Reportaron el secuestro de 50 migrantes que viajaban desde México a Texas

Un bus con 50 migrantes y sus dos conductores, desapareció este lunes 15 de mayo de 2023, en la carretera federal 57 de México, entre los límites de San Luis Potosí con Nuevo León, así lo informó la Confederación Nacional de Transporte (CONATRAM), y las autoridades del país, según el portal Eje Central.

José Luis López Hernández, líder de CONATRAM en San Luis Potosí, señaló que el automotor afiliado a la empresa “Heva Tours”, desapareció el lunes 15 de mayo, cerca de las dos de la madrugada, cuando hacia la ruta Tapachula, Chiapas- Monterey, Nuevo León, justo en la población de San Pablo Matehuala, y en lo que se conoce como “el tramo del terror”, informó Dallas News.

➡️ Se intensifica la búsqueda de unos 50 migrantes que desaparecen mientras iban en un bus en una carretera mexicana. ➡️ Analizan posible secuestro. Informa Eduardo Meléndez pic.twitter.com/mLlWDFROd0 — Univision Noticias (@UniNoticias) May 17, 2023

“Se lo robaron a las dos de la mañana, se desapareció en el tramo de El Huizache a Matehuala, en el poblado San Pablo allí lo metieron por un lapso de treinta minutos… posteriormente el autobús apareció en Los Medina, ya en el estado de Nuevo León, pero apareció sólo”, dio a conocer el Vicepresidente de la Zona II de la CONATRAM, según cita el medio Tele Diario.

López Hernández, señaló que los ocupantes del bus eran personas migrantes del Salvador y Venezuela que se dirigían hacia Texas, Estados Unidos, y que lo más probable es que fueran secuestrados por sicarios a la orden del Cartel de Golfo, pues dijo que el empresario transportador de Tlaxcala recibió una llamada en el que le pedían un rescate de $1,500 dólares por persona, pero que él les había dicho que no tenía todo ese monto de dinero y que solo podía darles lo recaudado en ese flete, pero que ya no volvió a recibir ninguna otra llamada”.

🇲🇽 Hallan a nueve que lograron escapar: ¿qué se sabe del secuestro de 50 migrantes en una carretera de México?https://t.co/HpDpxKbJGg — Univision Noticias (@UniNoticias) May 17, 2023

“Después de esa llamada, ya no han vuelto a llamar. Ninguna autoridad se ha comunicado con él, nada más puso su denuncia en el 911, y es todo lo que se ha tenido, es por medio mío que he estado avisando a las autoridades, pero las autoridades no se han comunicado con el transportista, ayer que hablé a Guardia Nacional no sabían nada”, añadió. “Hasta ahorita no he visto las patrullas nuevas, de los carros de lujo, los camaros y mustangs, no los he visto”, según Tele Diario.

Bus aparece sin ocupantes

📌La "ruta del terror" de la Carretera 57, cerca de Matehuala, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León, suma un nuevo secuestro de migrantes.https://t.co/f3EXnW0HNH — REFORMA (@Reforma) May 17, 2023

Para el día martes en horas de la noche, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió un comunicado en el que informó de la aparición del bus, informando que junto con el Estado de Nuevo León investigaban sobre el hallazgo del automotor y de la ubicación de sus pasajeros.

“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), así como otras autoridades potosinas, se encuentran colaborando con el Estado de Nuevo León, respecto al hallazgo de un camión de pasajeros encontrado en territorio neolonés, y puesto a disposición en el municipio de Galeana, de la misma Entidad norteña. Durante el transcurso de este día, martes 16 de mayo, autoridades regiomontanas informaron a sus colegas de San Luis Potosí que había sido encontrada tal unidad, que al parecer transportaba personas migrantes. Desde ese momento, se estableció una comunicación estrecha y la debida coordinacion entre corporaciones municipales, estatales, y federales, a fin de esclarecer los hechos. Aunque el suceso ocurrió en Nuevo León, hoy las diversas corporaciones potosinas están al pendiente para brindar información y el apoyo que sea necesario”, refiere el comunicado.

Sin embargo, las autoridades estatales no mencionan nada de un posible secuestro ni del paradero de los pasajeros.

En un segundo comunicado la FGESLP escribió:

“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), así como diversas autoridades de seguridad del estado, se encuentran colaborando con recorridos de búsqueda en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, donde presuntamente desaparecieron 50 pasajeros migrantes y dos choferes de un autobús particular. En entrevista para medios nacionales, el Fiscal General, José Luis Ruiz Contreras precisó que, en colaboración, se inició una investigación a partir del hallazgo de un autobús de la empresa EvaTours, que se encontró en el municipio de Galeana, perteneciente al estado de Nuevo León; también aclaró que no hay una denuncia formal de los dueños, sobre un hecho ocurrido en el estado de San Luis Potosí, pero se trabaja en cooperación con el estado vecino para la localización de las personas migrantes. “El autobús fue localizado en el municipio del estado de Nuevo León, en donde la Guardia Nacional lo asegura y a partir de allí tenemos esta noticia respecto a la desaparición y posible secuestro de 50 supuestos migrantes y los dos choferes que tripulaban abordo del autobús” expuso. Durante el transcurso del martes, se estableció una estrecha y debida coordinación entre corporaciones municipales, estatales, y federales, a fin de esclarecer el suceso, además la Fiscalía General potosina se mantiene atenta al levantamiento de indicios y datos que el estado de Nuevo León realice con el autobús, para saber la procedencia de todos los pasajeros, entre otros datos. “Estamos colaborando, realizando los recorridos en ese tramo donde presuntamente desapareció, en límites con Nuevo León, y colaborando con aquel estado con la finalidad de que se hagan las pruebas correspondientes en el autobús donde se recaban los indicios y se formalice la incorporación de datos novedosos como cuántas personas eran, de qué nacionalidad, el sexo, con la finalidad de ubicar y dar con su paradero de manera inmediata, nosotros estamos haciendo lo conducente en colaboración con el estado de Nuevo León” expuso. Adicional a esto, la Fiscalía General solicitó el apoyo del Instituto de Migración federal para que los migrantes que entren con un permiso de tránsito en el país, puedan tener un acompañamiento en su recorrido por todo México. Finalmente señaló que un grupo de personas encontradas en Nuevo León, refieren que fueron cautivas en un domicilio de Doctor Arroyo Nuevo León. Pero, por lo pronto, se está trabajando en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública de Nuevo León, que ayer generó un reporte donde fueron localizados nueve personas, y se esta verificando esa información con la finalidad de generar líneas de investigación”.

▶️ En SLP se denuncia el secuestro de 50 migrantes sobre la carretera federal 57 La camioneta en la que viajaban se dirigía a Monterrey 📺 La información con @pedrogamboamr pic.twitter.com/NGKZp9urk2 — Milenio (@Milenio) May 17, 2023

No obstante, CNN en Español informa, que al respecto, el Secretario de Seguridad del estado de Nuevo León, Gerardo Palacios, afirmó en su cuenta de Twitter que algunas personas extranjeras que las autoridades lograron localizar confirmaron la versión del secuestro tras escapar de sus presuntos captores.

“De este lado, la policía estatal Fuerza Civil ha logrado localizar a cielo abierto y auxiliar a varias personas extranjeras que en primeras entrevistas confirman esta información (el lugar de los hechos) y quienes habrían logrado ponerse a salvo escapando de sus captores y saliendo de San Luis internándose en territorio de Nuevo León”, escribió.

Nos confirma la Guardia Nacional que los hechos donde personas que viajaban en un autobús y habrían sido privadas de la libertad ocurrieron en territorio del estado de San Luis Potosí. De este lado, la policía estatal Fuerza Civil ha logrado localizar a cielo abierto y auxiliar a… — Gerardo Palacios (@GerardoPPmanes) May 17, 2023

Las personas encontradas por la Fuerza Civil fueron seis hombres que estaban pidiendo auxilio, cerca de las 16:40 horas, y más tarde otras tres más fueron ubicadas. Sus edades oscilan entre los 18 y 35 años, así lo dio a conocer a través de la página de Facebook La Secretaria de Seguridad de Nuevo León. “Estos pertenecían al grupo de personas que habían sido privadas de la libertad en territorio del estado de San Luis Potosí”, puntualizó la secretaría de Seguridad del estado mexicano de Nuevo León, de acuerdo con Univisión.

¿Policía y alcalde de Matehuala asociados con la delincuencia?

172 migrantes han sido rescatados en México, según datos que publicó la organización Alto al Secuestro. Justo hoy, al menos 50 migrantes y 2 operadores de un camión desaparecieron en #Matehuala, San Luis Potosí, informó la Fiscalía estatal. pic.twitter.com/Rjvce9Zcz0 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 17, 2023

Este secuestro se anexa al que se presentó a mediados del mes de abril, en donde otro grupo de migrantes centroamericanos que transitaban por Matehuala fueron secuestrados, en un hecho que dejo al descubierto una red de trata de personas que involucro al Jefe de Policía de la localidad, y quien se encuentra en prisión preventiva mientras se adelantan las investigaciones.

La Fiscalía de San Luis Potosí, también investiga al alcalde de Matehuala por sus posibles vínculos con el cartel, al quedar expuesto en las redes sociales ante la ciudadanía por unos audios que lo comprometen con el grupo delincuencial.

“Porque yo te digo, yo soy transparente y yo jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está”, se escucha decir al alcalde de Matehuala en San Luis Potosí, Iván Estrada Guzmán, en un polémico audio que circuló la tarde del pasado miércoles 4 de mayo en redes sociales, según InfoBae.

Además de sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada, a Iván Estrada Guzmán se le escucha preocupado por fortalecer la relación ya que, asegura, están por enfrentar un año agitado en cuestiones políticas.

Se reportó el secuestro de 50 migrantes centroamericanos y 2 conductores, que viajaban sobre la carretera federal 57 en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. #EnPunto con @enrique_acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/rTdCV9ef6B — NMás (@nmas) May 17, 2023

“Este año viene más, yo me voy por el 50, ¿Por qué? Porque viene el político y yo tengo que entregar, tratar de recuperar lo que no recuperé […] pero eso me vale verg* sólo yo”, se le escucha mencionar al militante del Partido Acción Nacional (PAN) en una segunda grabación difundida en redes sociales.

De este modo y según información de medios de comunicación locales como Código San Luis, Iván Estrada Guzmán estaría utilizando su posición de poder dentro del gobierno municipal de Matehuala para encubrir y permitir la comisión de hechos delictivos de los grupos de crimen organizado que operan en la zona del Altiplano Potosino, informó InfoBae.

LEER MÁS: Beau Wilson: Identifican al autor del tiroteo Farmington