Hallan muerta a una turista estadounidense en México: Shanquella Robinson

Shanquella Robinson fue hallada muerta en México durante un viaje a Cabo San Lucas con sus amigos. El FBI y las autoridades mexicanas están investigando su muerte como un asunto criminal y homicidio.

La familia de Robinson ha pedido “Justicia para Quella” y se ha pronunciado sobre el caso. Un video que parecía mostrar a Robinson, de 25 años, siendo golpeado por otra mujer en su habitación de hotel se volvió viral.

Robinson salió de viaje con un grupo de amigos durante el 28 de octubre de 2022 y fue encontrada muerta un día después, según dijo su familia en las redes sociales. De acuerdo con WBTV, el FBI dijo que está al tanto del video y pidió a “cualquier persona con fotos o videos relacionados que se comunique con el FBI”. La familia de Robinson se comunicó con la oficina del FBI en Charlotte para obtener ayuda en la investigación.

Según Rolling Stone, la policía de Cabo San Lucas está investigando la muerte de Robinson como un “asunto criminal aislado”. El Departamento de Estado de EE. UU. dijo en un comunicado: “Estamos al tanto de estos reportes. Proteger el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de nuestras principales prioridades. Por respeto a la privacidad de los involucrados, no tenemos más comentarios en este momento”.

Los padres de Robinson le dijeron a WBTV que los amigos de su hija primero dijeron que murió de intoxicación por alcohol después de no sentirse bien. Pero el informe de la autopsia mostró una causa de muerte diferente para Robinson. “Después de que dijeron que era una intoxicación por alcohol, recibimos el informe de la autopsia el jueves y decía que se había roto el cuello y que tenía un espasmo en la espalda, había una grieta, la médula espinal estaba rota”, dijeron sus padres a la estación de noticias. “Eso lo llevó a otro nivel porque eso significaba que alguien la había atacado”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Shanquella Robinson y la investigación sobre su muerte en México:

1. El video muestra a Shanquella Robinson siendo golpeada por otra mujer en una habitación de hotel mientras un hombre dice: ‘Quella, ¿puedes al menos defenderte?’

Según la familia de Robinson, ella se fue de viaje a México con un grupo de amigos para celebrar un cumpleaños. El video fue grabado en una villa que el grupo alquiló, según WBTV. El video muestra a una mujer golpeando repetidamente a Robinson, que está desnuda, en la cabeza antes de que Robinson caiga al suelo. Se puede ver a la mujer pateando a Robinson.

Se podía escuchar a un hombre en el video diciendo: “Quella, ¿puedes al menos defenderte? Al menos algo”. Se puede ver a Robinson sentada en el suelo cerca de una cama mientras la otra mujer continúa golpeándola en la cara. Luego, la mujer le da un rodillazo a Robinson en la cabeza antes de darle varios golpes en la cabeza mientras alguien le dice a Robinson que se “levante”.

No quedó claro de inmediato qué condujo al ataque a Robinson o qué sucedió después de que terminó el video de 20 segundos. Se puede ver a Robinson tirada en el suelo cuando termina el video. De acuerdo con Queen City News, Robinson viajaba con seis amigos. Ellos llegaron el viernes y un chef privado les preparó la cena, según su familia.

“Ella me dijo que tenían un chef. Se estaban preparando para comer. Estaban comiendo tacos o una ensalada o algo, y dije: ‘Está bien. Te amo. Que tengas una buena noche y hablaré contigo mañana. Nunca volví a hablar con mi hija. Nunca regresó a casa”, dijo Salamondra Robinson a la estación de noticias.

El video del incidente en la villa fue enviado a Gerald Jackson de The North Carolina Beat. Él escribió en su sitio de noticias que la familia le dio permiso para compartir el video. El padre de Robinson le dijo a Jackson: “¿Cómo pudieron hacerle esto a mi bebé? Todos necesitan estar en la cárcel ahora mismo en México y no deberían haberlos dejado ir”.

2. Una autopsia determinó que la causa de muerte de Shanquella Robinson fue “una lesión grave de la médula espinal y una luxación del atlas”

Play

New Video Shows Alleged Fight, FBI Looking Into Charlotte Woman’s Death In Mexico Shanquella Robinson's family says that a video circulating on social media shows her being attacked in a hotel room. Read more here: bit.ly/3GmVM1a 2022-11-17T04:24:15Z

Salamondra Robinson, la madre de Shanquella Robinson, le dijo a WBTV que ella “habló con ella el viernes por la noche, estaba cenando y nunca volvió a hablar con ella”. El sábado por la noche, ellos llamaron y dijeron ella que no se sentía bien y que iban a llamar a un médico. Y cuando llamaron, el médico aún no había llegado, pero dijeron que ella tenía una intoxicación por alcohol.

Ella le dijo a Queen City News: “Ellos dijeron que ella no se sentía bien. Ella tuvo intoxicación por alcohol. Ellos no pudieron tomarle el pulso. Cada una de las personas que estaban allí con ella contaban historias diferentes”.

La autopsia determinó que Robinson murió de una “lesión severa de la médula espinal y luxación del atlas”, según informa la estación de noticias. Salamondra Robinson le dijo a Queen City News: “Cuando llegó la autopsia, ellos dijeron que no tenía nada que ver con el alcohol. (Ellos) dijeron que ella tenía el cuello roto y la columna vertebral en la espalda estaba rota. La habían golpeado”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le dijo a The Daily Beast durante el 17 de noviembre que Robinson murió alrededor de las 6:15 PM del 29 de octubre y añadieron en un comunicado:

Agentes Estatales de Investigación Criminal acudieron al lugar donde se realizó la investigación inicial bajo los protocolos correspondientes. Peritos de la Dirección de Servicios Especializados realizaron el diligenciamiento del local en busca de indicios que deban ser incluidos dentro del expediente de investigación. La PGJE mantendrá el liderazgo de la investigación con el fin de recabar más pruebas y lograr un esclarecimiento certero de los hechos, sin descartar hipótesis alguna.

De acuerdo con Queen City News, el certificado de defunción mencionaba que Robinson había sido “encontrada inconsciente” en la sala de estar de la villa, y un médico intentó reanimarla con resucitación cardiopulmonar, pero no pudo. La autopsia no menciona intoxicación por alcohol o intoxicación, informa la estación de noticias.

Según Rolling Stone, el grupo se alojaba en Villa Linda 32, propiedad de Cabovillas.com. La compañía le dijo a Rolling Stone: “Según una investigación realizada por autoridades locales en Baja California Sur, nos entristece confirmar la muerte de una viajera que visitó el destino. Según la investigación, la víctima ha sido identificada como Shanquella Robinson y el incidente parece haber afectado a personas privadas que viajaban juntas”.

La compañía agregó: “Estamos trabajando diligentemente para determinar los hechos que rodearon este incidente, que actualmente se investiga como un asunto criminal aislado que involucró a huéspedes en una villa privada ubicada en Los Cabos. Las autoridades locales de seguridad pública pondrán a disposición información adicional cuando se complete la investigación”.

3. Robinson dirigió un negocio de trenzado de cabello y estudió en la Universidad Estatal de Winston-Salem

De acuerdo con su Instagram, Robinson dirigía un negocio de trenzado de cabello para niños llamado The Exquisite Kids, y también una boutique para mujeres llamada The Exquisite Boutique.

En Facebook, Robinson dijo que estudió en la Universidad Estatal Winston-Sale y asistió a la Escuela Secundaria West Charlotte. En su Instagram, publicó fotos que mostraban sus viajes y escribió en el título de una foto: “Sin esfuerzo, simplemente viviendo libremente 🌴”.

La hermana de Robinson, Quilla Long, escribió en Facebook: “Incluso en la muerte, ella los presiona… Mira cómo ella saca a la ciudad”.

4. La madre de Robinson dice que ella “tenía un corazón de oro”

Play

Video in Cabo: Fight where Charlotte woman turned up dead The family has confirmed to Queen City News the woman in the video getting punched and kicked is Shanquella Robinson; she died from a severe spinal cord injury, according to her death certificate. Thanks for stopping by Queen City News' YouTube channel! We’re proud to bring you local stories, breaking news, in-depth investigations, Charlotte-area weather,… 2022-11-17T03:53:32Z

La madre de Robinson le dijo a Queen City News: “Ella tenía un corazón de oro. Ella amaba a todos, y casi todos la amaban a ella”. La familia de Robinson dijo que pagó $6.000 para que su cuerpo volviera a Carolina del Norte durante el 10 de noviembre y que se planeó un funeral para el 19 de noviembre.

Su padre, Bernard Robinson, le dijo a WBTV: “Todo lo que he estado haciendo es llorar tratando de descubrir qué sucedió. Ni siquiera puedo ser abuelo, ni siquiera puedo acompañarla por el pasillo, se ha ido”.

La hermana de Robinson escribió en una campaña de GoFundMe: “Mi nombre es Tequila Long, la hermana de Shanquella Robinson. Mi hermosa hermana #ShanquellaRobinson, recientemente se fue de viaje a Cabo, México, con personas que creía que eran sus amigos. Durante este viaje, ella fue encontrada muerta. Sus amigos afirmaron que murió de intoxicación por alcohol, pero el certificado de defunción del gobierno mexicano contradice esta afirmación, ya que revela un cuello roto y una columna rota y un momento de la muerte que es 15 minutos después de que sufrió estas lesiones”.

Agregó: “El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirmaba que ‘no hay evidencia clara de juego sucio’. Sin embargo, circula un video de una mujer atacando violentamente a Shanquella. Esta declaración es inaceptable, y estamos más que devastados. Seguimos luchando por la verdad. Enfrentamos una tremenda carga financiera inesperada y mucho dolor mientras nos preparamos para enterrar a mi hermana. Cualquier apoyo que pueda aportar a estos gastos es muy apreciado. Gracias de antemano por todo su apoyo”.

5. Un amigo que dice que llegó un día después de la muerte de Robinson dice que los demás en el viaje le dijeron que “Quella estaba enferma”

Los seis amigos que hicieron el viaje con Robinson han sido identificados en las redes sociales y se han enfrentado al escrutinio de los usuarios de las redes sociales después de que el video se volviera viral y se extendieran las preguntas sobre su muerte.

Un amigo, Nazeer Wiggins, publicó un video en línea en un esfuerzo por limpiar su nombre, según The Neighborhood Talk, que volvió a publicar el video en Instagram.

Wiggins dijo en el video que no sabía sobre el ataque en la habitación del hotel. Él dijo que llegó a Cabo un día después y sus amigos le dijeron “que Quella estaba enferma y que mostraba signos de intoxicación por alcohol”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.