Policía descuartizó a mujer de 26 años y la dejó en una maleta

El cuerpo descuartizado de una mujer fue encontrado en un apartamento del distrito de Comas en el Perú, y el principal sospechoso del horrendo crimen es un suboficial de la tercera división de la policía, Darwin Marx Condori Antezana, así lo informó el medio Infobae.

Los restos del cuerpo de la mujer identificada como Sheyla Cóndor de 26 años de edad, estaban contenidos dentro de una maleta que fue encontrada por agentes de la Policía Nacional del Perú el pasado 17 de noviembre de 2024, en el Condominio La Pradera, siendo cerca de las 2:50 a.m. La víctima había sido reportada como desaparecida cuatro días antes.

¿Cómo hallaron a la joven Sheyla Cóndor?

Una conversación abierta en el WhatsApp de la computadora de Sheyla Cóndor fue una de las claves para poder dar con su paradero. Familiares presentaron como prueba una conversación que ella tuvo con Darwin Marx Condori antes de su desaparición, y en esta él la invitaba a ir a su apartamento para conocer a su mascota. Él le indicaba en el chat la dirección de como llegar hasta su casa.

De acuerdo con TV Peru, el sábado 16 de noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino el departamento del suboficial y detuvo a seis personas: cinco varones y una mujer, entre ellos estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (IESTPN) – CITEN. El policía Darwin Marx Condori Antezana no fue encontrado en el lugar.

Dos de las personas detenidas que eran inquilinos de Darwin Marx Condori, Mirella y Abel indicaron a la policía que minutos antes de que ellos llegaran al departamento el hombre que ellos buscaban había abandonado el lugar.

“Darwin Marx Condori vino el día sábado, a las dos de la tarde si no me equivoco. Yo estaba sentado y él ingresa, vino con un joven que tenía cabello largo. Me saludó, ingresó a su cuarto y se habrá demorado 30 segundos. Entró, salió del cuarto y se fue con el joven”, detalló el testigo.

Mirella agregó que el 13 de noviembre intentó ingresar al apartamento pero no pudo hacerlo porque tenía el cerrojo puesto. “La llave me giraba, pero no me abría la puerta. Era como que, por dentro, le habían echado seguro”, contó.

Dijo que sintió un mal olor, pero que no sospecho de nada, ni le pareció extraño porque en la casa siempre había cosas podridas.

“En la casa había huevos podridos, cosas podridas. Cada vez que nos levantábamos para limpiar, encontrábamos cosas podridas y siempre botábamos y botábamos”, precisó.

La mujer señaló que pidió ayuda al portero para ingresar a la vivienda, pero que este le dijo que no podía hacer nada, porque el único autorizado para ingresar era el dueño.

Indicó que entonces que insistió en abrir la puerta por casi una hora, y que de repente Darwin Condori salió entredormido. “Se abre la puerta y sale él así agarrándose la cabeza y me dice: ‘Ay, me he quedado resaqueado. Disculpa, no te sentí'”, narró.

Luego de ser interrogados, los inquilinos fueron liberados por no tener nexos con el crimen de Sheyla Cóndor.

De acuerdo con Infobae, el apartamento del policía Darwin Marx Condori había sido en el pasado escenario de incidentes previos, en donde hubo un presunto caso de violación grupal en el año 2023, pues tres jóvenes lograron escapar tras ser retenidas en dicho lugar y dopadas.

Finalmente, en cuanto al agresor de Sheyla Cóndor, luego de estar prófugo de la justicia el cuerpo sin vida de Darwin Condori de 27 años de edad, fue encontrado dentro de la habitación de un tercer piso del hostal La Perla, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL). La policía lo trasladó hasta la Clínica San Juan Bautista, pero los galenos confirmaron su deceso.

