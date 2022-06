Steven Ray Tickle: ¿por qué estuvo 5 meses en la cárcel esta estrella de la TV?

Steven Ray Tickle, conocido simplemente como Tickle en Moonshiners, ha tenido problemas con la ley en varias ocasiones.

Tickle, de 45 años, uno de los favoritos de los fanáticos en el programa de Discovery Channel, recientemente tuvo que tomarse hace unos años un descanso de la filmación de Moonshiners para abordar sus asuntos legales.

Siga leyendo para conocer los arrestos de Tickle y el período que estuvo en la cárcel.

Tickle fue arrestado en 2013 y 2015

Tickle fue arrestado por primera vez en 2013 por intoxicación pública. Según RTT News, fue arrestado en Virginia: estaba bebiendo solo mientras estaba estacionado en una tienda de conveniencia.

El medio informa que el oficial de guardia dijo que había un “fuerte olor a alcohol ‘así como indicaciones normales de estar bebido'” cuando se acercó al automóvil.

TMZ informó más tarde que la multa que pagó Tickle fue de solo $ 25.

En 2015, Tickle fue arrestado una vez más por posesión de una escopeta recortada. Según el Star Tribune, la policía lo detuvo inicialmente por tener un faro defectuoso en su vehículo. Cuando los oficiales lo detuvieron, descubrieron que su licencia estaba suspendida. El medio revela que el oficial vio una escopeta recortada en el camión.

El oficial le dijo al Star Tribune: “El Sr. Tickle tenía una escopeta recortada calibre 12 en el asiento delantero del camión. La longitud del cañón era de aproximadamente 14 pulgadas de largo. La escopeta estaba a la vista”.

En la corte, el abogado de Tickle, Joe Garrett, argumentó que Tickle no debería haber sido registrado, ya que no había orden de registro ni consentimiento para registrarlo.

Más tarde fue liberado con una fianza de $ 2,500.

Entró en prision 5 meses por una violación de libertad condicional

En septiembre de 2016, un juez de un tribunal de circuito de Pensilvania ordenó a Tickle que cumpliera cinco meses de cárcel por consumir cocaína mientras estaba en libertad condicional.

En la corte, la madre de Tickle supuestamente testificó que su esposo tuvo un problema de salud. Argumentó que Tickle había recaído debido al “estrés de que su padre estaba en mala salud y le quedaba poco tiempo de vida”.

Cuando la hija de Tickle subió al estrado en su defensa, le dijo al juez: “Mi papá es en realidad un padre increíble”. Ella dijo que estaba sacando sobresalientes y que su padre la ayudaba con su tarea cuando podía.

Tickle dijo en ese momento: “Cuando salga de la cárcel, tengo la intención de pasar tiempo con ella y ayudar a otros después”, dijo. “Lo digo en serio. No es algo que esté haciendo para quedar bien en la corte. No sólo he lastimado a mi hija y a mi familia, sino también a las personas para las que trabajo. He lastimado a mi gente del programa de televisión”.