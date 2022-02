VER: Comercial de Super Bowl de Scarlett Johansson y Colin Jost

El matrimonio de Hollywood entre Scarlett Johansson y Colin Jost son los protagonistas de un comercial de Super Bowl LVI de aparato de Amazon Alexa. Lo pueden ver a continuación.

El comercial see imaging cómo sería si Alexa leyera mentes





En el anuncio del dispositivo Alexa de Amazon, Johansson y Jost realizan sus actividades diarias, pero el anuncio imagina cómo se vería si Alexa pudiera leer sus mentes.

Por ejemplo, en un momento, Johansson le dice a Jost: “Me encanta que podamos dormir hasta tarde” mientras están acostados juntos en la cama y él hace una mueca y se da la vuelta. Así que Alexa dice: “Ordena un enjuague bucal de menta fresca. Extra fuerte”.

Alexa también atrapa a Johansson en una mentira sobre si es divertido hacer una escena de besos con un coprotagonista atractivo. Como ella insiste en que no lo es, Alexa comienza a tocar el éxito de Fleetwood Mac “Little Lies”.

“Hay algo bueno en el hecho de que nunca ha habido nada con ellos juntos”, dijo Claudine Cheever, vicepresidenta de marca global y marketing fijo de Amazon, a Variety en una entrevista. “Es un elemento misterioso: ¿cómo son juntos?”.

Cheever también reveló que tanto Johansson como Jost estaban “muy involucrados en la escritura de bromas” para el comercial.

“Las celebridades funcionan bien para nosotros cuando se burlan de sí mismas y están dispuestas a divertirse consigo mismas en lugar de simplemente presentarse y ser ellas mismas. Es algo en lo que siempre pensamos cuando hacemos el casting”, agregó Cheever.

Otros comerciales para el Super Bowl 2022 incluyen Budweiser Clydesdales, Charlie Puth y Megan Thee Stallion en un comercial de Flamin’ Hot Cheetos, Lindsay Lohan en un comercial de Planet Fitness, un comercial de Michelob Ultra con Serena Williams y Peyton Manning, Guy Fieri para Bud Light Seltzer, Jennifer Coolidge, Gwyneth Paltrow y Trevor Noah para UberEats, Snoop Dogg y Martha Stewart para Bic, Eugene Levy para Nissan, Pete Davidson en un comercial de Hellmann’s, Zendaya para Squarespace, un comercial de Busch Light con Kenny G, Arnold Schwarzenegger para BMW, Jason Sudeikis para TurboTax, Hannah Waddingham para Rakuten, Idris Elba para Booking.com, Anna Kendrick para Rocket Mortgage y Deion Sanders y su hijo Shedeur para el yogur Oikos.

La relación de Scarlett Johansson y Colin Jost





Scarlett Johansson on Colin Jost's Romantic Proposal

La actriz nominada al Premio Oscar y la estrella de “Saturday Night Live” han estado juntas desde mayo de 2017 cuando fueron vistas besándose en la fiesta posterior al final de “Saturday Night Live”, según People.

Hicieron pública su relación más tarde ese mismo año, luego se comprometieron en mayo de 2019, confirmó el publicista de Johansson al Associated Press. Se casaron en octubre de 2020; es el primer matrimonio de Jost y el tercero de Johansson. Anteriormente estuvo casada con el actor Ryan Reynolds y el dueño de la agencia de publicidad Romain Dauriac.

Johansson tiene una hija llamada Rose, de siete años, de su matrimonio con Dauriac, y ella y Jost dieron la bienvenida a un hijo, Cosmo, en agosto de 2021.

La cobertura previa al juego del Super Bowl 2022 se transmite desde la 1 p.m. a las 6:30 p. m. Este y de 10 a 15:30 horas. Horas del Pacífico en NBC. El juego comienza a las 6:30 p.m. Este y 3:30 p.m. Pacífico en NBC.

