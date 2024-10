Rescatan a seis colombianas reportadas como desaparecidas en México

Seis colombianas reportadas por sus familias como desaparecidas en México fueron encontradas sanas y salvas por las autoridades de este país, así lo confirmó el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras se encontraba en el acto de posesión de su homóloga en este país, la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Infobae.

“Han sido rescatadas en un operativo de equipos especializados las seis jóvenes de Medellín, que habían desaparecido en el puerto de Veracruz, México”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Por la rapidez y diligencia con que actuaron los miembros de la Fiscalía mexicana, el cónsul colombiano en este país, Andrés Hernández, expresó su gratitud hacia la Fiscal Verónica Hernández por dar prioridad a este caso.

El funcionario además dijo que las jóvenes serán asistidas por el gobierno colombiano hasta que estén es sus respectivos hogares.

¿Eran víctimas de trata de personas?

Yarlín Giraldo, de Medellín, Sofía Velásquez Giraldo, de Dosquebradas (Risaralda), Michell Daniela Morales, quien ya vivía en México desde hace tres años, Derlys Dayana Paneso Taborda, de Medellín, Marianyeli Michell Chacón, de Cúcuta y Layma Argenis Parra Cerquera, de Bogotá, fueron las jóvenes que con la ilusión de un trabajo como modelos de protocolo, fueron contactadas por una mujer para que viajaran a México desde el 19 de septiembre hasta el 25 del mismo mes, día en que debían retornar a Colombia, según Infobae.

Sin embargo las familias de estas mujeres perdieron todo rastro de ellas, y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien, haciendo público su drama.

“Ella la busca para un trabajo en una agencia de modelaje, para eventos con mujeres de otras ciudades. Ellas salieron el día 22, con vuelo de regreso a Colombia, pero perdimos contacto con ellas al miércoles (25 de septiembre) y nosotros sospechamos que las tienen encerradas y están abusando de ellas”, indicó un familiar de Derlys Dayana Paneso a El Colombiano al momento de hacer la denuncia de la desaparición.

Según familiares las colombianas fueron recibidas en México por una mujer identificada como Lili Daniela, quien les afirmó que unos delincuentes tenían a las jóvenes, que les habían quitado sus documentos, celulares y pasaportes, y que luego la usaron como intermediaria para contactarlos y exigirles un pago de $100.000 dólares, (420 millones de pesos) por su rescate.

“A mí los secuestradores me llamaron hace un rato y me han estado llamando, pidiendo dinero para liberarlas. No les están haciendo nada, todas están bien. Solamente están pidiendo dinero”, se escucha que dice la mujer en la llamada, según El Tiempo.

Este caso levantó sospechas de una posible trata de personas ya que el hermano de una de las jóvenes manifestó que en la última comunicación que sostuvo con su hermana ella le dijo que “no podía hablar” y que “todas las circunstancias habían cambiado”.

Operativo de rescate

Autoridades de la Policía Ministerial y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro llegaron hasta una vivienda ubicada en la avenida Vía Muerta, esquina con Michoacán, en donde encontraron a las jóvenes sanas.

“Se supo que allí eran sometidas a abusos y a trabajos forzados. Se llevó a cabo un operativo policial en la colonia Las Vegas, del municipio de Boca del Río, logrando la liberación de las víctimas”, anunció de inmediato la Fiscalía General del Estado de Veracruz, según MSN.

Informó Tele Antioquia, que de acuerdo con fuentes ministeriales tras algunos allanamientos, hombres armados las habrían tratado de sacar en vehículos, pero al percatarse de que en la zona había retenes de las autoridades decidieron abandonarlas, hacia el mediodía, en la colonia María C. Rojas.

Allí, tras pedir ayuda a los vecinos que se comunicaron con la Policía, las jóvenes siguieron caminando hasta la calle Lázaro Cárdenas donde fueron halladas por las autoridades.

¿Funcionaria de México estaría tras el secuestro de las colombianas?

Yessica Anahí Ramírez Marín, esta en la mira de la fiscalía mexicana por su presunta complicidad en el secuestro de las seis colombianas. De acuerdo con Tele Antioquia, Ramírez Marín, que se hacía llamar Lilith, sería la mujer que posaba como dueña de una agencia de modelaje y fue quien, con engaños, logró que las seis colombianas viajaran hasta ese país para trabajar como modelos. Ella, aparentemente, sería la que pagó tanto los pasaportes como los tiquetes aéreos de varias de las jóvenes.

Pero al llegar a esa ciudad les habría quitado los documentos hasta tanto no pagaran la deuda que adquirieron con ella, sin embargo, la historia tomó otro matiz cuando desde el pasado 24 de septiembre las jóvenes se comunicaron con sus familias diciéndoles que tenían miedo y que se sentían en peligro.

Fue allí donde algunas de ellas decidieron tomarle fotografías a sus documentos y a la dirección de la casa donde, después de ese día, permanecieron secuestradas.

Esos documentos ahora son de suma importancia para las autoridades mexicanas pues se pudo establecer que la mujer tenía una identificación en la que supuestamente sería parte del Servicio Social de la Secretaría de Gobierno del Centro Integral de Justicia para Mujeres (Cejum), entidad encargada, junto con varias dependencias gubernamentales, de ofrecer apoyo a mujeres víctimas de la violencia.

Se investiga, entonces, la veracidad del documento porque, de ser así, se podría demostrar una macabra alianza entre organizaciones criminales de trata de personas y funcionarios encargados de la protección de mujeres en esa ciudad, según Infobae.

