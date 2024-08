¿Quién se ganó el Powerball de $214 millones?

El sorteo de la lotería Powerball del lunes 12 de agosto de 2024 creció a $214 millones de dólares, siendo uno de los premios más grandes y jugosos de la lotería de Estados Unidos. Las aplicaciones correspondientes han anunciado que alguien ganó y el premio mayor comenzará de nuevo el miércoles 14 de agosto de 2024 en $20 millones de dólares.

Para quienes aún no ha revisado el resultado de la lotería del Powerball, los números ganadores fueron: 9, 22, 57, 67, 68 y el Powerball 14.

De acuerdo con WKYC, el boleto ganador se vendió en Pennsylvania en donde un único boleto acertó los seis números para ganar el premio mayor. Funcionarios de la Lotería de Pensilvania dicen que el billete ganador se vendió en una tienda en Quick Pizza and Hoagies, que se encuentra en 3565 Harts Run Road en Pittsburgh, según WTAE.

“Cuando lo pensé por primera vez, me quedé en blanco. No sabía nada. Una vez que lo procesé, pensé: sí, esto es bueno y me gustaría que fuera alguien local quien lo ganara, uno de mis clientes habituales. Sería bueno. Todavía no sabemos quién es el ganador, pero espero que sea uno de los habituales o una persona local de aquí”, dijo el dueño de la tienda, Jinal Pandit.

Por su parte, en un comunicado, el Powerball dijo:

Un minorista de la Lotería de Pensilvania en el condado de Allegheny vendió un boleto ganador del premio mayor de Powerball® por un valor de $213,8 ​​millones para el sorteo del lunes 12 de agosto. El boleto acertó las cinco bolas blancas sorteadas, 9-22-57-67-68, y la roja Powerball 14, para ganar un premio mayor con un valor anual estimado de $213,8 ​​millones, o $106,4 millones en efectivo, menos la retención correspondiente. AJ’s Pizza, 3565 Harts Run Road, Pittsburgh, recibirá un bono de $100,000 por vender el boleto ganador.

Por lo general, Powerball tarda entre una y dos horas en procesar todas las entradas y anunciar si alguien ganó. El sorteo fue a las 10:59 p.m. Hora del Este y a las 12:38 a.m. Hora del Este, ya sabíamos que alguien había ganado todo el premio mayor. El premio mayor fue de un valor de $214 de dólares (una opción en efectivo de $106,4 millones). Esta cantidad es la cantidad que se ganaría antes de impuestos.

Powerball actualizó su sitio, informando que alguien había ganado y el Powerball comenzará de nuevo en $20 millones el miércoles 14 de agosto de 2024.

¿Cómo saber si alguien gana el premio mayor?

¿Cómo puede mantenerse actualizado para saber si alguien ha ganado? La forma más sencilla es mirar el sitio web oficial de Powerball. Powerball actualizará su sitio web oficial para indicar que el premio mayor comenzará de nuevo en $20 millones si gana al menos una persona. El premio mayor inicial es normalmente de $40 millones, pero se redujo a $20 millones en abril de 2020 debido a la pandemia.

Hasta que sepamos si alguien gana, la página web de Powerball leerá “Pendiente” debajo del monto del premio mayor estimado o, en la sección Cuenta regresiva para el sorteo, leerá “Resultados pendientes”. Si nadie gana, se publicará una nueva cantidad del premio mayor estimada que será superior a $1 billón de dólares.

También puede visitar una aplicación de lotería para ver si los resultados aún están pendientes de conocerse. Aplicaciones como Lottery Hub y MM & PB mostrará si ya están los resultados o no.

Las probabilidades de ganar son de una en 292,2 millones.

Para ganar el premio mayor de Powerball, debe hacer coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden, y también debe coincidir con el número rojo de Powerball. Si emparejas las cinco bolas blancas, en cualquier orden, pero no la Powerball, obtendrás $1 millón.

Si combinas cuatro de cinco de las bolas blancas y la Powerball, ganarás 50.000 dólares. Tienes dos formas de ganar $100: o combina cuatro de las cinco bolas blancas O combina tres bolas blancas y el Powerball. Ganará $7 si combina tres de las cinco bolas blancas O si combina dos bolas blancas y la Powerball. Para ganar $4, que podría usar para comprar dos boletos más de Powerball si lo desea, tendrá que combinar una bola blanca y la Powerball O si simplemente combina la Powerball.

Si solo aciertas una de las bolas blancas esta noche, no ganarás dinero. Pero si solo acierta un número y resulta ser el Powerball rojo, te llevarás $4. No mucho, pero lo suficiente para comprarte un par de boletos más.

