Colombiano en EE.UU. pide visa para familiares de su esposa con cáncer terminal

Una pareja de esposos colombianos que migraron a los Estados Unidos que atraviesa un drama familiar, y hoy piden a las autoridades colombianas y de Norteamérica tramitar para sus familiares en Colombia una visa humanitaria que les permita acompañarlos en el duro momento por el que pasan.

La familia Vega Durán residen en California y están pasando por un momento difícil, a Paula le queda 1 mes de vida y su esposo Sergio Vega pide urgente la visa humanitaria para sus familiares, Paula quiere despedirse de sus seres queridos. @CancilleriaCol, @petrogustavo SOS pic.twitter.com/Rif0ac7Le6 — Octavio Cardona (@jcardonaleon) January 9, 2023

Sergio Vega, un exfutbolista y su esposa Paula Durán de 27 años, oriundos de Huila y residentes en el estado de California, viven en Estados Unidos junto a sus dos pequeñas hijas de 9 y 4 años de edad, y hace poco le dieron la bienvenida a su tercer hijo, pero con el nacimiento del pequeño vino una mala noticia para la familia: la joven madre padecía de un cáncer terminal de estómago y de cerebro.

Un embarazo que destapó una grave enfermedad

Esta familia oriunda del Huila residentes en California, necesita de nuestra ayuda, pero sobre todo, del Gobierno Nacional @infopresidencia @CancilleriaCol .

A Paula le queda un mes de vida y a sus padres y a los de su esposo, Sergio Vega, les negaron la visa de emergencia. pic.twitter.com/thNQqaSWvr — Sofy Casas (@SofyCasas_) January 8, 2023

Explica Sergio, su esposo, que todo el embarazo comenzó de manera normal, sin ninguna complicación, pero que en la semana 34 su pareja experimentó fuertes dolores de cabeza, mareo y vomito. Cuenta que ya para el día lunes 28 de noviembre del año pasado, todo se salió de la normalidad, que su esposa estaba inconsciente, como un vegetal, y tuvieron que dirigirse a emergencias en donde los profesionales procedieron a hacerle una serie de exámenes para determinar lo que estaba pasando con ella.

“La llevé por urgencia al hospital de Martínez y pues le hicieron estudios pertinentes y a las 11 de la noche nos dicen que ella tiene un tumor en el cerebro”, narró. “Inmediatamente nos trasladaron a este hospital en Walnut Creek, John Muir, le realizaron los diferentes estudios médicos y fue cuando a las 11 de la mañana decidieron hacerle la cesárea, que fue cuando nació la luz de esperanza: Juan José”, agregó.

#LaÚltima 😥 Sergio Vega y su familia viven un viacrucis en Estados Unidos. Su esposa padece un cáncer en etapa terminal y necesita una visa humanitaria para que sus familiares puedan viajar a acompañarla en sus últimos días. @CancilleriaCol Lea más 👀👉https://t.co/3QKKrSms6k pic.twitter.com/HuuNTGYvgL — La Última (@Laltima8) January 7, 2023

Al siguiente día, Paula de nuevo ingresó al quirófano esta vez para extirparle el tumor, pero desde entonces su estado de salud empeoró más, y aún se encuentra hospitalizada bajo un diagnóstico poco esperanzador, en donde los médicos aducen pocas posibilidades de vida, ya que la metástasis de la cáncer afecto otros órganos de su cuerpo.

“Ya estaba en etapa cuatro, ya había hecho metástasis en diferentes órganos del cuerpo y ese día fue muy triste porque nos dijeron que era un cáncer que no tenía cura”, dijo Sergio. “Si se realizaban los diferentes procedimientos que los médicos decían, le daban de 12 a 18 meses de vida y pues para nosotros fue algo que nos partió el alma”, añadió.

¡Colombiano en Estados Unidos pide visa humanitaria para que su esposa pueda pasar sus últimos días de vida con sus padres! La petición la hace Sergio Vega para su esposa Paula Durán, de 27 años quien padece de cáncer de cerebro y de estómago y a quien los médicos la desahuciaron pic.twitter.com/OVUxkdL3uL — Última Hora Col (@ultimahorapp) January 8, 2023

Se ha iniciado una recolección de fondos para la familia Vega Durán. Si desea ayudar, puede hacerlo por medio de la Cuenta Bancolombia

45560536911 Ahorros

Eduardo Vega Bahamon

Cc: 12.133.172 O por medio de Zelle número 9259563613

Sergio Balaguera

Petición de una visa humanitaria

Sergio ante esta situación, está solicitando al gobierno colombiano, interceda por ellos para que la embajada de los Estados Unidos, tramite de manera rápida una visa humanitaria para que la familia de Paula y la de él puedan viajar hasta California, apoyarlos en estos momentos tan difíciles, y que puedan acompañar a Paula en sus últimos momentos de vida, ya que su estado es tan grave que no les es permitido volar hasta Colombia para que ella pueda morir junto a los suyos.

La Cancillería colombiana ya se contactó con Sergio Vega, el colombiano que pide urgente una visa humanitaria para la familia de su esposa, quien fue diagnosticada con un agresivo cáncer cerebral. EE.UU. es quien tiene la última palabra Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/B1yPPdxuS8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 8, 2023

De acuerdo con el diario El Comercio, y según contó Vega, a Paula le dieron un mes de vida.

“Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, medicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, dijo el hombre.

“Nos dijeron que no podíamos volar, que si ella lo hacía, con la presión de la altura el cerebro se le inflamaba y eso le podía ocasionar una hernia y morir”, explicó Sergio.

Cancillería Colombiana, extiende ayuda a la familia de Paula Durán

En diálogo con Noticias Caracol, Sergio Vega cuenta por qué él y su esposa, Paula Durán, se fueron de Colombia y revela cómo ha sido su vida en California, Estados Unidos Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/Rc5iQBfWUL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 8, 2023

La madre de la joven, Gloria Camargo pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro, ayudarlos a viajar a Estados Unidos con un visado humanitario, por lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se informó que por instrucciones del canciller Álvaro Leyva Duran, se estaba agilizando todo el trámite legal.

“De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”, señalada el comunicado.

Agregaron que seguirán “acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad”.

De igual manera lamentaron la situación por la que está atravesando la joven colombiana y señalaron que se hará “todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres”, informó Caracol.

“Desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller @AlvaroLeyva, @CancilleriaCol ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la Dir. de Asuntos Consulares”, se lee en un tuit de la Cancillería Colombiana.

El comunicado continúa:

“De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán. Seguiremos acompañando a Paula, Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad. Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres”.

Seguiremos acompañando a Paula, Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad.

Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 9, 2023

La familia de Paula y su esposo esperan que toda la gestión se haga de manera oportuna, y que ellos puedan acompañar a su familiar en estos últimos momentos de existencia, y que no sea demasiado tarde cuando obtengan una respuesta.

“Hay una familia de cinco seres humanos que simplemente quiere aprovechar cada segundo de su vida al lado de ese ser amado que es mi esposa, esa madre, esa hija, esa hermana”, dijo Sergio Vega, esposo de Paula Durán.

La fe de Sergio Vega nos recuerda que no es el por qué sino el para qué. Que sea el momento de unirnos en humanidad y oración para que Dios todo poderoso conceda la petición y ante todo el milagro para Paula, Sergio y su familia. #sergiovega #visahumanitaria #Milagro pic.twitter.com/lpoxXejYVy — Germán “CHICHO” Rodríguez (@ChichoRodrigue_) January 9, 2023

LEER MÁS: Lynnette Hardaway: Reconocida youtuber pro-Trump falleció a la edad de 51 años