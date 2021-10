Stacey Castor, la madre que quiso culpar de dos asesinatos a su hija: ¿cómo murió?

La “Viuda Negra”, Stacey Castor, fue el tema detrás de la película “Ripped from the Headlines” de Lifetime “Poisoned Love: The Stacey Castor Story”. Castor murió el 11 de junio de 2016 de un ataque al corazón mientras cumplía su sentencia de prisión en Bedford Hills, Nueva York.

Castor fue condenada por matar a su esposo, David Castor, envenenándolo con anticongelante e incriminando a su hija por el asesinato. También fue condenada por el intento de asesinato de su hija Ashley al envenenarla con pastillas trituradas y vodka.

Los fiscales creían que Castor mató a su marido por dinero. Pudo cobrar sus pólizas de seguro de vida y también fue condenada por cambiar el testamento de su segundo marido.

También se sospecha que mató a su primer marido, Michael Wallace, utilizando el mismo método.

¿Cuánto tiempo estuvo en prisión?

Castor fue arrestada en 2007, pero no fue sentenciada hasta 2009. Fue declarada culpable de los cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y falsificación.

Por el asesinato de David Castor el juez la condenó a una pena que iba de 25 años a cadena perpetua y también fue sentenciada a 25 años más además de eso por el intento de matar a Ashley. Por último, recibió otros 4 años de prisión por la falsificación del testamento.

Según la sentencia, la asesina habría tenido que cumplir más de 51 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Su primera posible fecha de liberación era el 15 de junio de 2055. Habría tenido 88 años en ese momento.

Sin embargo, después de pasar 7 años en prisión murió de un ataque cardíaco.

¿Cómo atraparon a Castor?

La policía comenzó a sospechar de Castor después de la muerte de su segundo marido. Comenzaron a investigarla haciendo escuchas telefónicas en su casa y colocando cámaras alrededor de las tumbas de sus maridos. Los dos hombres fueron enterrados uno al lado del otro y ella nunca visitó los sitios. La teoría era que si ella estaba de luto por alguno de ellos visitaría el lugar donde fueron enterrados.

Después de no obtener mucho de las escuchas telefónicas y las cámaras, la policía exhumó el cuerpo del primer marido de Castor, Michael Wallace. Después de un examen de toxicología, se descubrió que también había muerto envenenado con anticongelante.

En 2007, la evidencia comenzaba a acumularse contra Castor y ella comenzó a entrar en pánico. Después de una entrevista con la policía en la que estuvo a punto de tener un desliz y estuvo a punto de decir “anticongelante” varias veces, la policía fue a ver a su hija, Ashley, en su primer día en la universidad.

Ashley llamó a su mamá más tarde ese día para contarle lo sucedido. Castor le dijo que volviera a casa y que tomarían unas copas juntos para relajarse. Al día siguiente, Castor envenenó a su hija triturando pastillas, colocándolas en vodka y haciéndola beber.

Ashley estuvo a minutos de morir al día siguiente al llegar al hospital después de que su hermana Bree la encontrara inconsciente. Se encontró una nota de suicidio mecanografiada con el cuerpo que estaba firmado “Ashley”. En la nota, Ashley admitía los asesinatos de su padre y su padrastro. Tenía 11 años cuando murió su padre.

La policía encontró borradores de esa nota en la computadora de Castor con marcas de tiempo que probaban que la nota fue escrita mientras Ashley estaba en la escuela.

También hicieron que Ashley testificara que recibió una bebida de “sabor desagradable” de su madre la noche anterior a su ingreso en el hospital y evidencia de una jeringa usada como anticongelante en la cocina.