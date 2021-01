Spicy Chicken McNuggets de McDonald’s regresan a partir del 1 de Febrero

Los fanáticos del picante tendrán la oportunidad de degustar de los Spicy Chicken McNuggets de McDonald’s a partir de este lunes 1 de febrero. “A lo largo de sus 40 años de historia, hemos mejorado nuestros amados Chicken McNuggets varias veces, desde el lanzamiento de nuevas salsas para bañar como Tangy Barbeque y Honey Mustard hasta la eliminación de todos los conservantes, colores y sabores artificiales en 2016”, dijo la compañía a través de un comunicado.

Pero esta no es la primera vez que podrás saborear unos Spicy Chicken McNuggets. Resulta que su enorme debut popular fue el pasado mes de septiembre. Desafortunadamente no duraron mucho en el menu pero no quiere decir que no gustaron. Todo lo contrario. Los Spicy Chicken McNuggets estuvieron disponibles por poco más de un mes, e incluso otros productos del menú de edición limitada tienden a durar más que eso. Pero los Spicy Chicken McNuggets fueron un gran éxito que se terminaron antes de tiempo.

Gusto tanto que cuatro meses después regresan al menu. Los McDonald’s Spicy Chicken McNuggets y la Mighty Hot Sauce estarán de regreso en restaurantes participantes a nivel nacional por tiempo limitado el lunes 1 de febrero.

Spicy Chicken McNuggets: Empanizados con una capa picante de tempura hecha con pimienta de cayena y chiles, los Spicy Chicken McNuggets contienen mucho sabor y picante en cada bocado. También son la primera innovación de sabor de los Chicken McNuggets de McDonald’s en los Estados Unidos, desde que se introdujo esta icónica comida en el menú en 1983.

Mighty Hot Sauce: Nuestra Mighty Hot Sauce cuenta con una poderosa mezcla de pimiento rojo triturado y pimienta de cayena, todo equilibrado con sabroso ajo y un toque de dulzura. Esta es la salsa más picante disponible en McDonald’s y nuestra primera salsa nueva desde 2017.

Eso no es todo. Como bono adicional, los clientes pueden obtener unos Spicy Chicken McNuggets de 6-piezas gratis en su orden de McDelivery con DoorDash de $20 dólares o más del 2 al 6 de febrero, usando el código SPICY.

McDonald’s invita a estudiantes Latinx a solicitar la Beca Nacional HACER(R) para recibir hasta $100,000

McDonald’s también ofrece la Beca Nacional HACER, en la que pueden ganar hasta $100,000 para gastos educativos.

Ahora que tantos estudiantes y sus familias continúan enfrentándose al estrés financiero relacionado con la educación, McDonald’s se asocia con un grupo de Latinas exitosas —la escritora y actriz de “Gentefied”, Julissa Calderon; la actriz y bailarina, Jeanine Mason; y la empresaria y fundadora de “Hija de Tu Madre,” Patty Delgado— para invitar a estudiantes hispanos de la escuela secundaria a solicitar la Beca Nacional HACER 2021 antes de la fecha límite del 3 de febrero.

Julissa, Jeanine y Patty, tres apasionadas defensoras de la educación, utilizarán sus plataformas para compartir sus historias y experiencias personales con los estudiantes Latinx de la escuela secundaria y darán a conocer recursos disponibles como la Beca Nacional HACER® de McDonald’s.

Aquí te contamos los detalles:

La Beca Nacional HACER® es uno de los programas más importantes dedicado a otorgar becas universitarias y proporcionar recursos para los hispanos, y otorga hasta $100,000 para gastos educativos. Entra aquí para aplicar al HACER.

Este año académico, McDonald’s expandió el programa de la Beca Nacional HACER® para brindar ayuda a los estudiantes hispanos que se enfrentan a dificultades financieras debido a la pandemia – otorgando $500,000 en becas a 100 estudiantes a través de la Beca “HACER More”.