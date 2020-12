Niño de 16 años se suicida en Maine por efectos emocionales de la pandemia: ¿Dónde pedir ayuda?

La pandemia del COVID-19 ha hecho estragos incontables en Estados Unidos, acabando no solo con la vida de 296 mil vidas y dejando más de 16 millones de contagios, sino que ha tenido un terrible efecto en la salud mental y emocional de niños, jóvenes y adultos.

Y esta vez los residentes del estado de Maine se quedaron conmocionados tras enterarse del suicidio de Spencer Smith, un adolescente de 16 años, quien no pudo lidiar bien con el encierro de la pandemia y las restricciones.

La noticia fue revelada por NBC News, donde se aseguró que el hecho ocurrió en la ciudad de Brunswick, y que según el padre del menor, Jay Smith, habría sido la soledad lo que llevó a que el joven decidiera poner fin a sus días.

“There's help out there," his dad said. “This pandemic can't last forever and if they're feeling alone and depressed, they need to reach out for help. Things will get better. I ask parents to talk to their children.” ⁦@minyvonneb⁩ https://t.co/hxQytSsFdy

— Suzanne Ciechalski (@suz_ciechalski) December 9, 2020