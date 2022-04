Shirley Collie, la ex mujer de Willie Nelson, falleció en 2010

En abril de 2020, A&E transmitió un especial titulado Willie Nelson: American Outlaw.

Nelson se ha casado cuatro veces y tiene siete hijos. Su segunda esposa, Shirley Collie, falleció en 2010, más de 40 años después de su separación.

Shirley Collie Nelson también fue cantante de country. Falleció el miércoles 27 de enero de 2010 a la edad de 78 años.

A finales de la década de 1950, Collie apareció en Ozark Jubilee de ABC, que era un programa de variedades de música country. Después de eso, lanzó tres sencillos con Liberty Records que incluían un dueto con Nelson, llamado “Willy”. Esa canción marcó el debut de Nelson en las listas de países de Billboard.

Los dos se casaron en 1963, solo un año después del lanzamiento de su debut a dúo. No tuvieron hijos juntos. Se divorciaron en 1971.

Nelson no se refirió a sus ex esposas como sus ex porque todavía considera a cada una de ellas como un miembro de su familia.

“No tienes que ser egoísta. Tu ambición y motivación son tanto para los miembros de tu familia como para ti mismo. En el camino llegan esposas e hijos y eres responsable de ellos”, dijo Nelson a The Telegraph. “No los descartas. No existen las ex esposas, solo esposas adicionales”.

Se divorciaron después de que Shirley recibió la factura por el nacimiento de la hija de Nelson

Después de casarse, Collie le dijo a la revista Time que fue un “amor instantáneo”.“Vi cosas en él que ahora me ponen la piel de gallina”, dijo.

Según Pop Culture, en un momento de su matrimonio, Collie recibió la factura por el nacimiento de un bebé, pero en ese momento nunca había estado embarazada de su esposo.

El hospital le había enviado a Nelson la factura por el nacimiento de Paula Carlene Nelson, pero Collie no era la madre de Paula. En cambio, su madre era Connie Koepke, con quien Nelson terminó casándose en 1971.

People informó en 1980 que Nelson se casó con Koepke antes de que finalizara su divorcio de Collie. Tuvieron otra hija antes de divorciarse en 1988.

Más tarde, Nelson se casó con su actual esposa, Angie D’Angelo, en 1991. Los dos se conocieron en 1986 cuando Nelson trabajaba en la película Stagecoach.

“Ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas. No se puede pedir nada más que eso”, dijo Nelson a Rolling Stone en 2014.