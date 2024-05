Feminicidio en Colombia: Hombre asesinó a su expareja en un centro comercial

En la tarde del miércoles 29 de mayo de 2024, el horror se apoderó de los asistentes al Centro Comercial Santa Fe, en Bogotá, Colombia, cuando un hombre ingresó al local en donde laboraba su ex pareja sentimental y le propinó varias heridas con arma blanca que le causaron la muerte en el mismo lugar, de acuerdo con Semana.

Como Stefanny Barranco de 32 años de edad y oriunda de Malambo, Atlántico, fue identificada la víctima de feminicidio, de quien las autoridades señalaron era empleada hace pocos días de un comercio dedicado a la venta de artículos de cocina, IMUSA, y en donde su victimario precisamente tomó el cuchillo con el que la atacó, siendo cerca de las 5:10 p.m.

Tras apuñalarla por varias veces el hombre, identificado como Iván De la Rosa, intentó autoinfligirse heridas con la misma arma, pero los testigos del crimen que se hallaban en el lugar se fueron en su contra para tomar justicia con sus propias manos.

Según informo El País, Iván José de la Rosade 36 años, el feminicida, se propinó dos cuchilladas, una en el pecho y otra en su estómago, heridas que agravadas con los múltiples golpes y patadas que recibió, llevaron a que la policía lo trasladara hasta el hospital Simón Bolívar, en calidad de capturado.

En video quedaron registrados los momentos posteriores al ataque, en él se observa el caos que se desató en el centro comercial y cómo dentro del local de IMUSA quedó tirado y de espaldas el cuerpo sin vida de la mujer.

Al lado opuesto, recostado y ensangrentado se ve al asesino y se ve como alguien le lanza una patada en su cara. Transeúntes indignados también le gritan al hombre: “basura”, “desgraciado”.

Desde el establecimiento comercial, se emitió un comunicado que indicó su colaboración en la investigación del caso, y en donde señaló que siguieron los protocolos de seguridad para casos como estos.

“El hecho se encuentra bajo investigación de las autoridades y serán ellas las que señalen las causas del mismo. El Centro Comercial Santafé desde el primer momento, procedió a activar el protocolo establecido. Se dio aviso inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el Centro Comercial a las 5:14 pm tomando el control de la situación”, publicó el establecimiento, según InfoBae.

¿Qué dijo la familia de Stefanny Barranco?

Según El País, una prima de la mujer, Gina Barranco, contó a Caracol Radio que la pareja llevaba 12 años de relación y que tenían dos hijos menores de edad. Según ella, los niños están en este momento al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para definir su custodia.

El padre de Stefanny Barranco, Alonso Barranco, dijo a Noticias Caracol que Iván De la Rosa había tenido comportamientos agresivos con su hija. Ella le pidió hace poco a su papá que viajara a Bogotá porque tenía planeado terminar con De la Rosa. “Ella me dijo: ‘papi, vente para Bogotá para que me ayudes con los niños porque me voy. Ellos venían teniendo problemas porque él, unos días antes, le picó toda la ropa”, relató el señor.

Sin embargo y según declaró la jefe de Bogotá Púrpura, la mayor Viviana Alvarado, la víctima ni ninguno de sus familiares instauró denuncia alguna sobre el victimario en el que solicitaran protección por violencia doméstica.

El Colombiano informó que a corte de marzo de 2024, la Fiscalía ha reportado 32 feminicidios en el país. Y según el Observatorio de Feminicidios, en el primer trimestre del año, se han presentado 142 casos de violencia contra las mujeres.

El último caso se reportó precisamente en el festejo del Día de las Madres, el 14 de mayo dentro del Centro comercial Unicentro en Bogota, cuando Christian Camilo Rincón mató a tiros a su expareja Erika Aponte Lugo.

