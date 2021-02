Senado absuelve a Trump en juicio por disturbios en el Capitolio: ¿Cómo fue la votación?

Los ojos de Estados Unidos y del resto del mundo estaban puestos en el juicio político que se adelantaba contra el expresidente Donald Trump, en relación con su presunta incitación el pasado 6 de enero que terminó con un violento asalto al Capitolio, pero este sábado 13 de febrero, el exmandatario se anotó un triunfo, tras ser absuelto nuevamente por el Senado.

La Cámara Alta, que actualmente cuenta con mayoría demócrata, no logró ponerse de acuerdo para responsabilizar a Trump de los violentos hechos en el Capitolio, que dejaron varios muertos y heridos, y por el contrario el expresidente salió victorioso.

Así lo reportaron medios como CNN, que siguieron paso a paso la votación en el juicio contra Trump, que aunque mostró una mayoría a favor de culpar al expresidente, al final no logró que las dos terceras partes del Senado se manifestaran contra el republicano.

The outcome was clear before a final verdict was rendered, as Republicans in a Senate still bruised from the most violent attack on the Capitol in two centuries banded together to reject the charge that Donald Trump incited a riot on Jan. 6. https://t.co/yJdudNptAS pic.twitter.com/7QktR1D62d

En total, 57 senadores votaron para condenar a Trump, lo que lo hubiese inhabilitado de volver a aspirar a un cargo de elección pública, y 43 lo declararon inocente de las acusaciones.

La Constitución exige que para proceder con una condena de culpabilidad, debe contarse con el respaldo de 67 votos, es decir que faltaron 10 para condenar a Trump.

El Senado absuelve al expresidente Donald Trump de incitar a los disturbios en el Capitolio de EEUUSe le juzgaba por insurrección por el asalto al Capitolio del 6 de enero con el que sus seguidores pretendían boicotear la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden

Todos los demócratas (50) dieron su voto de culpabilidad hacia Donald Trump, además de 7 senadores republicanos que se sumaron a la voz de responsabilizarlo por los disturbios del Capitolio.

Caos y violencia en el Capitolio por la irrupción de los seguidores de Trump | Noticias TelemundoUsando vallas de contención de la policía, manifestantes escalaron las paredes del Capitolio; algunos lograron acceder ilegalmente al recinto de la Cámara Baja, donde se sacaron fotos con disfraces y enarbolaron banderas de la campaña de Trump.

La defensa de Trump, bajo el abogado Michael van der Veen, no solo mencionó que el proceder de los demócratas, quienes levantaron las acusaciones contra Trump, era inconstitucional, sino que además calificaron al partido del actual mandatario, Joe Biden de ser hipócrita y tener otras motivaciones para responsabilizar a Trump.

CNN destacó que Trump ha sido el único presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar dos juicios de destitución, y uno de ellos ya habiendo dejado el poder.

El Senado absuelve a Trump en su segundo juicio políticoEn total 57 senadores votaron a favor de declararlo culpable (siete republicanos), para lo que se necesitaban 67 votos. Así concluyó el juicio político en el que el expresidente era acusado de incitar el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

El New York Times se pronunció sobre la absolución de Trump y tras revelar la noticia acusó a los republicanos de haberse amangualado para salvar el pellejo del exmandatario.

“El resultado fue claro antes de que se diera un veredicto final, ya que los republicanos en un Senado aún magullados por el ataque más violento al Capitolio en dos siglos se unieron para rechazar la acusación de que Donald Trump incitó a un motín el 6 de enero”, dijo el citado medio.

Los senadores republicanos que emitieron un voto de culpabilidad para responsabilizar a Trump fueron: Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Richard M. Burr, Patrick J. Toomey, Bill Cassidy y Ben Sasse.

Tras la absolución de Trump, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, manifestó su molestia y criticó a los republicanos que respaldaron al expresidente por no defender la justicia.

5 years ago—Republican Senators warned what would become of their party if Trump became their nominee.

5 years later—Trump tried to overturn the results of an election and provoked an assault on our government.

And well over half of Senate Republicans decided to condone it.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 13, 2021