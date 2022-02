Sobrevive tras ser aplastado en su auto por un tanque ruso – IMÁGENES FUERTES

El pasado viernes se hizo viral un escalofriante video en el que se ve como un tanque de guerra aplasta por completo a un auto en una autopista en Ucrania. Lo increíble es que el hombre en el auto sobrevivió milagrosamente.

La horrible escena se desarrolló en la capital de Ucrania cuando un tanque iba por una calle desolada… hasta que de repente, e intencionalmente, se desvió para aplastar a un sedán que conducía en la dirección opuesta.

Los ciudadanos que grababan la escena gritaron, obviamente pensando que el conductor había muerto aplastado. El video de las secuelas muestra el automóvil severamente dañado, pero también se ve vivo al hombre detrás del volante, aunque claramente herido.

Varias personas se acercaron al auto para ayudar al hombre herido. Las personas usaron sus propias fuerzas para tratar de despedazar el carro para poder sacar al hombre. Poco a poco y con cuidado liberaron al hombre.

Como puede ver, la parte superior del automóvil fue arrancada y los rescatistas tuvieron que usar una palanca para abrir la puerta del lado del conductor.

El video comenzó a hacerse viral el viernes y hay informes que se contradicen sobre si el tanque pertenece al ejército ruso o si es un tanque ucraniano secuestrado por tropas rusas. Lo cierto es que es un milagro que el hombre del auto sobreviviera al violento encuentro con este tanque de guerra.





El video del impactante momento publicado en redes el viernes muestra como el tanque se desvió para pasar por encima del automóvil en el distrito de Obolon de Kiev antes de retroceder sobre él. En ese momento, se escucha a varias personas gritando de horror mientras el tanque aplasta el auto antes de rodar hacia atrás. También se escuchan disparos de fondo.

En un nuevo video que ahora se encuentra dando vueltas en las redes, se ve que el hombre que fue aplastado dentro de su auto, era un anciano. En el video se ve al anciano siendo rescatado del automóvil aplastado. El hombre parecía estar alerta, pero no se sabe que tan mal herido estaba.

“No fue por casualidad, fue por diversión, no había necesidad de esto”, dijo Viktor Berbash, un residente de Kyiv, a New York Post. “Y acaba de aplastar al auto. Se detuvo, dio marcha atrás de nuevo y siguió adelante”.

Las desgarradoras imágenes se hicieron virales el viernes. Este video es la nueva evidencia de la brutalidad que sufren los civiles ucranianos a manos de las fuerzas rusas en este momento.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania instó a los residente en permanecer en el interior el viernes si era posible.