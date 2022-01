Mujer es acusada de encerrar a su hijo en el baúl del carro porque tenía COVID: Sarah Beam

Sarah Beam es una maestra del área de Houston que puso a su hijo de 13 años en el maletero de su automóvil para llevarlo a hacerse una prueba de coronavirus, según los registros judiciales del condado de Harris. Beam, de 41 años, fue arrestada por la policía del Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks el 8 de enero de 2022 por un delito grave de poner en peligro a un niño, según muestran los registros judiciales. Beam estaba tratando de evitar una mayor exposición a su hijo al COVID-positivo, según documentos judiciales.

El incidente ocurrió el 3 de enero de 2022 en un sitio de pruebas COVID en el estadio Pridgeon en Houston, según documentos judiciales del condado de Harris obtenidos por Heavy on Houston. El sitio estaba siendo administrado por el Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks, donde trabaja Beam, según muestran documentos judiciales. Trabaja en la escuela secundaria Cypress Falls. El director de servicios de salud del distrito llamó a la policía después de encontrar al hijo de Beam en el maletero de su automóvil mientras esperaba en la fila para hacerse la prueba, según documentos judiciales.

Esto es lo que necesita saber sobre la maestra de Texas, Sarah Beam:

Los testigos comenzaron a sospechar después de escuchar un ruido proveniente de la cajuela del automóvil de Sarah Beam mientras esperaba en la fila para la prueba de COVID en el sitio de autoservicio en el estadio Pridgeon, según KPRC. El oficial de policía de Cypress Fairbanks ISD, Guilibldo Romero Jr., investigó el incidente, según documentos judiciales obtenidos por Heavy on Houston.

Romero escribió en su informe que la directora de Servicios de Salud de Cy-Fair ISD, Bevin Gordon, llamó a la policía después de encontrar al adolescente en la cajuela del automóvil de Beam mientras recopilaba información de los conductores que esperaban en la fila. Gordon le dijo a la policía que Beam le dijo que puso a su hijo “en el maletero para evitar que se expusiera a un posible COVID mientras lo conducía” al estadio para la prueba, según documentos judiciales.

Gordon “declaró que cuando solicitó ver al niño”, Beam, “tuvo que abrir el baúl del vehículo en el que el niño estaba acostado dentro del baúl”. Gordon le dijo a Beam que no podía hacerse la prueba de COVID hasta que sacaran al niño del maletero y lo subieran al asiento trasero del vehículo. Gordon dijo que llamó a la policía y cuando regresó, el niño estaba en el asiento trasero. Romero dijo en su informe que el video de vigilancia de la cercana Escuela Intermedia Campbell mostraba al niño saliendo de la cajuela del automóvil y entrando al asiento trasero del lado del pasajero.

Beam está acusada de poner en peligro a un niño. Según los documentos judiciales, los fiscales del condado de Harris dijeron que Beam “se involucró de manera ilegal e imprudente en una conducta que puso a su hijo en peligro inminente de lesiones corporales”, al colocar a su hijo “dentro de la camioneta de un vehículo en movimiento sin un asiento adecuado”. y/o restricciones de seguridad.”

2. Beam ha sido maestra en Cy-Fair ISD desde 2011 y fue nombrada “maestra destacada” del distrito en 2017

Beam es profesora de inglés en la escuela secundaria Cypress Falls y ha trabajado en el Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks desde 2011, dijeron las autoridades. Las publicaciones en las redes sociales de Cypress Falls High School muestran que el distrito la reconoció como una “maestra destacada” en 2017. Más recientemente, enseñó inglés en décimo grado, según muestran los registros del distrito.

La página de Facebook de la escuela secundaria escribió en 2017: “Felicitaciones a la Sra. Sarah Beam por haber sido nombrada maestra destacada de Cypress Falls. Es una dama increíble que ve lo mejor en cada uno de sus alumnos”. En otra publicación de 2017, la escuela secundaria escribió: “¡Celebrando a una dama especial esta noche! ¡Felicitaciones a la Sra. Beam, maestra destacada de Cypress Falls! Usted ejemplifica lo que significa amar verdaderamente a sus alumnos”.

Cy-Fair ISD emitió una declaración sobre Beam y el incidente que decía: “CFPD fue alertado de que un niño estaba en la cajuela de un automóvil en un sitio de prueba de COVID-19 a principios de esta semana. La policía llevó a cabo una investigación completa, lo que resultó en una orden de arresto. Afortunadamente, el niño no resultó herido”. Beam ha sido puesto en licencia administrativa mientras se investiga el caso, según el distrito escolar.

En un documento del distrito escolar que celebra a los maestros Spotlight en 2017, la directora de Cypress Falls, Becky Denton, dijo: “Sarah Beam es una maestra en la construcción de relaciones. Es atractiva, enérgica, positiva y trabaja incansablemente para garantizar que los estudiantes tengan lo que necesitan para tener éxito tanto en inglés como en la vida. La amabilidad genuina de Sarah allana el camino para permitir que los estudiantes, incluso aquellos que más luchan, tengan confianza en su capacidad para tener éxito.

Denton agregó: “Las relaciones intencionales que construye con las familias brindan una base sólida para que sus estudiantes logren mucho más allá de las puertas de su salón de clases. Los alumnos de Sarah se apropian de su aprendizaje porque ella les da el coraje para hacerlo. Sarah Beam cambia vidas en Cypress Falls High School todos los días”.

3. Beam, que vive en Jersey Village, no ha comentado sobre el incidente





Su familia vive en Jersey Village, según los registros públicos. Heavy on Houston no pudo contactar a Beam para hacer comentarios y ella no ha hecho ninguna declaración pública sobre el incidente, los cargos presentados en su contra y su arresto. No quedó claro de inmediato si Beam contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. No figura ningún abogado para Beam en los registros judiciales del condado de Harris.

Beam, anteriormente conocida como Sarah Knoff y Sarah Hendrix, también ha vivido en Jacksonville, Texas, según los registros públicos. Actualmente vive con su esposo, Colton Crossley. La pareja ha estado casada desde 2011, según muestran los registros públicos. Se casaron en el condado de Harris.

No quedó claro de inmediato si Beam y su esposo tienen otros hijos además del niño de 13 años que la policía dice que escondió en la cajuela de su automóvil para la prueba de COVID. Según documentos judiciales, el niño no sufrió daños físicos durante el incidente que condujo al arresto de su madre.

“Nunca he oído hablar de alguien que haya sido puesto en un baúl porque dio positivo por algo”, dijo a KHOU el sargento Richard Standifer, del Departamento de Seguridad Pública de Texas. “En el caso de que el vehículo tenga un choque, no hay forma de asegurar realmente a una persona en una cajuela. La mayoría de sus vehículos están construidos con zonas de deformación en la parte delantera y trasera del vehículo, por lo que si las personas en la parte trasera del vehículo y ellos están involucrados en un choque, probablemente corran un mayor riesgo de lesionarse porque Está diseñado para absorber energía en la parte delantera y trasera”.

4. El padre de Beam, Louis Ray Beam Jr. es un líder supremacista blanco que fue acusado de secuestrarla cuando tenía 2 años

Sarah Hadassah Beam es hija del supremacista blanco Louis Ray Beam Jr., quien alguna vez fue un fugitivo en la lista de los 10 principales del FBI, según un boletín policial de 1987. La alerta del FBI decía que Louis Ray Beam estaba con su entonces esposa y su hija, Sarah, mientras huía de cargos de conspiración sediciosa. El Beam mayor finalmente fue capturado en México en 1987, según el FBI.

Según The Associated Press, su padre, “había sido gran dragón de los Klans Unidos de América hasta la década de 1970, cuando fue desterrado por mal manejo de fondos. Luego formó su propia banda de trapos Klan. Beam dejó el KKK a principios de la década de 1980 por The Order, un grupo nazi extremista en el noroeste que buscaba derrocar al gobierno de los EE.UU. a través de la violencia y reemplazarlo con una “nación aria” de guerreros blancos, dijo el FBI.

Según el Southern Poverty Law Center, Louis Beam fue acusado de secuestrar a su hija de un apartamento de Dallas cuando tenía 2 años y vivía con su madre, la tercera esposa de Beam, en 1982. Louis Beam ahora tiene 75 años y pronunció su último discurso público en 1996, según el SPLC.

“En los años transcurridos desde el cambio de milenio, Beam ha escrito un ensayo ocasional, pero parece haberse quedado inactivo, al menos en las partes visibles del movimiento supremacista blanco. Vive con su quinta esposa en New Braunfels, en la zona montañosa del centro de Texas, y ha criado allí a dos hijos mellizos. Si bien sigue siendo una figura venerada en el panteón de la derecha radical y sus ensayos siguen siendo importantes, queda por ver si volverá a participar activamente en el movimiento”, dice el SPLC.

Según el SPLC, “una figura icónica de la derecha radical, Louis Beam desempeñó un papel clave en la formación del movimiento racista revolucionario en los Estados Unidos durante las tres décadas posteriores a la guerra de Vietnam como uno de sus principales teóricos y estrategas. Beam fue mentor de terroristas domésticos, popularizó el concepto de “resistencia sin líderes” y ayudó a guiar el movimiento supremacista blanco hacia la era de las computadoras”.

5. Beam pagó una fianza de $1,500 después de ser fichada en la cárcel del condado de Harris el 8 de enero





Se emitió una orden de arresto para Sarah Beam en el condado de Harris el 5 de enero de 2022, y fue fichada en la cárcel del condado de Harris el 8 de enero de 2022. Aún no compareció ante el tribunal. Beam pagó una fianza de $1,500 y fue puesta en libertad horas después de su fichaje, según muestran los registros.

Según los documentos judiciales, a Beam no se le permite poseer armas de fuego o municiones, debe someterse a un análisis de orina al azar, tiene prohibido consumir alcohol o drogas y debe aceptar el monitoreo electrónico y el posible toque de queda como términos de su fianza. Beam también tiene prohibido “comunicarse” con su hijo “de manera amenazante o acosadora”, según muestran los registros judiciales. También debe someterse a una evaluación de salud mental.

La próxima cita de Beam en la corte no ha sido programada, según muestran los registros judiciales del condado de Harris. Según la ley estatal de Texas, poner en peligro a un niño es un delito grave en la cárcel estatal. Beam enfrenta una sentencia potencial de 180 días a 2 años de cárcel si es declarado culpable del cargo. También podría recibir una multa de hasta $10,000.

