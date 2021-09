Así se vivió el sismo en Ciudad de México – Videos

Un sismo de 7.1 grados sorprendió este martes a Ciudad de México en horas de la noche. Tras lo que fue una jornada lluviosa, los habitantes de la capital mexicana sintieron temblores alrededor de las 20:49. Salieron de sus casas en busca de lugares seguros para evitar posibles consecuencias del fenómeno natural.

El Servicio Sismología Nacional informó que los movimientos telúricos tuvieron origen 14 kilómetros al sureste de las costas de Acapulco, en Guerrero.

Así la panorámica de Ciudad de México en el momento exacto del sismo de esta noche ! 🚨 Una imagen muy parecida casualmente al sismo del mismo 7 de septiembre por la noche pero del 2017 Un abrazo a todos ! pic.twitter.com/eEZwgCu3Ex — Octavio Valdez (@_octaviovaldez) September 8, 2021

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó lo anoticiado por las autoridades mexicanas y especificó que el sismo tenía una magnitud de 7.1 grados. En tanto que dependencias federales de México reportaron que el sismo se sintió en estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco y la capital nacional.

No nos olvidemos de ellos 🐕

La gente en ciudad de #México, sacó a sus perritos con ellos durante el #sismo, no los olvidemos ellos también son nuestra familia. 📸 El Universal pic.twitter.com/hb4hgBBt7e — luis Ávila (@luisvil71) September 8, 2021

El sistema de alerta anti sísmica instalado en toda Ciudad de México puso en aviso a los capitalinos, quienes consiguieron salir de sus viviendas para buscar amparo en lugares seguros contra los temblores. En horas del mediodía se había registrado otro movimiento telúrico en cercanías al municipio de San Marcos, en Guerrero. Este sismo tuvo una magnitud de 4.6 grados, por lo que las autoridades decidieron no encender las alarmas.

🚨😥Momentos de terror vivieron los habitantes de la ciudad de México, durante el #sismo de 7.1 grados, registrado este martes 7 de septiembre de 2021. pic.twitter.com/lUNY0Y8Wlx — MeganoticiasVeracruz (@MeganoticiasVER) September 8, 2021

Un muerto por el sismo en Ciudad de México

El sismo que se registró este martes en horas de la noche en Ciudad de México provocó la muerte de al menos una persona.

🚨 Edificio se "tambalea" en la Ciudad de México, vecinos graban el momento durante el fuerte sismo con epicentro al sureste de Acapulco. #Mexico #Sismo pic.twitter.com/EHKAeEhgmQ — RCK noticias (@RCKnoticias) September 8, 2021

La noticia fue confirmada por Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, en diálogo con Milenio TV: “Un hombre murió porque le cayó un poste en el municipio de Coyuca de Benítez”.

🇲🇽 | Sismo en Mexico la noche del martes. pic.twitter.com/wQmrd2QKRe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 8, 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció que no hubiera daños materiales severos: “Hubo piedras caídas de bardas, lo mismo en Morelos (centro), no hay daños en Oaxaca (sur), no hay daños en Puebla (centro)”.

Informe sobre el sismo con epicentro en Guerrero. pic.twitter.com/5VP0Kh47rL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 8, 2021

Otra de las funcionarias que se manifestó fue Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México. “Hasta el momento no se reportan daños graves”, escribió en Twitter.

“Sin daños relevantes; algunas colonias de CDMX sin energía eléctrica. Vamos a estar aquí pendientes, activando todos los protocolos, hay compañeros en cada una de las 16 alcaldías”, agregó la funcionaria.

Hasta el momento, se reporta saldo blanco luego del sismo y no hay lesionados en la Ciudad. Sólo algunas personas con crisis nerviosas, sin mayor novedad. Se recomienda a la ciudadanía llamar al número 911 en caso de notar alguna irregularidad en su inmueble. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 8, 2021

Descartan riesgo de tsunami para México

Luego del sismo, la población de Ciudad de México quedó en estado de shock. Las versione periodísticas y de redes sociales sugerían la posibilidad de que los movimientos telúricos originaran un tsunami.

CDMX temblando hace unos minutos y ahora estoy temblando yo. Por fin vi las famosas luces en el cielo. Que susto tan jodidamente grande. 🙏🏻 #sismo #temblor pic.twitter.com/oHLaW3DJgp — Pablo Dazán (@PabloDazan) September 8, 2021

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, se encargó de desmentir esta versión, aunque llamó a tener “cuidado con las réplicas”.

#8Sep | Tras el fuerte temblor de 7.1 grados que se registró la noche de este martes en Acapulco, Guerrero, Protección Civil de México informó que no hay alerta de tsunami en el puerto Los detalles: https://t.co/8KUA3Vljru pic.twitter.com/6bNvNIFNkJ — Noticias 24 (@noticias24) September 8, 2021

“Hay que tener mucho cuidado con las réplicas, porque siempre hay réplicas […] Yo espero que no tengamos nada que lamentar”, dijo en una entrevista con Milenio.

La versión del tsunami también fue desmentida por la Secretaría de Marina (SEMAR) y Protección Civil.

“No existe amenaza de tsunami en las costas de Guerrero y Oaxaca, informa SEMAR que en zona de playas se prevén olas con altura menor a un metro de altura, se recomienda extremar medidas de precaución”, escribió Protección Civil en su cuenta de Twitter.

LEER MÁS: EEUU: Impactantes imágenes del huracán Ida – Videos

Sigue a AhoraMismo en Instagram