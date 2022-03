Arrestan a Sharron Gadlin por brutal asesinato de Cheri Huss: ¿Cómo la mató?

Sharron Eugene Gadlin es un hombre de Gardena, acusado del asesinato de Cheri Huss en California en 1994, según informó la oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside. Gadlin fue identificado a través del ADN dejado en una mordedura en el cuerpo de Huss, y sangre en la escena del crimen, según los fiscales.

El sujeto fue arrestado el viernes 4 de marzo de 2022, tal como lo anunció la oficina del fiscal de distrito, en un comunicado de prensa, el martes 8 de marzo de 2022. Huss, que aquel entonces tenía 39 años, fue asesinada en su apartamento de Desert Hot Springs en abril de 1994.

Gadlin, de 48 años, fue acusado de asesinato y procesado en el tribunal del condado de Riverside el 8 de marzo, según los fiscales. Está detenido con una fianza de $1 millón en el Centro de Detención Robert Presley. Según los fiscales, Gadlin fue arrestado durante una parada de tráfico en las avenidas 135 y Western en Gardena la noche del 4 de marzo y ha estado en la cárcel desde entonces. No quedó claro de inmediato si ha contratado a un abogado que pueda hablar en su nombre.

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, dijo en un comunicado: “Espero que Cheri y su familia finalmente obtengan la justicia que merecen y que han esperado durante tanto tiempo. Nuestro equipo de investigadores de casos sin resolver continuará utilizando tecnología de punta para resolver viejos casos de asesinato en todo el condado de Riverside. Nuestros fiscales continuarán procesando enérgicamente a estos asesinos hasta que obtengamos justicia para sus víctimas”.





Esto es lo que necesita saber sobre Sharron Eugene Gadlin y el asesinato de Cheri Lynn Huss:

1. Huss fue apuñalada hasta la muerte, pero los fiscales dicen que luchó contra su atacante, lo que provocó que su asesino dejara sangre en la escena

Según los fiscales, Cheri Huss fue atacada en su apartamento en Parma Drive y fue muerta a puñaladas. Fue encontrada muerta el 24 de abril de 1994 y no se encontró a ningún sospechoso en la escena ni se identificó inmediatamente después de que mataron a Huss.

“Ella fue apuñalada varias veces y mordida por su asesino. Los investigadores de homicidios también descubrieron que ella había luchado contra su atacante, lo que provocó que la persona dejara sangre en la escena del crimen, que según las pruebas se determinó que era de un hombre”, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside en un comunicado de prensa. “Las pruebas forenses confirmaron que la sangre del hombre coincidía con el ADN de la saliva que quedó en las marcas de mordedura de la víctima”.

Según un artículo del 26 de abril de 1994 en The Desert Sun, un periódico con sede en Palm Springs, California, sus padres encontraron a Huss muerta. Fue apuñalada varias veces. El periódico informó que sus padres encontraron a Huss parcialmente desnuda, pero el informe señaló que no se sabía si ella fue agredida sexualmente. La policía dijo en ese momento que creía que el asesinato tuvo lugar en algún momento entre las 10 p.m. el sábado 23 de abril, y la mañana del 24 de abril. Sus padres dijeron a los investigadores que habían hablado con ella por teléfono el sábado por la noche, informó el Desert Sun en 1994.

The Desert Sun escribió: “Huss vivía sola en un complejo de cuatro apartamentos en la cuadra 12-900 de Parma Drive. El apartamento había estado desordenado porque ella había estado pintando gabinetes, pero los investigadores encontraron evidencia de una pelea. Sin embargo, no había señales de entrada forzada. Los investigadores todavía estaban tratando de determinar si se habían llevado algo y no tenían motivos ni sospechosos el lunes por la noche”.

Ruth Friedman, la madre de Huss, le dijo a The Desert Sun en 1998 que fueron a visitar a su hija después de recibir un mensaje de ella. “Parecía desesperada. Nos dijo que alguien le había estado tomando fotos y le colgaban cuando contestaba el teléfono. Fue aterrador”, dijo Ruth Friedman al periódico. Ella dijo que cuando llegaron encontraron que el perro de Huss estaba afuera y que su auto estaba estacionado en la calle en lugar del camino de entrada.

2. Los investigadores usaron la genealogía forense para conectar a Gadlin con el caso y luego se enteraron de que vivía a unas 12 millas del apartamento de Huss cuando ella fue asesinada

Cheri Huss was found murdered in Desert Hot Springs 28 years ago. The Riverside County Regional Cold Case Team has arrested a Gardena man for her murder. See news release: https://t.co/3BaheqVzMB

Investigators ask that anyone who may have info abt this case call (951) 955-2777. pic.twitter.com/iWyF4FHDYo — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) March 8, 2022

Según la oficina del fiscal de distrito, “después de años de investigación e intentos regulares de hacer coincidir el perfil de ADN del sospechoso con un perfil en el Sistema de índice de ADN combinado (CODIS) que no encontró ninguna coincidencia, el caso de Cheri lamentablemente se enfrió. Luego, en febrero de 2022, utilizando la genealogía genética forense, el Equipo Regional de Casos Resueltos pudo identificar a Gadlin como una persona de interés en el crimen y descubrió que vivía en Thousand Palms en 1994, a unas 12 millas de la escena del crimen”.

Los fiscales agregaron en el comunicado de prensa: “Los investigadores de casos sin resolver buscaron y se les otorgó una orden para obtener una muestra de saliva de Gadlin que se realizó el 14 de febrero de 2022. Cuatro días después, el 18 de febrero, los investigadores recibieron confirmación del laboratorio de Justicia del Departamento de Estado de que había una coincidencia de ADN de la saliva, con el perfil de ADN de la persona sospechosa de asesinar a Cheri Huss”.

Los registros públicos muestran que Gadlin vivía en Thousand Palms, California, al momento de la muerte de Huss. Tenía 19 años aquel entonces. Se había mudado a Thousand Palms desde Compton, California, según registros públicos. Una página de Facebook inactiva fue la única red social de Gadlin que Heavy pudo localizar. Los fiscales no revelaron muchos detalles sobre él.

3. Cheri Lynn Huss era una madre de 3 niños recién divorciada cuando fue asesinada

Según un artículo de 2004 en The Desert Sun, Cheri Huss, cuyo nombre de nacimiento es Cheryl Lynn Friedman, se había divorciado recientemente y era madre de tres hijos en el momento de su muerte. Los padres de Huss, incluida su madre, Ruth Friedman, trabajaron para mantener el caso de su hija en el centro de atención después de que se enfrió, incluso ofreciendo una recompensa de $50,000 y colocando vallas publicitarias en el área de Desert Hot Springs, informó The Desert Sun en 2004.

Ruth Friedman le dijo al periódico: “¿Cómo diablos podemos dejar que alguien así coma, beba, sonría, baile, conduzca, viva una vida? Sientes que tus manos están atadas como padres. La gente dice que por qué no lo dejas y sigues. No puedes simplemente dejarlo”. Friedman le dijo al periódico que su hija se acababa de mudar a Desert Hot Springs dos meses antes de que la mataran. Ella dijo que su hija estaba en una “confusión emocional” en ese momento.





Jeff Huss, exesposo de Cheri Huss, le dijo a The Desert Sun en 2004 que se habían conocido en la escuela secundaria pero que no comenzaron a salir hasta años después, después de un encuentro casual en una fiesta. Dijo que habían estado considerando la reconciliaciónal momento de su muerte, pero su exesposa estaba trabajando en problemas personales. Ruth Friedman le dijo al periódico: “Le robaron su vida, a sus hijos les robaron la presencia de una madre”.

4. Gadlin, que ha vivido en Gardena desde 2012, tiene arrestos previos por cargos que incluyen ingresar a propiedad sin consentimiento, alteración del orden público y cargos por drogas

Sharron Gadlin vive en Gardena desde 2012, según registros públicos. Gadlin vivió anteriormente en San Pedro, Hawthorne, Compton, Thousand Palms, Lynwood y Moreno Valley, California, y también pasó un tiempo viviendo en Waco, Georgia y Tuscaloosa, Alabama, según los registros públicos vistos por Heavy.

Gadlin fue arrestado en el condado de Riverside, California, en 1999, según muestran los registros. Fue acusado de delito doloso. También fue acusado en 1999 de ingresar a una propiedad sin consentimiento y alteración del orden público, según los registros judiciales.

En 1998, cuando Gadlin tenía 25 años, fue arrestado junto con otro hombre por un cargo de drogas, según un artículo de The Tustin News. Fue arrestado bajo sospecha de un delito relacionado con drogas. El arresto ocurrió en el condado de Orange, informó el periódico.





También en 1998, Gadlin y otro hombre presentaron una demanda de derechos civiles contra la ciudad de San Bernardino y un oficial de policía de San Bernardino, según los registros de la corte federal. Gadlin acusó al oficial y a la ciudad, de asalto y agresión, negligencia, arresto falso y otras acusaciones. Posteriormente, el caso fue desestimado. Según los registros judiciales, el oficial, que estaba fuera de servicio y vestido de civil, disparó a Gadlin y a otro hombre después de sospechar que estaban tratando de robarlo mientras esperaba afuera de un restaurante.

5. El equipo de homicidios de casos sin resolver del condado de Riverside trabajó con agencias locales y federales para arrestar a Gadlin

Según el comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito, “el Equipo Regional de Homicidios de Casos Resueltos está compuesto por miembros de la Oficina de Investigación de la Oficina del Fiscal del Distrito, el Departamento del Sheriff-Forense del Condado de Riverside, el FBI y el Departamento de Policía de Riverside. El equipo está disponible para ayudar en la investigación de homicidios sin resolver para todas las agencias de aplicación de la ley del condado de Riverside”.

Los fiscales agregaron en el comunicado que “los investigadores del Equipo Regional de Homicidios de Casos Resueltos piden que cualquier persona que pueda tener información sobre este caso llame al (951) 955-2777 o dejen una pista en el formulario de pista de homicidios del sitio web del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside que se encuentra aquí: https://www.riversidesheriff.org/528/Contact-Us.” Los fiscales no dieron a conocer ninguna información adicional sobre Gadlin o si se enteraron de otros detalles que lo relacionaran con el caso.

