Fiscal de Nueva York abusa verbalmente de un oficial de policía [VIDEO]

La fiscal de distrito del condado de Monroe, Sandra Doorley, maldijo a un oficial de policía de Webster, Nueva York, y condujo hasta su casa en lugar de detenerse, como muestra un video de la cámara de cuerpo completo de la policía. El vídeo ahora se ha vuelto viral.

Según el New York Post, el Ayuntamiento de Rochester envió una carta a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitando una investigación estatal sobre las acciones de Doorley.

La carta dice que “dada la gravedad del asunto, solicitamos una investigación exhaustiva sobre la conducta de la señora Doorley. Es crucial determinar si sus acciones durante la parada de tránsito reflejan problemas más amplios que podrían afectar la administración justa de justicia en el condado de Monroe. Además, una investigación ayudará a garantizar la rendición de cuentas y demostrar que nadie, independientemente de su posición, está por encima de la ley”.

La declaración dice: “Como funcionarios públicos, estamos sujetos a los más altos estándares de ética, responsabilidad y respeto por la ley. El comportamiento exhibido por la señora Doorley durante la parada de tráfico, tal como se captura en las imágenes de la cámara corporal, parece violar estos estándares”.

“Las imágenes recientes de la cámara corporal, compartidas por el Departamento de Policía de Webster, han generado importantes preocupaciones con respecto al comportamiento de la Sra. Doorley durante una parada de tráfico en Webster, Nueva York”, citó el Post la carta, que fue firmada por los nueve miembros del concejo municipal.

El vídeo, que podrás ver completo más adelante en este artículo, muestra a Doorley en su garaje con el oficial de policía. Su vehículo también está en el garaje. “Soy la fiscal del distrito”, le dice al oficial. “Iba a 55 años cuando volvía a casa del trabajo”.

“55 en 35”, dice el oficial. Ella le dice que llame al jefe de policía “ahora mismo”.

“Solo escríbeme el maldito boleto. Realmente no me importa. Porque soy yo quien me va a procesar. Ya sabes lo que haré con la multa”, le dijo Doorley al oficial, riéndose.

El vídeo fue obtenido por primera vez por WXXI News el 26 de abril a través de una solicitud de registros abiertos.

“No me detuve. Simplemente pensé en conducir hasta mi camino de entrada”, dice en el video de la cámara corporal.

Esto es lo que necesita saber:

En el video de la cámara corporal, el oficial le dice a Doorley que se supone que no debe hablar por teléfono mientras conduce. “Sí, estoy con el manos libres absolutamente”, responde.

“¿Por qué estás tan enojado conmigo? Estoy haciendo mi trabajo”, pregunta.

“No, no me quedaré aquí”, dice cuando el oficial se lo pide.

“¿Puedes decirle por favor que me deje en paz?”, dice por teléfono en otro momento. “Habla con Dennis. Esto es ridículo. Simplemente vete”, dice, refiriéndose al jefe de la policía local.

“Señora, esta es una parada de tráfico legal”, dice el oficial.

Luego, el oficial dice: “Ella no está cumpliendo ninguna de mis órdenes”. Dijo que intentó detenerla en una carretera cercana.

“Señora, no puede simplemente entrar. Esto es una parada de tráfico”, afirma.

“Conozco la ley mejor que tú. Sal de mi maldita casa”, dice.

“No sé por qué actúas así conmigo. ¿Podría ir a la parte trasera del vehículo?, dice el oficial en otro momento.

“No voy a. Estoy en casa”, dijo Doorley.

Él le pide que vaya a la parte trasera del vehículo. “Se suponía que debías detenerte en Phillips Road”, dice el oficial.

Ella dijo: “Sí, también había otras personas en el camino. No voy a tratar contigo en este momento”.

“No voy a hacerlo”, dijo.

“Soy la fiscal del distrito”, dice. “Soy el fiscal del distrito”.

“Simplemente no entiendo la hostilidad hacia mí. Estoy haciendo mi trabajo”, dice el oficial.

“Estás siendo un idiota. Soy la fiscal del distrito del condado de Monroe”, dice.

“Eso no te da derecho a ir 55 en 35”, responde.

“Yo soy quien lo procesa, ¿vale?” ella dice. “La mitad del tiempo estuve hablando por teléfono con Dennis diciéndole: ‘¿Por qué me detienes?’”

Ella le dice al oficial: “Debes conocer la ley”.

“¿Sabes qué? He estado lidiando todo el día con tres asesinatos en la ciudad. Crees que realmente me importa si voy 20 millas por encima del límite de velocidad”, dice Doorley en otro momento.

“Sólo estoy haciendo mi trabajo”, dice el oficial.

El oficial dijo que la siguió porque “no te detienes”. En un momento, el oficial pide que venga un supervisor.

“Simplemente ven aquí”, le dice a Doorley en otro momento.

“No, no voy a salir. Estoy esperando que te vayas”, responde ella.

Dice que el jefe le dijo que llamara a un supervisor.

“Encendí las luces en Phillips Road”, dice el oficial. “Estaba directamente detrás de ti”.

Ella dijo que no le importaba si él le ponía una multa. “He tenido un día realmente malo”, dice Doorley.

El supervisor aparece y le dice que debía detenerse a un lado de la carretera. “Deberías saberlo mejor”, dice el otro oficial.

WXXI informó que el supervisor que acudió al lugar fue el teniente Jeff Webster.

En una declaración a WXXI, Doorley dijo:

El lunes 22 de abril de 2024, conducía a casa después de un día ajetreado de trabajo. Admito que no estaba prestando atención a mi velocidad en Phillips Road en la ciudad de Webster. A menos de media milla de mi vecindario, noté un auto de la policía de Webster detrás de mí. Una vez que me di cuenta de que la intención del auto era detenerme, llamé al jefe de policía de Webster para informarle que yo no era una amenaza y que hablaría con el oficial en mi casa al final de la calle.

El oficial de policía de Webster me siguió hasta mi casa y me emitió una multa por exceso de velocidad por mi velocidad de 55 mph en una zona de 35 mph. Reconocí que iba a exceso de velocidad y acepté la multa. A la 1:00 p.m. del día siguiente, me declaré culpable y envié la multa al Tribunal Municipal de Webster porque creo que debo aceptar la responsabilidad por mis acciones y no tenía intención de usar mi puesto para recibir un beneficio.

Nadie, incluido su fiscal de distrito, está por encima del estado de derecho, ni siquiera de las leyes de tránsito. Cualquiera que me conozca entiende sin lugar a dudas que he dedicado toda mi carrera de 33 años a la seguridad de esta comunidad. Mi trabajo para garantizar la seguridad y el respeto de las fuerzas del orden está bien demostrado una y otra vez. Mantengo mi trabajo y mantengo mi compromiso con la seguridad pública del condado de Monroe.