Shad Thyrion dice que “lo que solo puedo suponer es un monstruo” les arrebató

El tío de Shad Thyrion, dijo que Thyrion les fue arrebatado por “lo que solo puedo asumir es un monstruo”. Su tío escribió en una publicación de Facebook ahora eliminada: “Tuviste un corazón y un alma tan buenos, Shad. Te amo tanto que ni siquiera puedo comenzar a describir lo que estamos sintiendo”.

Durante la primera comparecencia ante el tribunal de Schabusiness, el fiscal de distrito adjunto Caleb Saunders dijo, según WBAY, “Creo que los hechos alegados son extremadamente preocupantes y perturbadores y se refieren a la naturaleza violenta y grave de la ofensa”.

Los fiscales dijeron que corre el riesgo de fugarse y que había estado bajo control electrónico como parte de la libertad condicional de sus condenas de 2020, pero de alguna manera había cortado su dispositivo GPS, informa la estación de noticias. Saunders dijo en la corte que el caso es “uno de los delitos más graves que hemos tenido en este condado en mucho tiempo”.

