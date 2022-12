Tanner Hoang: El estudiante de Texas fue encontrado muerto en Austin

Tanner Hoang era un estudiante de A&M en Texas que se encontraba desaparecido desde el viernes 16 de diciembre el cual fue encontrado muerto en Austin el sábado 24 de diciembre, así lo confirmó el Departamento de Policía de Austin.

Su familia, quienes habían creado una página en Facebook llamada “Finding Tanner Hoang” para encontrar al joven de 22 años de Flower Mound, con más de 14.000 seguidores, confirmaron la terrible noticia, tras una semana entera de intensa búsqueda por saber qué había pasado con Hoang. El joven había sido visto por ultima vez alrededor de las 11:00 a.m en el complejo de apartamentos The Trails at Wolf Pen en College Station.

El cuerpo de Tanner Hoang, estudiante de ingeniería mecánica, fue descubierto justo antes de las 12:30 p.m. el 24 de diciembre cerca del puente Pennybacker en Loop 360. La causa de la muerte no ha sido revelada, pero de acuerdo con la policía se cree que no haya sido un crimen, informó The New York Post.

En una publicación de Facebook se lee:

** Actualización significativa a las 6:30 p.m. del 24/12: Sabemos que todos están involucrados en la búsqueda de Tanner y queremos agradecerles a todos por su gran ayuda durante toda la semana. ¡Todos ustedes son increíbles! Esta tarde, Tanner fue encontrado muerto en las cercanías del Puente Pennybacker en Loop 360. Este no es el resultado por el que todos hemos estado orando, pero en esta Nochebuena, Tanner está ahora en los brazos de su Salvador, Rey, Príncipe de Paz, Alegría y Sanador. No se sospecha juego sucio. La familia de Tanner quiere que todos sepan cuánto han apreciado la ayuda de todos. Sienten el amor de Dios por ellos a través de la abrumadora efusión de apoyo. Saben que Tanner fue amado por muchos.

Continúe elevando a su familia en oración. Suavemente llamar a la reunión, Que el camarada responda: “¡Aquí!” “Aquí.” 🕯️- Michael C. Miller ’92

De acuerdo con su familia, ellos se encontraban en la ciudad porque asistirían a la graduación de Tanner, sin embargo, tras de su desaparición, se dieron cuenta de que no había cumplido con los requisitos para graduarse. Texas A&M confirmó que el joven no fue parte de las ceremonias, informó ABC News.

“Se suponía que se graduaría, pero no estoy seguro de qué sucedió que hizo que se fuera. Creo que lo último que sabemos definitivamente es que estaba en la autopista 21 recogiendo gasolina para ir en dirección oeste lejos de Bryan/College Station”, dijo su tío, Bao Hoang, a la cadena KXXV.

De igual manera, el padre del joven aseguró que que le había enviado un mensaje de texto a Tanner a las 8:30 a.m. de ese mismo viernes y que el mensaje fue “leído” antes de que el teléfono de joven se apagara.

“Él siempre está disponible, siempre aparece para ayudar. Cada vez que he regresado a Texas o cada vez que sus abuelos necesitaban ayuda, él aparecía allí. Cada vez que sus padres necesitaban ayuda, las reuniones familiares, siempre aparecían”, añadió Bao Hoang.

En cuanto al auto de Tanner Hoang, el mismo viernes su Lexus plateado 2009 fue encontrado cerca de Pennybacker Bridge Overlook Trail en la autopista 360 y el río Colorado. Y la última vez que se supo de algo movimiento del joven, fue cuando pagó con su tarjeta de crédito por gasolina en una estación de Caldwell, informó CBS.

Esto es lo que se sabía sobre el caso del joven:

1. Se suponía que Hoang se reuniría con su familia para celebrar su graduación de Texas A&M, pero en realidad no se iba a graduar

El cartel de una persona desaparecida compartido por la madre de Hoang dice que desapareció el viernes 16 de diciembre de 2022 al mediodía.

Fue visto por última vez en Caldwell, Texas.

Hoang mide 6 pies de altura. El tiene 22 años. Se solicita a las personas con información que llamen a la policía de College Station al 979-764-3600.

La página de Facebook dedicada a encontrarlo proporcionó más detalles:

Tanner fue visto por última vez el viernes 16/12 a las 8:30 am. La familia venía a la ciudad el viernes para celebrar su graduación de Texas A&M; sin embargo, no se esperaba que realmente se graduara. Solo él sabía esto. El viernes por la mañana apagó su teléfono alrededor de las 8:30 am y salió de su apartamento alrededor de las 11:00 am. Consiguió gasolina en Johnson Shell en 200 N. Green (Hwy 36) en Caldwell, Texas a las 12:08 p.m. del viernes 16/12. Obtuvo 10.204 galones por $27.54 y lo puso en su tarjeta de débito. No sabemos en qué dirección se fue cuando salió del Shell. La familia trató de obtener imágenes de video, pero las cámaras exteriores no funcionaban. No se ha vuelto a ver ni saber de él desde entonces.

Conduce un Lexus sedán plateado de cuatro puertas modelo 2009 con Texas LP# BS2C737, según la página de Facebook.

2. La mamá de Hoang escribió que las vidas están siendo “transformadas por la bondad amorosa de Dios” como resultado de los esfuerzos de búsqueda

El 20 de diciembre de 2022, el grupo de Facebook compartió una publicación de la madre de Hoang que decía que todavía está desaparecido.

“Mi hijo sigue desaparecido. Lo extrañamos mucho y queremos más que nada otra oportunidad de abrazarlo fuerte y decirle que lo amamos profundamente”, decía.

“Estos han sido 4 días desgarradores para nuestra familia, pero Dios ya había sacado algo bueno de esto. Las vidas están siendo transformadas por la bondad amorosa de Dios. El amor de Dios por Tanner y nuestra familia ha sido tan evidente y abrumador”.

La publicación continúa:

Cuando tomamos la difícil decisión de impulsar esto a través de las redes sociales, no teníamos idea de la profundidad y amplitud del apoyo, el cuidado, la preocupación y la oración que seguiría. Ha sido una tormenta de amor para un joven ‘promedio de Joe’. La mano y el favor de Dios han traído a las personas y los recursos necesarios para que nos acompañen y nos ayuden a localizar a nuestro hijo. Estamos asombrados del poder de nuestro Dios obrando en nombre de Tanner a través de la familia, los amigos, la red Aggie, las fuerzas del orden público y extraños preocupados en todo Texas y más allá. Gracias desde el fondo de nuestros corazones a todos los involucrados en cubrir Texas con oración y ayuda. Con toda su ayuda y el poder de Dios obrando, no tenemos ninguna duda de que nuestro hijo será encontrado.

3. La policía rastreó algunos de los movimientos de Hoang a las estaciones de servicio

La página de Facebook publicó una cronología de actualizaciones en el caso de la persona desaparecida.

Aquí está la información más actualizada: “La policía de College Station tiene un caso abierto de personas desaparecidas 2022-0101994. Se les puede contactar al 979-764-3600”, escribieron.

El 20 de diciembre de 2022 escribieron: “Nada nuevo que informar en este momento. La familia se reunirá con el DPS en las próximas dos horas para discutir las pistas que se desarrollaron durante la noche y formular un plan para el día… ¡Busque el vehículo de Tanner hoy! ¡¡Gracias a todos!!”

El 19 de diciembre, había “un par de pistas… Una era un posible avistamiento en Giddings y otra en San Antonio en un hospital. Esta noche hay bastante cobertura mediática en varios mercados. Tuan Hoang hizo un gran trabajo representando a la familia y su fe. Estamos agradecidos por la cobertura de los medios y por aquellos que la han compartido, ya que llega a más personas que buscarán a Tanner mañana”.

Ellos notaron:

DPS ha verificado que llegó cerca de Bastrop el 21. Todavía están trabajando en una dirección una vez que llegó a Bastrop. Ayer tuvimos una pista de un posible avistamiento en College Station Target que se proporcionó a CSPD para su seguimiento. Tuvimos una publicación de un miembro del grupo sobre ver un vehículo estacionado en 86/80 entre Red Rock y Kenedy. Tenemos gente manejando esa área ahora mismo. No hay actividad en su teléfono o cuentas. DPS continúa trabajando arduamente en el caso con el apoyo de CSPD y de todos ustedes. Sigue buscando el vehículo!!

Señalaron además: “DPS ha confirmado que se dirigió al oeste de Old Dime Box en 21 hacia Bastrop. Siga buscando el vehículo mientras está fuera de casa. Cualquier pista sobre posibles avistamientos en o alrededor de College Station debe entregarse a CSPD”.

También estuvo en una estación Shell en Caldwell.

DPS ha determinado en base a la evidencia en video que Tanner salió de la estación de Shell en Caldwell y se dirigió hacia el oeste por la autopista 21 hacia Old Dime Box y Bastrop.

La página dice que su teléfono estaba apagado.

“La policía pudo comenzar a hacer ping a su teléfono, pero como se sospechaba, su teléfono estaba apagado. No se han obtenido datos de ubicación útiles en este momento. ¡Sigue buscando su vehículo!”

4. Hoang, quien era ‘personal… muy humilde’, estaba estudiando ingeniería mecánica

Según KHOU-TV, Hoang, quien es de Flower Mound, Texas, estaba estudiando ingeniería mecánica.

“Lo queremos de regreso, lo queremos de regreso a casa con nosotros”, dijo su tío, Tuan Hoang, a la estación de televisión. “Es un joven amante de la diversión, un poco tranquilo pero afable y muy humilde. A cualquier padre le encantaría que alguien como Tanner fuera su hijo”.

Señaló: “Solo les estamos pidiendo a todos que continúen orando, creemos en el poder de la oración y le estamos pidiendo a Dios que nos traiga a Tanner de vuelta”.

5. Los expertos dicen que el auto fue la pista más grande

Los expertos dicen que la gente debería tener cuidado con el auto de Hoang.

“Lo más grande y visible será el vehículo: un Lexus plateado con una matrícula específica (BS2C737). Eso es algo que la gente puede estar buscando”, dijo Chuck Fleeger, de Amber Alert Network Brazos Valley, a KHOU-TV.

“En pocas palabras, es el ser querido de alguien que no está donde se supone que debe estar, por lo que queremos hacer todo lo posible para correr la voz entre el público y ayudar a traer a ese ser querido a casa”, dijo Fleeger.

