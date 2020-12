¿Dónde pedir las tarjetas de vacunación contra COVID-19?

El Departamento de Defensa anunció el 2 de diciembre que se necesitará una tarjeta de registro de vacunación Covid-19. Las tarjetas de vacunación se utilizarán como la forma “más sencilla” de realizar un seguimiento de las vacunas de Covid-19, dijo la Dra. Kelly Moore, directora asociada de Immunization Action Coalition, que apoya a los trabajadores de primera línea que administrarán las vacunas de Covid-19, a CNN. “A todos se les entregará una tarjeta que pueden guardar en su billetera y que les dirá lo que tenían y cuándo debe recibir la siguiente dosis”, agregó Moore. “Primero hagamos lo simple y fácil. Todos lo entenderán”.

Una vez que la persona reciba la primera dosis, en el lugar se les entregará una tarjeta de vacunación contra COVID-19. También se le pedirá su número de celular para que puedan recibir un mensaje de texto para que les indiqué cuándo y dónde está programada la administración de la próxima dosis.

Cada dosis administrada se informará a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

