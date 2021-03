¿Quién es Stephanie Denaro conocida como “Bagel Karen”?

Stephanie Denaro es la mujer de la ciudad de Nueva York que fue grabada insultando a un hombre afro en una panadería de Manhattan el 21 de marzo de 2021 y desde entonces el video se ha vuelto viral en internet. Insultó al hombre después de que el trabajador se negó a atenderla a menos que se pusiera la respectiva mascarilla o tapabocas. Un guardia de seguridad intervino y le pidió a Stephanie Denaro que se fuera antes que llamara a la policía. Desde entonces, Stephanie Denaro ha sido nombrada como “Bagel Karen” en las redes sociales.

El enfrentamiento ocurrió en la panadería Davidovich en el mercado de Essex. Según WNYW-TV, el testigo Jack Weil grabó el incidente con su teléfono celular. Le dijo al medio que Stephanie Denaro había sido la “agresora” incluso antes de insultar y que había estado “gritando a todo el mundo”.

El cajero, identificado por su nombre de pila, Víctor, le dijo a CBS New York que estaba imponiendo la regla de Essex Market de que los clientes usan la respectiva mascarilla dentro del establecimiento. Añadió que estaba sorprendido por el ataque verbal de la chica, pero dijo que no había querido responder porque con ella estaban sus cuatro hijos.

Esto es lo que necesita saber:

1. Stephanie Denaro afirma que utilizó el término ofensivo para describir el comportamiento del cajero y negó utilizar un insulto racial contra él

Patron uses racial slurs at bagel shop worker in ManhattanA video posted on social media shows a woman who refused to put on a mask hurl racial slurs at an employee inside a bagel shop at Essex Market in Manhattan on Sunday morning. The woman, who had four children with her, became belligerent because the worker told her she needed to put on a… 2021-03-24T03:09:07Z

El video viral comienza con Denaro diciendo que no puede usar la máscara y llama al hombre “señor”. Cuando le pregunta por qué no usa la máscara, el guardia de seguridad responde: “Ella dice que tiene un problema médico. No tienes que servirle si no quieres “. El guardia le dice a Denaro que si no la van a atender, entonces debe abandonar la panadería.

Stephanie Denaro responde refiriéndose al trabajador como un insulto racial, lo que provoca la indignación de los otros clientes. Denaro afirma en un tono burlón: “¡Eso es lo que es!” ¡Eso es lo que es!” Ella repite el insulto antes de continuar, “¡Lo dije! ¡Lo escuchaste!” Se escucha al guardia decir que va a llamar a la policía. Denaro mira al guardia y dice: “Puedo llamarlo como quiera”.

Los cuatro hijos pequeños de Denaro se ven en el clip. Los niños mayores tampoco llevaban tapabocas.

Denaro luego negó haber insultado al hombre. Ella insistió en una entrevista con el New York Post, “No lo llamé la palabra N. Lo llamé con término para describir su comportamiento”.

2.La chica parece no estar arrepentida de su comportamiento y argumenta que está protegida por la libertad de expresión

En los días posteriores al problema, Denaro ha estado usando una nueva cuenta de Instagram para defenderse luego de la violenta reacción. En una de varias publicaciones compartidas el 24 de marzo, Denaro afirmó que la primera enmienda protegía su derecho a usar cualquier palabra que quisiera.

Publicó una imagen de la bandera estadounidense y escribió: “¡¡¡SIGO LO QUE DIJE !!!! Me maltratas con mis hijos. Infringiste mis libertades. Tengo libertad de expresión. Puedo DECIR LO QUE SIENTO. Déjame en paz y deja de atacarme por dar mi opinión. ¿Sabes cuál es la 1ª enmienda? LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ¿No veo que todos ustedes se enojen por los demás que usan esa palabra? Concéntrate en problemas más importantes como la tasa de homicidios de Chicago … Deja de decirme cómo vivir mi vida”.

La mujer escribió que no quería usar un tapabocas porque tiene asma y bronquitis. También afirmó que estaba “simplemente teniendo un mal día” y “se enojó en el momento”. En las publicaciones de Instagram, Denaro pidió perdón pero nunca se disculpó por usar el insulto racial.

Hizo referencia a los mensajes directos que había recibido después de que el video se volviera viral y escribió: “Los amo a todos. No podía darme un bagel sin infringir mis derechos ……. eso es. ¡¡¡¡¡¡PERDÓNAME!!!!!! Todas estas amenazas de muerte y violación no son de cristianos. Amo todas las razas. Soy daltónico. Simplemente me enojé en el momento. Realmente no sé por qué están todos tan enojados conmigo si todos los demás lo dicen … solo perdóname y sigue adelante, es solo una palabra”. La imagen que acompañaba a la publicación era un versículo de la Biblia que decía: “Perdónalos aunque no se arrepientan”.

Ella escribió en otra publicación: “Ustedes, los liberales, están amenazando mi vida con violencia y están enojados conmigo por no usar una mascarilla. ¡¡¡¡Tengo condiciones médicas !!!!! ¡¡¡¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!!!! ¡¡La ley de discapacidades es real !! Entonces, si tienes un problema porque no uso una máscara, ocúpate de tus asuntos. Es un pais libre !!!! ¡Si dije una palabra durante una pelea verbal y qué! ¡¡Es una palabra !! Superalo.”

Denaro hizo declaraciones similares cuando se le acercaron los medios de comunicación locales. Cuando se le preguntó si lamentaba haber usado el insulto racial contra el cajero, le dijo a Fox5 New York: “No me preocupa lo que piensen los demás. No me disculpo con una mafia”.

Ella le dijo a WCBS-TV que cree que los requisitos de usar tapabocas violan sus derechos constitucionales. También defendió su decisión de usar el insulto racial diciéndole al reportero que el padre de sus hijos, que es negro, “usa la palabra N ‘coloquialmente'”.

Denaro comentó además a The New York Daily News: “Lamento haber dicho algo así frente a mis hijos. ¿Pero decir una variación de una palabra está fuera de los límites debido al tono de piel de alguien?”.

3. Denaro ha afirmado que una prueba de ascendencia muestra que es una mujer negra y dice que no puede ser racista porque sus hijos tienen un padre negro

Denaro ha afirmado en las redes sociales que no puede ser racista porque el padre de sus hijos es negro. Publicó una foto con su hijo menor el 24 de marzo y escribió: “No puedo ser racista si tengo hijos negros”. Libs celosos. ¡Oh si!” Añadió el hashtag “mujeres por Trump”.

Denaro redobló esta retórica cuando le dijo a WNYW-TV: “No veo por qué me atraería un hombre negro si fuera racista”.

Denaro luego afirmó ser una mujer negra. Publicó una captura de pantalla de lo que afirma que eran resultados de ascendencia que muestran que es 39% nigeriana. Ella escribió: “¡Todos ustedes me odian sin ninguna razón! ¡¡¡¡Noticia de última hora!!!! ¡¡¡¡¡SOY NEGRA!!!!! El color de mi piel no se ve oscuro, ¡pero los resultados de mi ascendencia dicen que yo era negro! Así que no te enojes más conmigo. ¡¡¡Déjame en paz!!! ¡¡Como una joven mujer negra los amo a todos !! ”

No está claro si los resultados fueron legítimos. En su antigua cuenta de Instagram, Denaro sugirió que tenía parientes de Sicilia.

Tampoco quedó claro de inmediato si Denaro está casada con el padre de sus hijos. El 7 de enero, publicó una captura de pantalla de un correo electrónico que recibió de la escuela de sus hijos. Se le indicó que recogiera a sus dos hijas de la escuela porque llegaron al edificio “sin el consentimiento de las pruebas de covid”. El autor escribió que Denaro había “ignorado intencionalmente” la política de la escuela. El correo electrónico incluía los nombres de las niñas, que mostraban que su apellido era Dawes.

4. Denaro ha expresado su apoyo a QAnon y ha asistido a manifestaciones anti-mascarillas en la ciudad de Nueva York

Según el New York Post, Denaro ha protestado contra las regulaciones de seguridad del coronavirus en la ciudad de Nueva York. El periódico informó que se unió a una demanda que demandaba al sistema escolar de la ciudad por cerrar aulas durante la pandemia.

La cuenta de Instagram original de Denaro incluye varias publicaciones en contra de los requisitos de usar máscaras y afirma que la vacuna COVID-19 está “lavando el cerebro a los niños”. Con frecuencia ha publicado sobre su apoyo al presidente Donald Trump y al movimiento MAGA. El New York Daily News informó que Denaro tiene un “santuario de Trump” instalado dentro de su apartamento de Manhattan “.

Denaro también ha expresado su apoyo a la teoría de la conspiración QAnon. Ella escribió el 8 de enero: “Descansen un poco mis compañeros QTards … nuestro trabajo está a punto de comenzar”. Al día siguiente, compartió una captura de pantalla de otra cuenta que afirmaba que Trump se estaba haciendo a un lado para hacer la transición a la “ley marcial” y que todo iba según el plan.

En noviembre de 2020, Denaro publicó una foto frente al Monumento a Lincoln mientras usaba un sombrero de “Make America Great Again”. Escribió en mayúsculas: “EL SUR VOLVERÁ A LEVANTARSE”.

5. Denaro dice que asistió a la Universidad de Nueva York

Denaro se crió en Queens, según su perfil en Amazon. Ella escribió en la página que se inscribió en la Universidad de Nueva York en 2000 y “tuvo el privilegio de vivir en el centro de Manhattan durante los ataques al World Trade Center y las secuelas de la Guerra de Irak”. Agregó que la experiencia “formó gran parte de su escritura e identidad política”.

En una de sus cuentas de Instagram, Denaro sugirió que estaba involucrada en el teatro cuando era estudiante universitaria. En marzo de 2017, publicó una foto de lo que parecen ser dos medallas con la leyenda “Mejor actriz ’01, ’02 #NYU #dramaqueen”.

Denaro ha publicado dos libros de poesía en Amazon. Ella escribió en su perfil de Amazon que el segundo libro, American’t Romance, brindaba una “vista panorámica de las tensiones raciales y sexuales que complican las relaciones en un lugar tan diverso como la ciudad de Nueva York”.

