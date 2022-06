Hospitalizan a surfista tras ataque de tiburón en California: Steve Bruemmer

Durante este miércoles 22 de junio se conoció del infortunio que vivió un surfista, quien resultó gravemente herido luego de que un gran tiburón blanco lo atacara en aguas de la costa central de California, mientras el practicaba el deporte del surf.

Un visitante que se encontraba en la playa Lover’s Point Beach en la ciudad de Pacific Grove, se percató del forcejeo que sostenía la víctima con el animal, y de inmediato llamó a la línea de emergencias del 911.

“El 22 de junio de 2022, aproximadamente a las 10:35 a.m., oficiales respondieron al informe de un ataque de tiburón en Lovers Point Beach”, indicó el Departamento de policía de Pacific Grove, de acuerdo a información de Univisión.

Mientras llegaba el equipo de asistencia y de socorro, una pareja de esposos originaria de Sacramento que se encontraban celebrando su aniversario de bodas en esta misma playa, fueron quienes se arriesgaron a entrar al mar y ayudar al surfista para brindarle los primeros auxilios requeridos.

Breaking: Shark attack at Lover's Pt in Pacific Grove. According to councilman Joe Amelio, a surfer was attacked around 11 this morning, bit in stomach & leg rushed to hospital w/major injuries. Because the shark was spotted, the beach at Lover's Pt is being closed.. — Felix Cortez (@FelixKSBW) June 22, 2022

Según el medio Univisión, Paul Bandy, un oficial de policía de Sacramento, y su esposa Amy Johns, una enfermera, una vez en la playa, cortaron la ropa de la víctima y aplicaron torniquetes en el abdomen y extremidades para intentar detener las hemorragias que sufría, debido a las múltiples heridas provocadas por las mordeduras del tiburón.

“Queremos expresar nuestra gratitud y aprecio a los buenos samaritanos que tomaron medidas inmediatas y se arriesgaron personalmente para ayudar al nadador”, dijo la jefa de policía de Pacific Grove, Cathy Madalone.

La asistencia de los bomberos de Monterrey, el AMR, State Parks y la Policía de Pacific Grove, se hicieron presentes más tarde, cerca de las 10:47 a.m, encontrando al hombre gravemente herido, con mordeduras en el estómago y una pierna, pero en estado consciente, y lo trasladaron al centro hospitalario de la Natividad Medical Center en Salinas.

“Lo rescataron rápidamente”. Dijo un oficial de bomberos local al Carmel Pine Cone, según US noticias.

Las autoridades pudieron confirmar la identidad del nadador, informando que se trataba de Steve Bruemmer, de quien amistades suyas señalaron se encontraba en estado de salud estable, que estaba despierto, y que milagrosamente los dientes del tiburón no habían tocado ninguna arteria, y solo había ocasionado una fractura en su fémur.

The victim of this morning’s shark attack at Lover’s Point in Pacific Grove has been identified to @KION546 as Steve Bruemmer. His friend and fellow swimmer says he survived the attack and is awake and conscious pic.twitter.com/V6VV7yLgKV — Calista Silva (@SilvaPhotog) June 23, 2022

“Oficiales de policía de Pacific Grove, Departamento de Bomberos de Monterey, American

La Respuesta Médica (AMR) y los Parques Estatales estuvieron rápidamente en escena. El nadador adulto sufrió heridas significativas por la mordedura del tiburón y fue transportado al Hospital Natividad por AMR”, dice el comunicado oficial.

Play

Shark Victim Who Narrowly Escaped Death Says He Feels Really Lucky 62-year-old swimmer Steve Bruemmer narrowly escaped death after he was attacked by a shark while swimming off the coast of California Wednesday. NBC’s Kerry Sanders reports for TODAY. » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert tips on money, health and parenting.… 2022-06-24T13:00:36Z

Las autoridades cerraron la playa

Las autoridades locales como medida preventiva, procedieron a cerrar la playa, acordonando las entradas principales para evitar el ingreso de personas y pusieron a la vista carteles con señales de precaución que advierten sobre la presencia de tiburones en el lugar, informó el portal US.

BREAKING: All beaches in Pacific Grove will be closed for at least 48 hours following a shark attack at Lovers Point this morning. pic.twitter.com/JcsxVVV3Sp — Molly Gibbs (@MollyMGibbs) June 22, 2022

Así mismo, los bomberos se dieron a la ubicación del animal, utilizando un dron, pero hasta el momento los resultados no han sido positivos, a pesar de que de acuerdo con es US noticias, la gente podía ver al tiburón desde la playa, dijo a KION Rhonda Navarro, residente de Pacific Grove.

Ahora, la playa estará cerrada durante 48 horas, hasta el día sábado 25 de junio, como lo dicta el protocolo de Parques Estatales de California.

“La ciudad seguirá el protocolo de Parques Estatales, por lo que la playa en Lovers Point y Sea Palm se ha cerrado y permanecerá cerrada hasta el sábado 25 de junio de 2022”, indicó la policía

Pacific Grove Police are putting signs up at Lover’s Point beach now. Due to a shark attack this morning, the beach will be closed for 48hrs, per State Parks protocol. Working to find out if other beaches in the area will be closed too @KION546 pic.twitter.com/j6dftmOH6b — Calista Silva (@SilvaPhotog) June 22, 2022

La posibilidad de sufrir un ataque de tiburón

Publica Independent Espanol, que los ataques de tiburones de todo tipo son extremadamente raros y muy pocas veces resultan fatales. Dice que desde la década de 1950, solo ha habido 202 incidentes de tiburones en California que abarcan todas las especies de tiburones, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, y que la mayoría han sido con tiburones blancos. A marzo de 2022, 15 de esos incidentes han sido fatales.

“Es importante tener en cuenta que, si bien el uso humano de las playas y las actividades oceánicas han aumentado considerablemente debido al aumento de la población y la mayor popularidad del surf, la natación y el buceo, los incidentes con tiburones no han aumentado proporcionalmente”, dice el departamento en su sitio web. “Esto es aún más evidente cuando se analizan incidentes en los que una persona resultó herida”.

Según un proyecto de investigación, las posibilidades de ser mordido por un tiburón son de 1 en 11,5 millones. Muchos argumentan que la parte más peligrosa de nadar en el océano es conducir hasta la playa.

LEER MÁS: Muere la modelo e influencer Niece Waidhofer a los 31 años ¿Cómo murió?