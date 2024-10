Hombre torturó y electrocutó a su exesposa tras acusarla de infiel

En Michigan, este martes 1 de octubre de 2024, ante el Tribunal de justicia de Grand Rapids, un hombre se declaró culpable de torturar y electrocutar a su exesposa acusándola de ser infiel, así lo reportó el medio MLive.com.

Según The Mirror, en el primer día de juicio al hombre, identificado como Saul Lucio-Ipina, de 30 años de edad, se le adjudicaron los cargos de tortura con posible cadena perpetua, y de interferencia a testigos relacionados con dos incidente ocurridos en el año pasado dentro de la casa que compartía con su entonces pareja.

“Su intención era infligirle el mayor dolor y sufrimiento posible”, dijo la fiscal adjunta del condado de Kent, Angela Curtis, al jurado al comienzo del juicio de Saul Lucio Ipina. “Creo que este caso puede resultar difícil de escuchar para todos ustedes”, dijo Curtis al jurado.

Saul Lucio Ipina supuestamente ató a su esposa con un alambre una noche en su sótano, y luego usó cables puente para “electrificarla” durante horas, añadió la funcionaria.

En el desarrollo de la audiencia los fiscales enseñaron imágenes de video en los que la víctima narró por cerca de una hora todas las atrocidades a las que Saul Lucio Ipina la sometía creyendo que ella lo engañaba con otro hombre. La mujer enseñó al oficial de policía que la entrevistaba la violencia física a la que era sometida, mostrándole varios hematomas en su abdomen, brazos y cuello.

Al subir al estrado, la víctima precisó que la noche del 24 de marzo de 2023, Saul Lucio Ipina estaba bastante enfurecido por la supuesta “aventura” que ella tenía y que la obligo a ir al sótano de la casa en donde la ató a un columpio usado por lo niños para jugar, y que allí le colocó un alambre alrededor de los brazos, la espalda y en sus tobillos la sujeto con una correa metálica, para luego proceder a inflingirle descargas eléctricas mientras le hacía varias preguntas acerca de su infidelidad.

“No podía levantarme aunque quisiera y cada vez que respondía o no respondía una pregunta, él me electrocutaba”, testificó la mujer, según The Mirror.

La víctima dijo que fueron cinco largas horas de tortura, pero que finalmente el hombre se cansó y la libero. La mujer procedió con su testimonio y narró de otro incidente ocurrido tan solo dos meses antes del juicio, y en el que Saul Lucio Ipina de nuevo la hizo bajar al sótano y pararse en un balde, en donde la ató del cuello para colgarla a una viga del techo.

La víctima declaró que en cierto momento resbaló del balde y la cuerda comenzó a ajustarse lo que hizo que Saul Lucio Ipina interviniera para que no se ahorcara. Por el momento con el fin de proteger a la víctima, las autoridades no han revelado su identidad, pero se supo que la mujer ya está divorciada de Saul Lucio Ipina, aunque todavía figura con su apellido de casada.

Finalmente, Saul Lucio Ipina se encuentra detenido en la cárcel del condado de Kent con una fianza fijada en $500,000 dólares. El hombre espera su sentencia para el próximo 28 de octubre en el Tribunal de Circuito del Condado de Kent ante el juez George Quist, de acuerdo con Law and Crime News.

