Encontraron sin vida a Sofía Delgado, menor desaparecida en Colombia

Pasaron veinte días para que la misteriosa desaparición de la niña colombiana Sofia Delgado, terminara en una fatal noticia para sus familiares y la comunidad de la comunidad de Villagorgona, Candelaria en el Valle del Cuca.

La pequeña Sofia Delgado de 12 años de edad desparecida el pasado 28 de septiembre mientras iba a comprar un shampoo de baño para su mascota, apareció muerta entre los cultivos de caña en las afueras de su ciudad. El hallazgo se produjo la mañana de este jueves 17 de octubre, luego de que su asesino por fin decidiera confesar el crimen y dar la ubicación del cadáver de la niña.

De acuerdo con las autoridades locales, el cuerpo sin vida de la pequeña Sofía Delgado se encontró totalmente desmembrado y contenido dentro de una bolsa de alimento para perros.

¿Quién está detrás del asesinato de Sofía Delgado?

Sofía Delgado estaba más cerca de su casa de lo que se creía. Sin imaginárselo, la niña había sido secuestrada por una pareja vecina de la familia Delgado que tenían un negocio de veterinaria y tienda de suplementos para mascotas.

Los detenidos que inicialmente fueron procesados por el delito de desaparición forzada, ahora se enfrentan al cargo de feminicidio a una menor de edad.

Brayan Campo Pillemue de 32 años de edad, es el confeso asesino de Sofía Delgado, quien ante un fiscal del Valle del Cauca describió como con sus propias manos mató a la niña de 12 años. El hombre reconoció que Sofía Delgado llegó hasta su negocio cerca del mediodía, y que allí la golpeó en su cabeza con un objeto contundente, pero que al caer tuvo una lesión más grave.

De acuerdo con Semana, “él dijo que no abusó sexualmente de la menor de edad, pero eso está por probar, pues tiene antecedentes por este delito”, afirmó una fuente conocedora del expediente judicial.

Brayan Campo informó que, sobre las 6:00 p.m. de ese 28 de septiembre, transportó el cadáver de la víctima hasta una zona rural de la región, entre Villagorgona y Florida. Las autoridades siguieron las coordenadas y encontraron los restos.

Medicina Legal será quien determine si Campo está diciendo la verdad, ya que en lugar de levantamiento de cadáver se halló un zapato de la niña, la tela del pantalón que usó por última vez y las llaves de su casa.

El récord criminal de este sujeto lo presenta como un agresor sexual. La primera vez que fue requerido por este delito fue en el año 2018, tras ser denunciado por violación a una menor de 14 años. Sin embargo el sujeto quedó en libertad por vencimiento de términos.

Sobre Brayan Campo ya pesaban las sospechas de no ser un buen ciudadano, pues anteriormente familiares de otra menor alertaron a las autoridades policiales que una de sus niñas quiso ser encerrada en el negocio por este hombre. Ellos explicaron que el hombre con el engaño de enseñarle unos collares para perros, bajó las puertas de manera rápida, pero que la niña actúo rápidamente y se le escapó.

Esta versión la confirmo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro: “Parece que, en estos días cercanos, había intentado retener a otra niña dentro del negocio. Ahora llega Sofía, la encierra y la asesina”, dijo en declaraciones citadas por Semana.

La otra sospechosa del asesinato de Sofía Delgado es Evelyn Julieth Rodas Patiño, de 26 años de edad, compañera sentimental de Brayan Campo, que fue detenida en la propia veterinaria como cómplice del crimen, sin embargo en últimos momentos fue dejada en libertad por falta de pruebas y luego de que el asesino declarara que ella no participo del hecho.

La mujer madre de una niña también, ahora pide ayuda en las redes sociales frente a la furia de la comunidad que quiere tomar justicia por mano propia.

“Él es el culpable. Yo no hice nada, soy inocente. Solo fui una víctima más de este asesino. Ayúdenme a difundir para que pague por lo que hizo. Yo también soy madre, solo tenía los ojos vendados con una persona que me hacía daño a mí también (…) No entiendo cómo pude estar tanto tiempo con ese monstruo”, escribió la mujer en su perfil de Facebook.

Informó Teleantioquia, que mientras se define la responsabilidad de Evelyn Rodas en el asesinato de Sofía Delgado ella estará vinculada al proceso dado de que en su casa, en la que vivía con el confeso asesino, las autoridades habrían encontrado material probatorio que los llevaron a pensar que, si por lo menos no participó del crimen, pudo haber tenido conocimiento del mismo.

Del paradero de Evelyn aún no se conoce nada, se presume que podría estar en casa de algún familiar pues en la tarde de este 17 de octubre, la comunidad de Villagorgona incendió la casa donde ella vivía con Campo.

