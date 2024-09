Sospechoso que intentó asesinar a Trump escribió espeluznante carta

El hombre que intentó asesinar al expresidente Donald Trump la semana pasada escribió una espeluznante carta hace varios meses instando a otros a “terminar el trabajo” y ofreciendo 150 mil dólares a cualquiera que lograra matar al candidato presidencial republicano.

Este lunes 23 de septiembre, los fiscales dijeron que el sospechoso Ryan Routh colocó la escalofriante carta escrita a mano en una caja que contenía herramientas y materiales de construcción abandonados en la casa de una persona no identificado.

La carta dirigida “El Mundo” dice:

“Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero les fallé. Hice lo mejor que pude y le di mi todo de lo que más pude. Depende de usted ahora terminar el trabajo; y ofreceré $150,000 a quien pueda completar el trabajo”, supuestamente escribió Routh en una parte de la carta que los fiscales revelaron este lunes por la mañana, antes de una audiencia de fianza programada para el sospechoso.

