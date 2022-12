Tanner Hoang: Estudiante de Texas está desaparecido y su familia lo busca

Tanner Hoang es un estudiante desaparecido de A&M en Texas que fue visto por última vez en Caldwell, Texas.

Hay un grupo de Facebook dedicado a encontrarlo.

La madre de Hoang, Alisa Hoang, escribió en Facebook el 18 de diciembre de 2022: “Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo… desapareció ayer antes de reunirse con nosotros antes del almuerzo. Necesitamos sus oraciones y sus ojos cuidándolo”.

Esto es lo que necesita saber:

El cartel de una persona desaparecida compartido por la madre de Hoang dice que desapareció el viernes 16 de diciembre de 2022 al mediodía.

Fue visto por última vez en Caldwell, Texas.

Hoang mide 6 pies de altura. El tiene 22 años. Se solicita a las personas con información que llamen a la policía de College Station al 979-764-3600.

La página de Facebook dedicada a encontrarlo proporcionó más detalles:

Tanner fue visto por última vez el viernes 16/12 a las 8:30 am. La familia venía a la ciudad el viernes para celebrar su graduación de Texas A&M; sin embargo, no se esperaba que realmente se graduara. Solo él sabía esto. El viernes por la mañana apagó su teléfono alrededor de las 8:30 am y salió de su apartamento alrededor de las 11:00 am. Consiguió gasolina en Johnson Shell en 200 N. Green (Hwy 36) en Caldwell, Texas a las 12:08 p.m. del viernes 16/12. Obtuvo 10.204 galones por $27.54 y lo puso en su tarjeta de débito. No sabemos en qué dirección se fue cuando salió del Shell. La familia trató de obtener imágenes de video, pero las cámaras exteriores no funcionaban. No se ha vuelto a ver ni saber de él desde entonces.