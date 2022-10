Hombre mató a su esposa embarazada y lo reportó como un suicidio: Scott Purk

Scott Purk tenía 22 años cuando llamó al 911 y le dijo a la policía y a los paramédicos que encontró a su esposa Margaret “Meg” Purk ahorcada en su apartamento. Él dijo que le cortó la cuerda y le dio reanimación cardiopulmonar, pero la mujer embarazada de nueve meses murió.

La muerte de Meg fue declarada inicialmente como un suicidio

Meg Purk, de 24 años, iba a dar a luz a los pocos días cuando su esposo Scott le dijo a la policía que la encontró colgada de una cuerda en la escalera del segundo piso de su apartamento. Según el diario Akron Beacon Journal, él le dijo a la policía que estaba en la bañera alrededor de las 11:00 AM cuando vio a su esposa pasar por la puerta del baño. Luego, unos cinco minutos después, la encontró colgando de la barandilla. Él dijo que cortó la cuerda y comenzó a intentar reanimación mientras esperaba que llegaran los paramédicos.

En los registros judiciales de la época, el doctor Roberto Ruiz, de quien el Beacon Journal informó que nunca recibió capacitación en patología forense, concluyó que Meg murió de insuficiencia cardíaca/pulmonar por asfixia y que el feto murió antes de que se pudieran realizar los procedimientos hospitalarios. Ruiz enumeró el suicidio en el certificado de defunción y dijo que Meg tenía “problemas emocionales” y había “intentado suicidarse en [el] pasado”.

Sin embargo, los detectives de la policía de Akron indicaron que había “conflictos” en la historia de Scott Purk, incluido que Meg había dejado una nota de suicidio que la policía nunca pudo localizar.

25 años después, el cuerpo de Meg fue exhumado después de que la segunda esposa de Scott y sus dos hijos estuvieran involucrados en un incendio en una casa

En 2011, la casa de Scott en Stow, Ohio, se incendió a las 3:00 AM. Su segunda esposa, Tammy, su hija de 16 años y su hijo de 12 años, estaban en la casa, pero todos lograron escapar a salvo. En la escena, el entonces sargento Ken Mifflin, quien también era el investigador principal de la muerte de Meg, estaba hablando con Scott sobre el incendio, y lo que Scott comenzó a decirle despertó sus sospechas.

“Estábamos hablando de lo que había hecho durante todo el día del incendio porque había ocurrido en las primeras horas de la mañana. Una vez que terminó con eso, comenzó a salirse de la tangente en todo tipo de cosas”, dijo Mifflin, y agregó que Scott comenzó a hablar sobre el suicidio de Meg. “Simplemente lo mencionó, lo tiró por ahí. Me sorprendió mucho y simplemente despegó a partir de ahí”.

Mifflin siempre había sentido que la muerte de Meg era sospechosa, así que mientras investigaba el incendio de la casa como posible incendio provocado, también comenzó a investigar los informes originales.

“En pocas palabras, la investigación despegó de nuestra parte, básicamente, donde Akron la dejó”, dijo Mifflin al Beacon Journal. “Aunque se dictaminó que el caso fue un suicidio, había dudas dentro del Departamento de Policía de Akron de que realmente fuera un suicidio. Las indicaciones eran que probablemente hubo un homicidio, pero simplemente no tenían suficiente para acusarlo en ese momento”.

Entonces, el cuerpo de Meg fue exhumado y esta vez, el médico forense, el Dr. Dorothy E. Dean, patólogo forense, concluyó que Meg “murió por estrangulamiento con ligaduras en lugar de ahorcamiento autoinfligido”. La ligadura sospechosa era un cinturón.

Scott Purk fue sentenciado a 28 años por intento de asesinato de su segunda familia y cadena perpetua por la muerte de Meg

En 2013, Scott fue sentenciado a 28 años de prisión por un cargo de intento de homicidio agravado, tres cargos de incendio provocado agravado, un cargo de fraude de seguros, dos cargos de interrupción de los servicios públicos y dos cargos menores por poner en peligro a niños, de acuerdo con el diario Kent Record-Courier. Scott había prendido fuego a su propia casa y también a un dúplex cercano.

El detective Mifflin dijo en ese momento: “Se cree que el segundo incendio se inició para que pareciera que un pirómano en serie estaba en ese vecindario para quitarle sospechas al Sr. Purk”.

Tammy Purk también fue acusada inicialmente de los delitos, pero en 2012 se declaró culpable de obstruir la justicia y se retiraron todos los demás cargos. Ella fue sentenciada a seis meses de cárcel, los cuales fueron suspendidos.

Mientras Scott comenzaba a cumplir esta sentencia de 28 años, las autoridades reabrieron la investigación de la muerte de su primera esposa. Después de la segunda autopsia, Scott fue acusado de la muerte de Meg y, en 2015, un jurado lo declaró culpable de asesinato y manipulación de pruebas.

El juez de súplicas comunes del Condado de Summit, Todd McKenney, sentenció a Scott a cadena perpetua con derecho a libertad condicional en 18 años, de acuerdo con el Cleveland Plain Dealer. McKenney ordenó que la sentencia se ejecutara consecutivamente con su sentencia de 28 años, lo que significa que Scott no será elegible para libertad condicional hasta 2057.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.