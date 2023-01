Muere Shawn Wolfe, actor de cine para adultos gay

Shawn Wolfe era un actor de cine para adultos que murió, confirmó su madre en Facebook.

Según Out Magazine, el verdadero nombre de Wolfe era Shawn Paul Bertrand Jr., y Wolfe, de 35 años, se dio a conocer por primera vez en 2009 a través de un personaje llamado “Drew” mientras protagonizaba películas gay para adultos.

La madre de Wolfe confirmó su muerte en una publicación de Facebook del 29 de diciembre de 2022 que describía el dolor de la familia.

En una publicación posterior en Facebook, ella reveló que la causa de su muerte fue una sobredosis de drogas.

Según The Advocate, Wolfe “fue un artista popular para los estudios para adultos Falcon, HotHouse y Raging Stallion, y ganó el premio ‘Hombre del año’ de este último en 2013”.

Esto es lo que necesita saber:

Valerie Wellner, la madre de Wolfe, escribió que la muerte de su hijo dejó a su familia “completamente devastada”.

“El 27 de diciembre de 2022 recibimos la llamada telefónica que ningún padre debería tener que recibir”, escribió. “Estamos completamente devastados por la abrumadora pérdida en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro mundo. No hay palabras, solo corazones rotos y lágrimas interminables de tristeza y dolor”.

Wellner compartió un collage de fotos de Wolfe, escribiendo:

En una publicación posterior del 30 de diciembre de 2022, Wellner reveló la causa de la muerte de Wolfe.

Ella escribió:

Gracias por todas sus amables palabras. Shawn era una luz en este mundo y ahora es una luz en el Cielo. Está con su abuela Kiki, quien falleció en marzo pasado. También está con todos sus amigos y familiares que fueron antes que él. Como la mayoría de ustedes saben, Shawn falleció de una sobredosis de drogas el 27 de diciembre. Estaba en la casa de alguien de quien no sabemos dónde estaba ni con quién estaba. Este no es un mensaje de culpa. Shawn también se alojaba en el refugio de la casa de Bailey Bouchee, y hemos recuperado las pertenencias que había allí. Sin embargo, no sabemos dónde podría estar su ropa y otros artículos personales. Si alguien tiene alguna información sobre esto, todo lo que queremos es devolverlos a su familia. Por favor envíame un mensaje privado en Facebook. Gracias, su mamá❤️ Por favor, ayúdanos a encontrar sus pertenencias 🙏 Sin preguntas. Solo ayúdanos a traerlo a casa.