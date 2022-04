Susan Lucci agradece a sus fans el apoyo recibido tras la muerte de su esposo

La ex concursante de Dancing With the Stars, Susan Lucci, envió un dulce mensaje a sus fanáticos agradeciéndoles todo su apoyo después de la muerte de su esposo, Helmut Huber, el 28 de marzo.

Esto es lo que ella dijo:

Lucci dijo que el apoyo ha “tocado profundamente” su corazón

Huber murió el 28 de marzo a la edad de 84 años, dijo un representante de la familia a People en un comunicado. Después de que pasaran algunas semanas, Lucci publicó una foto de ellos juntos en Instagram como recuerdo, escribiendo: “El amor de mi vida”.

Luego, el 24 de abril, Lucci publicó una foto de un hermoso arreglo floral y agradeció a sus amigos y fanáticos por todo su apoyo en este momento difícil.

“Me han tocado profundamente el corazón. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por su gran pésame hacia mí, y los hermosos y amorosos comentarios para Helmut”, escribió la actriz de All My Children.

Varios de sus amigos famosos, incluido el ex alumno de Dancing With the Stars y estrella de All My Children Cameron Mathison, Andy Cohen de Bravo, el compañero de Lucci en Dancing With the Stars Tony Dovolani, su compañero de reparto de la séptima temporada de Dancing With the Stars el chef Rocco DiSpirito, la modelo Christie Brinkley y más dejaron me gusta y mensajes de apoyo en la publicación de Lucci y Huber juntos y su publicación agradeciendo a sus amigos y fanáticos.

“Lamento mucho su pérdida incalculable. Ser testigo del amor que ustedes dos compartieron fue algo hermoso de contemplar. Un amor que literalmente nos iluminó a todos. Mi más sentido pésame”, escribió Brinkley.

“Ay, Susana. Los quiero mucho a los dos. Tu historia de amor es inspiradora para todos”.

“Recuerdo todas las sonrisas y risas que tenía con Helmut en el campo de golf, la pista de esquí y todas las fiestas y eventos de ABC a los que íbamos. Enviando toneladas de amor y apoyo”, escribió Mathison.

“Siento mucho tu pérdida. Los dos eran el amor personificado”, escribió Cohen.

Huber y Lucci estuvieron juntos casi 54 años

Huber y Lucci se conocieron en 1965 en un hotel donde Huber era el chef y Lucci trabajaba como camarera en un trabajo de verano. Se enamoró a primera vista, le dijo a People en un perfil de la pareja de 1999.

“La primera vez que vi a Susie, me impactó. Todavía hoy, ella entra a una habitación y yo me enciendo”, dijo Huber a la revista.

Pero no comenzaron a salir hasta tres años después, cuando Huber terminó en la fiesta de compromiso de Lucci con otro hombre porque sus padres lo invitaron después de encontrarse con él en el hotel, el mismo hotel donde se conocieron tres años antes.

Según el perfil, Huber le dijo a la madre de Lucci que la relación entre Lucci y su entonces prometido “nunca iba a durar”.

“Me enteré de eso mucho después”, dijo Lucci. “Y mi madre estuvo de acuerdo con él, pero no me dijo eso”.

Unos meses más tarde, después de que Lucci y su prometido rompieran, ella y Huber comenzaron a salir y estuvieron juntos desde 1968 hasta su muerte en 2022. Tienen dos hijos, Liza y Andreas Huber, además de numerosos nietos y bisnietos.

Dancing With the Stars regresa para la temporada 31 en el otoño de 2022 en Disney Plus.