¿Quién es Stockton Rush, pasajero del submarino desaparecido?

"Titan – A Viewport to Titanic" teaser

"Titan – A Viewport to Titanic" premieres tomorrow morning on YouTube and will reveal the longest underwater 4K video from our #Titanic dives yet.

Subscribe to our channel so you don't miss it: https://www.youtube.com/c/OceanGateExpeditions

Publicado por OceanGate Expeditions en Martes, 7 de febrero de 2023