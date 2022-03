Advierten que subvariante BA.2 del COVID pronto será dominante en Estados Unidos

Desde que empezó la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, en marzo del 2020, los médicos y expertos en salud habían asegurado que con el tiempo, se presentarían nuevas cepas del virus, que como el caso de Delta, resultaron más mortales y en el caso de ómicron, más contagiosas pero menos peligrosa.

Justo cuando el panorama en el país parece enrutarse por el camino de la llamada “nueva normalidad”, con estados como Nueva York levantando la mayoría de sus restricciones, como el uso de máscaras, la presencia de la subvariante de ómicron BA.2 ha causado por lo menos inquietud.

Y con el aumento de casos COVID en Estados Unidos y Europa, originados en la nueva cepa, expertos en salud advitieron este miércoles que la subvariante de ómicron BA.2 pronto será la dominante en Estados Unidos, pero ello no significaría un resurgimiento desbordado de contagios graves y hospitalizaciones.





¿Cómo evitar un contagio de la variante BA.2?. Un experto de salud responde | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El doctor Edgar Chavez, de Universal Community Health Center, explica qué tan dominante será la nueva cepa y de qué manera se puede evitar el contagio. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos de EE.UU. Sus galardonados espacios de… 2022-03-24T00:16:52Z

Así lo reveló CNBC News, donde se aseguró que la cepa BA.2 ha duplicado su prevalencia en las últimas dos semanas, representando el 34% de los contagios COVID, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).





BA.2 subvariant cases increase According to the CDC, cases of the omicron subvariant BA.2 are increasing, but ICU admissions have not risen. In the U.S., BA.2 makes up 23.1% of all COVID-19 cases. SUBSCRIBE to GMA3's YouTube page: bit.ly/3kNlst8 VISIT GMA's homepage: abc.com/shows/gma3-what-you-need-to-know FOLLOW GMA3: Facebook: facebook.com/abcgma3 Twitter: twitter.com/abcgma3 Instagram: instagram.com/abcgma3 2022-03-21T20:53:59Z

El citado medio mencionó que el avance de la variante BA.2 ha sido acelerado, pues el 5 de febrero representaba el 1% de los casos positivos y pronto estará por encima del 50% de las nuevas infecciones, según Ali Mokdad, epidemiólogo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud en la Universidad de Washington.

El Dr. Anthony Fauci, experto epidemiológico de la casa Blanca, por su parte, dio un parte de tranquilidad ante la eventual preponderancia de la subvariante BA.2, gracias a los mayores niveles de personas vacunadas y el nivel de inmunidad que tiene la población.





¿Qué es la subvariante BA.2 de ómicron, conocida como “silenciosa”? Esta subvariante ya está presente en Reino Unido, Dinamarca (país donde registra el mayor aumento), Suecia, Noruega, India, Grecia, Filipinas y Estados Unidos #Ómicron #SubvarianteÓmicron #VarianteSilenciosa Para información más detallada visítanos en eluniversal.com.mx/ 2022-01-24T02:57:52Z

“La conclusión es que probablemente veremos un aumento en los casos, como hemos visto en los países europeos, particularmente en el Reino Unido”, dijo el Dr. Fauci, en diálogo con el programa “This Week”, de ABC. “Esperemos que no veamos un aumento, no creo que lo vayamos a ver”.

CNBC News destacó que por ejemplo en Reino Unido, el aumento en los casos COVID subió en 16% tan solo en la última semana y las hospitalizaciones subieron en 20%.