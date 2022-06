Exhiben a Salvador Ramos con una bolsa de gatos muertos: ¿lastimaba animales? [VIDEO]

El autor del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, Salvador Ramos, quien fue abatido por las autoridades, luego de asesinar a 21 personas: 19 estudiantes y dos maestros, causó gran dolor en la comunidad y el país, quien a más de una semana del fatal suceso, sigue obteniendo noticias aterradoras sobre el joven, las cuales han sido publicadas por diferentes medios.

Se dice que Salvador Ramos tenia muchos problemas familiares los cuales afectaban su comportamiento y estado de salud mental. Además, el joven de 18 años, constantemente publicaba por medio de redes sociales, fotografías de armas y mensajes de odio y venganza. A raíz de esto, han salido a la luz publica más información sobre este personaje.

En las últimas horas, el NY Post, publicó un video, del cual no se sabe su fecha exacta, donde se ve, presuntamente al joven, sosteniendo una bolsa llena de gatos muertos en su interior y empapados de sangre.

Si los reportes son ciertos de que Salvador Ramos publicó videos de crueldad hacia los animales en línea y alardeaba de arrojar gatos muertos a las casas de las personas antes de abrir fuego contra los niños, no sería una sorpresa para PETA. — PETA Latino (@PETA_Latino) May 27, 2022

El pertubador video, el cual puede ver a continuación, aunque es bastante delicado y pertubador, muestra al tirador de la masacre de Uvalde, sentando en el asiento del copiloto del automóvil de un amigo, sosteniendo con su mano una bolsa de plástico transparente con al menos dos gatos ensangrentados, los cuales se pueden ver a través de la bolsa.

Novo vídeo mostra o atirador em escola do Texas, Salvador Ramos, segurando saco de gatos mortos https://t.co/8gbo0axjHr — Plu7 (@Plu7Oficial) May 30, 2022

De acuerdo con declaraciones de David Trevino Jr, un conocido de Salvador Ramos, y quien era la pareja sentimental de la abuela del joven, quien según la policía, fue baleada en la cara por su nieto antes de ir a la escuela y abrir fuego contra los niños, afirmó al NY Post que “El tirador era conocido por lastimar a los gatos. Le gustaba lastimar a los animales. Me dijeron que mató a los gatos y los puso al interior de una bolsa. El video muestra que no estaba bien de la cabeza”, agregó. “Él no está del todo allí. El video levanta todo tipo de banderas rojas”, puntualizó Treviño.

En la misma vía, compañero de clase dijo que Ramos tenía una tendencia por ser “violento con las mujeres” y una exnovia dijo que era alguien “aterrador”, según el NY Post.

Según sus compañeros, aunque a Ramos le gustaba lastimar principalmente a gatos, también lo vieron hacerle daño a perros. Además, dice que era una persona conflictiva, y buscaba pelea a diferentes personas, informó el portal Once Noticias.

Play

Exhiben a tirador Salvador Ramos cargar bolsa con gatos muertos Un terrorífico video que alertó a los usuarios de la plataforma Yubo. Incluso, argumentan que no es la primera vez que el tirador hacía algo parecido. #Notigram Visita nuestra página: notigram.com Síguenos en Twitter: twitter.com/notigram Danos “Like” en Facebook: facebook.com/NotigramNoticias 2022-05-31T19:43:51Z

“Ponía a los gatos en bolsas de plástico, las colgaba con ellos dentro, los tiraba al suelo y los aventaba a las casas de la gente, le gustaba mostrar estos vídeos mientras se reía y se jactaba de cómo él y sus amigos lo hacían todo el tiempo”, señaló un usuario de la red social yubo, donde según el portal Once Noticias, el joven publicaba los videos torturando los animales.

Se dice que el tirador de Parkland, FL, Nikolas Cruz, habló sobre dispararles a animales pequeños, incluidas lagartijas, ardillas, ranas y gallinas de un vecino. — PETA Latino (@PETA_Latino) May 27, 2022

Salvador Ramos intimidaba a las mujeres

De acuerdo con el diario Mundo Hispano, cuatro mujeres que conocieron a Ramos por medio de la red social Yubo, aseguraron que el joven era violento y acosador con ellas. Afirmaron que recibieron mensajes bastantes pertubadores de Salvador, quien aseguraba que “Todos en este mundo merecen ser violados”.

Finalmente, otro joven de 16 años dijo que Ramos frecuentemente hacía comentarios misóginos en esta red social. “Lo vi acosar a las niñas y amenazarlas con agresión sexual, como violación y secuestro”, indicó el joven, en declaraciones citadas por Mundo Hispano

En un momento, el perfil de Salvador Ramos en Yubo fue vetada temporalmente, debido a su contenido gráfico y amenazas constantes. Aunque hubo muchos comentarios violentos por parte del joven, nunca fue investigado, ni su contenido tuvo algún tipo de repercusión. Su actitud violenta terminó con la violenta muerte de los niños y dos maestras, cuando a mano armada con dos rifles AR-15 y M-16, los asesinó sin piedad alguna.

Yubo es una aplicación de redes sociales que funciona para comunicarse a través de transmisiones en vivo y mensajes en tiempo real, con otras personas. La aplicación es usaba y popular entre adolescentes.

LEER MÁS: Murió Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali, en una cárcel de EE.UU.