Niñas paraguayas fueron apuñaladas en Nueva York el día de Navidad

Steven Hutcherson es el sospechoso de 36 años acusado de apuñalar a dos turistas adolescentes la mañana de Navidad en la ciudad de Nueva York después de hacer comentarios sobre personas blancas.

Así lo informó el New York Daily News, que describió a Hutcherson como un “criminal reincidente”. Fuentes policiales dijeron al Daily News que Steve Hutcherson dijo a los agentes: “Quiero que todos los blancos mueran”.

Las niñas, de 14 y 16 años, son de Paraguay y se espera que sobrevivan, informó Daily News. Según The New York Post, fuentes policiales dijeron que Hutcherson ha sido arrestado 17 veces en el pasado y fue clasificado como una “persona emocionalmente perturbada”. No tiene hogar, informó The Post.

Esto es lo que necesita saber:

Steven Hutcherson es acusado de apuñalar a los adolescentes mientras comían con su familia en un café de Grand Central Terminal, según los informes

Deranged Grand Central attacker who allegedly stabbed teen tourists never should have been let out: former victim https://t.co/9NmbS987f2 pic.twitter.com/pnI3DRoMfv — New York Post (@nypost) December 26, 2023

Según el New York Daily News, Hutcherson está acusado de apuñalar a las niñas en la espalda y el muslo mientras comían con su familia en Tartinery Cafe en Grand Central Terminal en la ciudad de Nueva York el 25 de diciembre de 2023.

Le acababan de pedir que abandonara el restaurante porque no estaba pidiendo nada, informó el sitio de noticias, cuando le dijo a un trabajador: “Me iré, no quiero que el hombre blanco se acerque a usted”.

El Daily News también informó, citando la denuncia, que Hutcherson dijo: “No quiero sentarme con los negros. Quiero sentarme con las galletas”. Según Daily News, las víctimas, que no fueron identificadas, parecen ser blancas.

ABC Color, medio de comunicación de Paraguay, informó que el ataque ocurrió alrededor de las 11:25 horas, y el agresor fue detenido al minuto. Ese medio de comunicación informó que Hutcherson fue acusado de múltiples delitos, incluido intento de asesinato, agresión y posesión criminal de un arma.

Steve Hutcherson fue acusado de una agresión anterior en noviembre, según los informes

Teen girls stabbed by stranger at Grand Central Terminal. https://t.co/hSbT0XIYt5 — The Daily Beast (@thedailybeast) December 26, 2023

Yussif Abdullahi, de 46 años, dijo al New York Post que había sido una víctima anterior de Hutcherson y le dijo al medio: “No deberían haberlo dejado salir [de la cárcel]. No lo creo”.

Le dijo a The Post que Hutcherson lo atacó el 7 de noviembre después de que Abdullahi viera a Hutcherson “atacando a una mujer”.

Según Abdullahi, cuando intervino, Hutcherson gritó: “¿Por qué trabajas para los blancos? ¡Voy a matar a este hombre! y “Te voy a disparar. No me importa qué tipo de tarjeta verde te haya dado el gobierno. Abre la boca y di algo. Te dispararé ahora mismo”.

Abdullahi le dijo a The Post que Hutcherson mostró un arma antes de irse furioso; se le acusa de golpear a otro hombre 30 minutos después, informó The Post.

Después de ser declarado culpable en diciembre por un delito menor, agresión en tercer grado, Hutcherson fue “sentenciado a libertad condicional”, informó The Post.

“Estoy muy decepcionado con la policía. Cuando me estaba amenazando, me dijo: ‘¡Los policías no hacen m**rdas! ¡No hacen m**rda!’ Y lo que dijo era verdad. La policía no hizo nada”, dijo Abdullahi a The Post.

Según The Post, en octubre, Hutcherson fue acusado de “romper una vitrina en los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan”. Recibió una sentencia de cárcel de 15 días, informó The Post.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 922: ¿Cuál es la respuesta del 28 de diciembre de 2023?