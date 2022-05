¿Samantha Lewthwaite, la terrorista británica, está casada?

La serie de crímenes reales de Netflix World’s Most Wanted se estrenó el 5 de agosto de 2020. Presenta a cinco fugitivos notorios que han evadido la captura a pesar de ser algunos de los criminales más buscados del mundo. Un episodio se centra en Samantha Lewthwaite, una fugitiva británica y sospechosa de terrorismo a veces conocida como la Viuda Blanca o Sherafiyah Lewthwaite.

En mayo de 2015, los jefes de seguridad somalíes dijeron que Lewthwaite es responsable de más de 400 muertes, informó el Telegraph. Se cree que es una figura clave en la organización terrorista al-Shabaab, y una fuente de inteligencia somalí dijo: “Esta dama se sienta a la derecha del líder que dirige los ataques”. Interpol emitió una orden de arresto con notificación roja para Lewthwaite en 2013.

La mujer de 38 años es la viuda de Germaine Lindsay, una terrorista suicida que mató a 26 personas en los ataques suicidas del 7 de julio de 2005 en Londres. Lindsay fue su primer marido y padre de sus dos hijos mayores. Desde su muerte, el nombre de Lewthwaite se ha relacionado con otros militantes de alto perfil y circulan muchos rumores sobre la identidad de su actual esposo.

Aunque se desconoce mucho sobre su vida desde que se convirtió en una fugitiva internacional, hay información disponible sobre el historial de relaciones de Lewthwaite:

Hay 2 teorías principales sobre sus relaciones después de la muerte de Lindsay, con información y nombres contradictorios

Hay dos teorías generales sobre la vida de Lewthwaite después de la muerte de Lindsay, y ambas tienen aspectos superpuestos y contradictorios. La primera involucra su posible matrimonio con Abdi Wahid, un oficial naval convertido en terrorista, y la segunda teoría involucra un posible matrimonio con Fahmi Jamal Salim. También hay menciones de un matrimonio con Hassan Maalim Ibrahim. Es posible que la verdad se encuentre en algún lugar en medio de tantas contradicciones.

Se sabe que Lewthwaite dio a luz a un tercer hijo en 2009, cuatro años después de la muerte de su primer marido. No se ha proporcionado el nombre del padre de su tercer hijo. The Telegraph informó que Lewthwaite dio a luz a un cuarto hijo, una niña, en 2010 en una clínica de salud privada en Sudáfrica. El medio informó que el ex oficial naval de Kenia convertido en terrorista Abdi Wahid era el padre del cuarto hijo y estuvo presente en su nacimiento junto con los otros tres hijos de Lewthwaite.

The Mirror informó que Wahid dejó Lewthwaite para luchar por al-Shabaab y en 2014 se casó con el señor de la guerra Hassan Maalim Ibrahim, un alto comandante de al-Shabaab. El informe afirma que fue su tercer matrimonio, después de Lindsay y Wahid.

Sin embargo, en un informe contradictorio, el Telegraph reveló en 2014 que su esposo era Fahmi Jamal Salim, un keniano que está conectado con un poderoso comandante de Al Qaeda en África Oriental. Según el medio, Lewthwaite conoció a Salim en Sudáfrica en 2008 a través de un predicador de odio musulmán radical llamado Abdullah al-Faisal. Las fuentes creen que Salim es el padre de sus dos hijos menores.

Al-Faisal le dijo a la BBC que arregló el matrimonio porque sabía que Lewthwaite quería un “joven de una raza diferente, preferiblemente negra, que fuera muy guapo y muy fuerte en la fe musulmana”. En 2011, la pareja viajó junta a Kenia con identidades falsas, Lewthwaite como Natalie Faye Webb y Salim como Mark Costa. Sin embargo, en un giro interesante, el Telegraph informó que el alias Mark Costa fue utilizado por Wahid y no por Salim.

The Guardian publicó un artículo en 2014 que decía que la identidad de su segundo marido está en disputa, pero las fuentes creen que es keniano y el padre de su tercer y cuarto hijo. El medio escribió que tuvo su tercer hijo en 2009 en un hospital de Inglaterra y su cuarto hijo en 2010 en Johannesburgo. El artículo dice que “los últimos informes sugieren que Lewthwaite pudo haber tenido un tercer esposo” después de que su segundo esposo muriera en una misión terrorista, pero no proporcionó la identidad del nuevo marido.

Hay otros informes contradictorios sobre si se volvió a casar por primera vez en Inglaterra y si alguna vez estuvo casada con Habib Ghani

Un artículo del Sydney Morning Herald hace referencia a que Lewthwaite se volvió a casar en Inglaterra poco después de los atentados y antes de abandonar el país. El medio escribe que después de los atentados, “perdió el contacto con su familia y se cree que se mudó a Midlands, donde se volvió a casar con un musulmán de origen marroquí”. También afirma que Lewthwaite regresó a Inglaterra para dar a luz a su tercer hijo en 2009 antes de desaparecer nuevamente.

Su nombre también se relaciona con frecuencia con el fabricante de bombas británico Habib Ghani, de Middlesex, quien murió en Somalia en 2013. Sin embargo, un oficial antiterrorista le dijo al Telegraph que los dos nunca tuvieron una relación sentimental. “Ghani definitivamente está conectado con Samantha, pero no de una manera romántica, eran socios en la misma celda en Mombasa que tenía la intención de hacer estallar bombas en diciembre de 2011”.