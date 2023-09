Joven de Texas cayó por la borda de un crucero de Royal Caribbean

Sigue la intensa búsqueda del joven turista que cayó desde un crucero de Royal Caribbean, mientras este navegaba por las aguas del mar caribe, reportó The New York Post.

El pasajero identificado como Sigmund Ropicht, de 19 años de edad, cayó desde la borda del barco Wonder of the Seas, el pasado 29 de agosto, luego de que este partiera desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos, para realizar un recorrido de 7 días por varias países y retornar el 3 de septiembre, según People.

Un representante de la línea de cruceros Royal Caribbean dijo en un comunicado a PEOPLE: “El 29 de agosto, un huésped que navegaba en el Wonder of the Seas se cayó por la borda. La tripulación del barco lanzó inmediatamente una operación de búsqueda y rescate y está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales. Por respeto a la familia, no compartiremos más detalles sobre este lamentable suceso”.

Sigmund Ropich, a 19-year-old student from Washington state, has been identified as the man who fell overboard the world's largest cruise ship on Tuesday pic.twitter.com/AB0Cr7Vph6 — Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) September 2, 2023

El pasajero cayó a las aguas marinas de Cuba cuando el barco se enrutaba hacia México. Las circunstancias en las que se dio el accidente no están claras hasta el momento, ni el tiempo de reacción que tuvo la tripulación al momento de la caída.

Al respecto, la declaración del capitán fue que el crucero fue mermado en su velocidad para proceder a la búsqueda y rescate del pasajero, pero que todos los esfuerzos por ubicarlo fueron infructuosos.

De hecho, la pasajera Jenna Izzo logró capturar un audio en el momento en que el capitán anunciaba por el intercomunicador lo sucedido con el turista, según The New York Post.

“Tenemos noticias de un hombre al agua. Hemos ralentizado el barco. “Hemos dado la vuelta y volvemos a la posición que teníamos en ese momento. Comenzaremos las operaciones de búsqueda y rescate con nuestro bote de rescate, con nuestro foco, con nuestra tripulación afuera y a punto de buscar y escuchar cualquier cosa”, continúo la grabación.

Student Sigmund Ropich, 19, is identified as passenger who went overboard on Wonder of the Seas cruise ship https://t.co/mABPt8EMKA pic.twitter.com/kz43CEiLTO — Daily Mail US (@DailyMail) September 2, 2023

Izzo también capturó un video nocturno que muestra a un equipo de rescate usando el foco del barco para buscar en las aguas. El crucero buscó durante tres horas antes de continuar hacia Gran Caimán, según Izzo.

La Guardia Fronteriza cubana lidero la búsqueda de Ropich, pero según la hermana todo la operación fue lenta y de poca información.

“Están tardando demasiado y apenas nos dicen nada”, dijo a CNN su hermana Savannah Ropich”.

Ahora la familia del joven desaparecido se encuentra angustiada frente al comunicado emitido a último momento en donde la guardia costera de Cuba, informa que las labores de búsqueda y rescate se dan por finalizadas.

Passenger who went overboard Wonder of the Seas cruise ship ID’d as teen vacationing with pals https://t.co/OigGAl5mtR pic.twitter.com/A8qxkN1Dsq — New York Post (@nypost) September 2, 2023

Savannah Ropich hermana de Sigmund, declaró el viernes que había sido notificada por medio del consulado de los Estados Unidos, sobre la determinación del gobierno cubano.

La Guardia Fronteriza cubana “detendrá la búsqueda en el océano y solo hará una búsqueda costera y terrestre”.

Ella, sin embargo pidió a través de su cuenta en Facebook que no paren de buscar a su hermano, que lo quieren de nuevo a su lado, informó The New York Post.

EVERYONE PLEASE SHARE ‼️ SO THEY DONT STOP THE SEARCH!!!! WE WERE INFORMED BY THE SHIP THAT OUR BROTHER IS BEING… Publicado por Savannah Ropich en Miércoles, 30 de agosto de 2023

